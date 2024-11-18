تالا بشمي تحصد جائزة ((سفيرة سياحة فن الطهي البحريني))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭ ‬حصدت‭ ‬الشيف‭ ‬البحرينية‭ ‬تالا‭ ‬بشمي‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬سفيرة‭ ‬سياحة‭ ‬فن‭ ‬الطهي‭ ‬البحريني‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬فعاليات‭ ‬المنتدى‭ ‬العالمي‭ ‬التاسع‭ ‬لفنون‭ ‬الطهي،‭ ‬وجاء‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬تقديرًا‭ ‬لإسهاماتها‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬الترويج‭ ‬للمطبخ‭ ‬البحريني‭ ‬وإبراز‭ ‬هويته‭ ‬الثقافية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭.‬

وفي‭ ‬تعليقها‭ ‬على‭ ‬التكريم،‭ ‬أعربت‭ ‬تالا‭ ‬بشمي‭ ‬عن‭ ‬فخرها‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة،‭ ‬قائلة‭: ‬‮»‬إنها‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬تقدير‭ ‬لشخصي،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬احتفاء‭ ‬بالمطبخ‭ ‬البحريني‭ ‬العريق‭ ‬وما‭ ‬يحمله‭ ‬من‭ ‬قيم‭ ‬ثقافية‭ ‬غنية‭. ‬وأشعر‭ ‬بالاعتزاز‭ ‬لتمثيل‭ ‬وطني‭ ‬ونشر‭ ‬تراثنا‭ ‬الطهوي‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭.‬‮«‬

وأكدت‭ ‬بشمي‭ ‬أن‭ ‬انعقاد‭ ‬المنتدى‭ ‬العالمي‭ ‬لفنون‭ ‬الطهي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬يمثل‭ ‬لحظة‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬لجميع‭ ‬البحرينيين،‭ ‬مضيفة‭: ‬‮»‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬تمثل‭ ‬دفعة‭ ‬قوية‭ ‬لي‭ ‬لمواصلة‭ ‬رحلتي‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬المطبخ‭ ‬البحريني‭ ‬بأسلوب‭ ‬حديث‭ ‬يبرز‭ ‬تفرده‭ ‬وأصالته‭.‬‮«‬

ووجهت‭ ‬بشمي‭ ‬رسالة‭ ‬الى‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬الطموح‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطهي،‭ ‬مشجعة‭ ‬إياهم‭ ‬على‭ ‬المثابرة‭ ‬والسعي‭ ‬لتحقيق‭ ‬أحلامهم،‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬مصدر‭ ‬إلهام‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يسعى‭ ‬للإبداع‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وأدعوهم‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‮»‬‭. ‬