((البركة الإسلامي-البحرين)) و((البركة - باكستان)) يعززان تعاونهما في مجال تمويل التجارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
شارك بنك البركة الإسلامي البحرين، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، في ندوة مشتركة ناجحة عبر الإنترنت مع بنك البركة (باكستان) المحدود، ركزت على تعزيز التعاون في مجال تمويل التجارة بين كلتا المؤسستين. وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها بنك البركة الإسلامي البحرين في مثل هذه المبادرة مع نظيره الباكستاني، إذ يأتي ذلك في إطار تعزيز التنسيق والتواصل بين البنوك الواقعة تحت مظلة مجموعة البركة.
جمعت الندوة نخبة من كبار الموظفين من كلا البنكين، يتقدمهم الدكتور عادل سالم، الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي البحرين، والسيد محمد عاطف حنيف، الرئيس التنفيذي لبنك البركة (باكستان) المحدود، حيث تشاركوا أفضل الممارسات واستكشاف فرص النمو المتبادل ومناقشة الأساليب المبتكرة لحلول تمويل التجارة. تضمنت الجلسة مجموعة من المواضيع ذات الصلة بتسهيل التجارة عبر الحدود، بما في ذلك آليات التمويل واستراتيجيات التخفيف من المخاطر والامتثال التنظيمي. كما أتاحت هذه الندوة فرصةً استثنائيةً للمستوردين البحرينيين لإقامة علاقات مُثمرة مع المصدرين الباكستانيين، بهدف توسيع نطاق العلاقات التجارية بينهما وسط مشاركة ممثلين عن قطاعات أعمال متنوعة. وفي هذا الصدد، قال الدكتور عادل سالم الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي: «يُشكّل هذا التعاون المثمر مع بنك البركة (باكستان) المحدود خطوةً مهمةً في مسيرة بنك البركة الإسلامي البحرين، حيث أظهرت الندوة بوضوحٍ الإمكانات الكبيرة للارتقاء بالتعاون التجاري والمالي بين كلتا المؤسستين. إننا على يقين بأن هذه الشراكة ستُثري تجربة عملائنا من خلال تطوير حلول تمويل تجارية مُبتكرة، وستُسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية الوثيقة بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية. نتطلع قدماً نحو المزيد من آفاق التعاون المشترك في المستقبل».
اختتمت الندوة عبر الإنترنت بالالتزام بتعزيز الشراكة بين بنك البركة الإسلامي البحرين وبنك البركة (باكستان) المحدود، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المتزايدة بين البحرين وباكستان. أعربت المؤسستان عن نيتهما استكشاف المشاريع والمبادرات التعاونية المستقبلية.
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