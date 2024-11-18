((البركة الإسلامي-البحرين)) و((البركة - باكستان)) يعززان تعاونهما في مجال تمويل التجارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

شارك‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬البحرين،‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬في‭ ‬ندوة‭ ‬مشتركة‭ ‬ناجحة‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ (‬باكستان‭) ‬المحدود،‭ ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تمويل‭ ‬التجارة‭ ‬بين‭ ‬كلتا‭ ‬المؤسستين‭. ‬وهذه‭ ‬هي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الباكستاني،‭ ‬إذ‭ ‬يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬التنسيق‭ ‬والتواصل‭ ‬بين‭ ‬البنوك‭ ‬الواقعة‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬مجموعة‭ ‬البركة‭.‬

جمعت‭ ‬الندوة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الموظفين‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬البنكين،‭ ‬يتقدمهم‭ ‬الدكتور‭ ‬عادل‭ ‬سالم،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬البحرين،‭ ‬والسيد‭ ‬محمد‭ ‬عاطف‭ ‬حنيف،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬البركة‭ (‬باكستان‭) ‬المحدود،‭ ‬حيث‭ ‬تشاركوا‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬واستكشاف‭ ‬فرص‭ ‬النمو‭ ‬المتبادل‭ ‬ومناقشة‭ ‬الأساليب‭ ‬المبتكرة‭ ‬لحلول‭ ‬تمويل‭ ‬التجارة‭. ‬تضمنت‭ ‬الجلسة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بتسهيل‭ ‬التجارة‭ ‬عبر‭ ‬الحدود،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬آليات‭ ‬التمويل‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬والامتثال‭ ‬التنظيمي‭. ‬كما‭ ‬أتاحت‭ ‬هذه‭ ‬الندوة‭ ‬فرصةً‭ ‬استثنائيةً‭ ‬للمستوردين‭ ‬البحرينيين‭ ‬لإقامة‭ ‬علاقات‭ ‬مُثمرة‭ ‬مع‭ ‬المصدرين‭ ‬الباكستانيين،‭ ‬بهدف‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬بينهما‭ ‬وسط‭ ‬مشاركة‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬قطاعات‭ ‬أعمال‭ ‬متنوعة‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬عادل‭ ‬سالم‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭: ‬‮«‬يُشكّل‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ (‬باكستان‭) ‬المحدود‭ ‬خطوةً‭ ‬مهمةً‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬أظهرت‭ ‬الندوة‭ ‬بوضوحٍ‭ ‬الإمكانات‭ ‬الكبيرة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالتعاون‭ ‬التجاري‭ ‬والمالي‭ ‬بين‭ ‬كلتا‭ ‬المؤسستين‭. ‬إننا‭ ‬على‭ ‬يقين‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬ستُثري‭ ‬تجربة‭ ‬عملائنا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬حلول‭ ‬تمويل‭ ‬تجارية‭ ‬مُبتكرة،‭ ‬وستُسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬باكستان‭ ‬الإسلامية‭. ‬نتطلع‭ ‬قدماً‭ ‬نحو‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

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‬اختتمت‭ ‬الندوة‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬بالالتزام‭ ‬بتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬البحرين‭ ‬وبنك‭ ‬البركة‭ (‬باكستان‭) ‬المحدود،‭ ‬وتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬المتزايدة‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬وباكستان‭. ‬أعربت‭ ‬المؤسستان‭ ‬عن‭ ‬نيتهما‭ ‬استكشاف‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬التعاونية‭ ‬المستقبلية‭.‬