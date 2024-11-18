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((فاتيل)) تطلق نظام إدارة التعلم (LMS) لتعزيز البيئة التعليمية

11/18/2024 11:39:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬كلية‭ ‬فاتيل‭ ‬البحرين،‭ ‬المؤسسة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬الفندقية،‭ ‬إطلاق‭ ‬نظام‭ ‬إدارة‭ ‬التعلم‭ ‬المتقدم‭ ‬ LMS ،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬الكلية‭ ‬بتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬تعليمية‭ ‬حديثة‭ ‬ومتكاملة،‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الطلاب‭ ‬وأعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬ودعمهم‭ ‬بأحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬عملية‭ ‬التعليم‭ ‬والتعلم‭.‬

ويعتبر‭ ‬نظام‭ ‬إدارة‭ ‬التعلم‭ (‬ LMS ‭) ‬منصة‭ ‬رقمية‭ ‬متكاملة‭ ‬تُستخدم‭ ‬لتنظيم‭ ‬وتسهيل‭ ‬عملية‭ ‬التعلم‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت،‭ ‬حيث‭ ‬تسمح‭ ‬بإدارة‭ ‬وتقديم‭ ‬المحتوى‭ ‬التعليمي،‭ ‬وتنظيم‭ ‬الفصول‭ ‬الافتراضية،‭ ‬ومراقبة‭ ‬وتقييم‭ ‬أداء‭ ‬الطلاب‭. ‬كما‭ ‬يساعد‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬التعلم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬أدوات‭ ‬تعليمية‭ ‬حديثة‭ ‬وشاملة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الطلاب‭ ‬وأعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬تفاعلية‭ ‬ومتقدمة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أوضح‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لكلية‮
‬فاتيل،‭ ‬أن‭ ‬الكلية‭ ‬تؤمن‭ ‬بأهمية‭ ‬التعليم‭ ‬المستمر‭ ‬ومواكبة‭ ‬أحدث‭ ‬الابتكارات‭ ‬التقنية‭ ‬لضمان‭ ‬إعداد‭ ‬جيل‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬العالمي‭. ‬وذكر‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ‬إدارة‭ ‬التعلم‭ ‬الجديد‭ ‬يتيح‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬تعليمية‭ ‬حديثة‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬في‭ ‬مجالي‭ ‬الأمن‭ ‬الرقمي‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬مما‭ ‬يوفر‭ ‬للطلاب‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬وفعالة‭ ‬تدعمهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬نتائجهم‭ ‬الأكاديمية‭. ‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬أوضح‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الذوادي،‭ ‬مدير‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬كلية
فاتيل،‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تنفيذه‭ ‬بتوجيهات‭ ‬من‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للكلية‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬يمثل‭ ‬بداية‭ ‬لمشاريع‭ ‬طموحة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬تجربة‭ ‬طلاب‭ ‬الكلية‭ ‬وجعل‭ ‬رحلتهم‭ ‬الأكاديمية‭ ‬أكثر‭ ‬فاعلية‭ ‬وأماناً‭.‬

وأضاف‭ ‬الذوادي‭ ‬أن‭ ‬النظام‭ ‬تم‭ ‬تطويره‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فريق‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات،‭ ‬حيث‭ ‬صُمم‭ ‬ليقدم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الميزات‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬التعليم‭ ‬الحديث‭. ‬حيث‭ ‬يشمل‭ ‬النظام‭ ‬تقنيات‭ ‬استضافة‭ ‬وأمن‭ ‬متطورة‭ ‬توفر‭ ‬حماية‭ ‬شاملة‭ ‬لخصوصية‭ ‬بيانات‭ ‬المستخدمين،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬أمان‭ ‬الاستخدام‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬الطلاب‭ ‬وأعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭. ‬كما‭ ‬يعتمد‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬أدوات‭ ‬ذكاء‭ ‬اصطناعي‭ ‬متطورة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬حالات‭ ‬الانتحال‭ ‬الأكاديمي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬رصد‭ ‬التهديدات‭ ‬الأمنية‭ ‬المحتملة،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مصداقية‭ ‬وجودة‭ ‬التجربة‭ ‬التعليمية‭ ‬داخل‭ ‬المنصة‭.‬

ويتميز‭ ‬النظام‭ ‬بواجهة‭ ‬مستخدم‭ ‬متطورة‭ ‬وسهلة‭ ‬الاستخدام،‭ ‬تتيح‭ ‬للطلاب‭ ‬وأعضاء‭ ‬الهيئة‭ ‬التدريسية‭ ‬الوصول‭ ‬بسهولة‭ ‬إلى‭ ‬المحتوى‭ ‬التعليمي‭ ‬والمحاضرات‭ ‬والموارد‭ ‬التعليمية‭. ‬ويعد‭ ‬نظام‭ ‬إدارة‭ ‬التعلم‭ ‬هذا‭ ‬خطوة‭ ‬متقدمة‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجية‭ ‬كلية
فاتيل‭ ‬لتحديث‭ ‬التعليم،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬خطط‭ ‬مستقبلية‭ ‬لإطلاق‭ ‬مبادرات‭ ‬إضافية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬تجربة‭ ‬الطلاب‭ ‬الأكاديمية‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالأدوات‭ ‬التي‭ ‬يحتاجونها‭ ‬للنجاح‭ ‬في‭ ‬مجالاتهم‭.‬

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