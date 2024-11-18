اختيار مختبرات بنك ABC كأحد أفضل مختبرات الابتكار المالي في العالم للمرة الثالثة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

نال‭ ‬مركز‭ ‬الابتكار‭ ‬والرقمنة‭ ‬التابع‭ ‬لبنك‭ ‬ ABC ‭ ‬تقديرًا‭ ‬عالميًا‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ ‬جلوبال‭ ‬فاينانس‭ ‬المرموقة‭ ‬لاتباعه‭ ‬منهجيات‭ ‬مستقبلية‭ ‬واستخدام‭ ‬أساليب‭ ‬عمل‭ ‬مرنة‭ ‬وإطلاقه‭ ‬ابتكارات‭ ‬رائدة‭.‬

المنامة،‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭: ‬فاز‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬بجائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬مختبرات‭ ‬الابتكار‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬جوائز‭ ‬المبتكرين‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ ‬جلوبال‭ ‬فاينانس‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬نظرًا‭ ‬لجهود‭ ‬مختبرات‭ ‬ ABC ‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬الابتكار‭ ‬والرقمنة‭. ‬جاء‭ ‬هذا‭ ‬الفوز،‭ ‬وللمرة‭ ‬الثالثة،‭ ‬ليؤكد‭ ‬رؤية‭ ‬البنك‭ ‬الثاقبة‭ ‬والتزامه‭ ‬بقيادة‭ ‬الابتكار‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬ملامح‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬وخارجها‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬حضره‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬الصناعة‭ ‬والمبتكرين‭ ‬والرواد‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬‮

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ومنذ‭ ‬إنشائها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬عملت‭ ‬مختبرات‭ ‬ ABC ‭ ‬للابتكار‭ ‬والرقمنة‭ ‬التابعة‭ ‬للبنك‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بتحويل‭ ‬جذري‭ ‬لنماذج‭ ‬الأعمال‭ ‬وتصميم‭ ‬منتجات‭ ‬وحلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬للبنك‭ ‬وقيادة‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬واعد‭. ‬وقد‭ ‬وضعت‭ ‬المختبرات‭ ‬حجر‭ ‬الأساس‭ ‬للبنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية‭ ‬للبنك‭ ‬مع‭ ‬تصميم‭ ‬نموذج‭ ‬تشغيل‭ ‬مرن‭ ‬للمبادرات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مثل‭ ‬إطلاق‭ ‬بنك‭ ‬‮«‬إلى‮»‬‭ ‬المتوفر‭ ‬حصريًا‭ ‬عبر‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية،‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬لصيرفة‭ ‬الجملة‭ ‬لإثراء‭ ‬تجربة‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للشركات‭ ‬والأفراد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬‮

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وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬المميز،‭ ‬صرح‭ ‬صائل‭ ‬الوعري،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬في‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ،‭ ‬نُؤمن‭ ‬بأن‭ ‬الابتكار‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬الركائز‭ ‬الرئيسية‭ ‬لاستراتيجيتنا،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬نمضي‭ ‬فيه‭ ‬بخطوات‭ ‬متسارعة‭ ‬نحو‭ ‬استراتيجيتنا‭ ‬لنصبح‭ ‬بنك‭ ‬المستقبل‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭. ‬وبدعم‭ ‬فريقنا‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬الابتكار‭ ‬الذي‭ ‬يستخدم‭ ‬أحدث‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المتوفرة‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ ‬المصرفية،‭ ‬تقود‭ ‬مختبرات‭ ‬ ABC ‭ ‬برنامج‭ ‬ابتكار‭ ‬شاملا‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬أعمال‭ ‬متغيرة‭ ‬باستمرار‭. ‬نفخر‭ ‬بالفوز‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬العالمية‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يدفعنا‭ ‬لمواصلة‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الابتكار‭ ‬وتقديم‭ ‬حلول‭ ‬مصرفية‭ ‬إلى‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬وخلق‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬استدامة‭ ‬لجميع‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭.‬‮

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ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬جوزيف‭ ‬جيرابوتو،‭ ‬مؤسس‭ ‬ومدير‭ ‬تحرير‭ ‬مجلة‭ ‬جلوبال‭ ‬فاينانس‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬يواصل‭ ‬الابتكار‭ ‬طريقه‭ ‬لمساعدة‭ ‬البنوك‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الأخرى‭ ‬على‭ ‬اكتساب‭ ‬ميزة‭ ‬تنافسية‭ ‬استراتيجية‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استغلال‭ ‬التكنولوجيات‭ ‬الجديدة‭ ‬والتفكير‭ ‬المبتكر،‭ ‬طور‭ ‬الفائزون‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬حلولًا‭ ‬رائدة‭ ‬لمساعدة‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬العقبات‭ ‬وتقديم‭ ‬تجارب‭ ‬مستخدم‭ ‬استثنائية‮»‬‭.‬‮

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وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أضاف‭ ‬الدكتور‭/ ‬يوسف‭ ‬الماص،‭ ‬رئيس‭ ‬دائرة‭ ‬الابتكار‭ ‬لمجموعة‭ ‬ ABC ‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬تلتزم‭ ‬مختبرات‭ ‬ ABC ‭ ‬بحل‭ ‬المشاكل‭ ‬بطرق‭ ‬فعالة‭ ‬وجديدة،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬تجربة‭ ‬العملاء‭ ‬ويدفع‭ ‬بعجلة‭ ‬نمو‭ ‬الأعمال‭ ‬ويُحسن‭ ‬الكفاءة‭ ‬التشغيلية‭ ‬ويُخفف‭ ‬من‭ ‬حدة‭ ‬المخاطر‭ ‬ويُرسخ‭ ‬مكانتنا‭ ‬كبنك‭ ‬المستقبل‭.‬