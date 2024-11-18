تالا بشمي تحصد جائزة ((سفيرة سياحة فن الطهي البحريني))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حصدت الشيف البحرينية تالا بشمي جائزة «سفيرة سياحة فن الطهي البحريني» خلال فعاليات المنتدى العالمي التاسع لفنون الطهي، وجاء هذا التكريم تقديرًا لإسهاماتها البارزة في الترويج للمطبخ البحريني وإبراز هويته الثقافية على المستوى الدولي.
وفي تعليقها على التكريم، أعربت تالا بشمي عن فخرها بهذه الجائزة، قائلة: »إنها ليست مجرد تقدير لشخصي، بل هي احتفاء بالمطبخ البحريني العريق وما يحمله من قيم ثقافية غنية. وأشعر بالاعتزاز لتمثيل وطني ونشر تراثنا الطهوي في المحافل الدولية.«
وأكدت بشمي أن انعقاد المنتدى العالمي لفنون الطهي في البحرين هذا العام يمثل لحظة فخر واعتزاز لجميع البحرينيين، مضيفة: »هذه الجائزة تمثل دفعة قوية لي لمواصلة رحلتي في تقديم المطبخ البحريني بأسلوب حديث يبرز تفرده وأصالته.«
ووجهت بشمي رسالة الى الشباب البحريني الطموح في مجال الطهي، مشجعة إياهم على المثابرة والسعي لتحقيق أحلامهم، قائلة: «أتمنى أن أكون مصدر إلهام لكل من يسعى للإبداع والابتكار في هذا المجال، وأدعوهم للاستفادة من الفرص الكبيرة التي يقدمها هذا القطاع».
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