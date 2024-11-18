اختيار مختبرات بنك ABC كأحد أفضل مختبرات الابتكار المالي في العالم للمرة الثالثة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
نال مركز الابتكار والرقمنة التابع لبنك ABC تقديرًا عالميًا من مجلة جلوبال فاينانس المرموقة لاتباعه منهجيات مستقبلية واستخدام أساليب عمل مرنة وإطلاقه ابتكارات رائدة.
المنامة، مملكة البحرين: فاز بنك ABC بجائزة «أفضل مختبرات الابتكار المالي في العالم» ضمن جوائز المبتكرين من مجلة جلوبال فاينانس لعام 2024، نظرًا لجهود مختبرات ABC الرائدة في الابتكار والرقمنة. جاء هذا الفوز، وللمرة الثالثة، ليؤكد رؤية البنك الثاقبة والتزامه بقيادة الابتكار والتحول الرقمي من أجل إعادة تشكيل ملامح الخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها. وقد تم إعلان الجائزة في حفل أقيم في لندن حضره نخبة من قادة الصناعة والمبتكرين والرواد من جميع أنحاء العالم.
ومنذ إنشائها في عام 2019، عملت مختبرات ABC للابتكار والرقمنة التابعة للبنك على القيام بتحويل جذري لنماذج الأعمال وتصميم منتجات وحلول مبتكرة والتعاون مع مختلف الأطراف المعنية لتعزيز القيمة المضافة للبنك وقيادة القطاع المصرفي نحو مستقبل واعد. وقد وضعت المختبرات حجر الأساس للبنية التحتية الرقمية للبنك مع تصميم نموذج تشغيل مرن للمبادرات الاستراتيجية مثل إطلاق بنك «إلى» المتوفر حصريًا عبر الهواتف الذكية، والتحول الرقمي لصيرفة الجملة لإثراء تجربة الخدمات المصرفية للشركات والأفراد في المنطقة.
وفي تعليقه على هذا الفوز المميز، صرح صائل الوعري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC قائلًا: «في بنك ABC ، نُؤمن بأن الابتكار هو أحد الركائز الرئيسية لاستراتيجيتنا، في الوقت الذي نمضي فيه بخطوات متسارعة نحو استراتيجيتنا لنصبح بنك المستقبل الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبدعم فريقنا المتخصص في الابتكار الذي يستخدم أحدث التكنولوجيا المتوفرة في الصناعة المصرفية، تقود مختبرات ABC برنامج ابتكار شاملا يهدف إلى خلق قيمة مضافة وتعزيز مكانة البنك في بيئة أعمال متغيرة باستمرار. نفخر بالفوز بهذه الجائزة العالمية للمرة الثالثة، الأمر الذي يدفعنا لمواصلة توسيع نطاق الابتكار وتقديم حلول مصرفية إلى الجيل القادم وخلق مستقبل أكثر استدامة لجميع الأطراف المعنية.
ومن جانبه، قال جوزيف جيرابوتو، مؤسس ومدير تحرير مجلة جلوبال فاينانس قائلًا: «يواصل الابتكار طريقه لمساعدة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على اكتساب ميزة تنافسية استراتيجية. من خلال استغلال التكنولوجيات الجديدة والتفكير المبتكر، طور الفائزون هذا العام حلولًا رائدة لمساعدة العملاء في تجاوز العقبات وتقديم تجارب مستخدم استثنائية».
وبهذه المناسبة، أضاف الدكتور/ يوسف الماص، رئيس دائرة الابتكار لمجموعة ABC قائلًا: «تلتزم مختبرات ABC بحل المشاكل بطرق فعالة وجديدة، مما يعزز تجربة العملاء ويدفع بعجلة نمو الأعمال ويُحسن الكفاءة التشغيلية ويُخفف من حدة المخاطر ويُرسخ مكانتنا كبنك المستقبل.
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