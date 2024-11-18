((فاتيل)) تطلق نظام إدارة التعلم (LMS) لتعزيز البيئة التعليمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت كلية فاتيل البحرين، المؤسسة الرائدة في مجال إدارة الأعمال الفندقية، إطلاق نظام إدارة التعلم المتقدم LMS ، بما يعكس التزام الكلية بتقديم تجربة تعليمية حديثة ومتكاملة، تهدف إلى تلبية احتياجات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ودعمهم بأحدث التقنيات التي تسهم في تعزيز عملية التعليم والتعلم.
ويعتبر نظام إدارة التعلم ( LMS ) منصة رقمية متكاملة تُستخدم لتنظيم وتسهيل عملية التعلم عبر الإنترنت، حيث تسمح بإدارة وتقديم المحتوى التعليمي، وتنظيم الفصول الافتراضية، ومراقبة وتقييم أداء الطلاب. كما يساعد هذا النظام في تعزيز تجربة التعلم من خلال توفير أدوات تعليمية حديثة وشاملة تجمع بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في بيئة تفاعلية ومتقدمة.
وفي هذا السياق، أوضح الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، المدير العام لكلية
فاتيل، أن الكلية تؤمن بأهمية التعليم المستمر ومواكبة أحدث الابتكارات التقنية لضمان إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات سوق العمل العالمي. وذكر أن نظام إدارة التعلم الجديد يتيح تقديم تجربة تعليمية حديثة تعتمد على أحدث التقنيات في مجالي الأمن الرقمي والذكاء الاصطناعي، مما يوفر للطلاب بيئة آمنة وفعالة تدعمهم في تحقيق أفضل نتائجهم الأكاديمية.
ومن جانبه، أوضح عبدالرحمن الذوادي، مدير تكنولوجيا المعلومات في كلية
فاتيل، أن المشروع الذي تم تنفيذه بتوجيهات من المدير العام للكلية الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، يمثل بداية لمشاريع طموحة تهدف إلى تحسين تجربة طلاب الكلية وجعل رحلتهم الأكاديمية أكثر فاعلية وأماناً.
وأضاف الذوادي أن النظام تم تطويره من قبل فريق تكنولوجيا المعلومات، حيث صُمم ليقدم مجموعة من الميزات المتقدمة التي تلبي احتياجات التعليم الحديث. حيث يشمل النظام تقنيات استضافة وأمن متطورة توفر حماية شاملة لخصوصية بيانات المستخدمين، مما يضمن أمان الاستخدام لكل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. كما يعتمد النظام على أدوات ذكاء اصطناعي متطورة تسهم في الكشف عن حالات الانتحال الأكاديمي، بالإضافة إلى رصد التهديدات الأمنية المحتملة، مما يعزز من مصداقية وجودة التجربة التعليمية داخل المنصة.
ويتميز النظام بواجهة مستخدم متطورة وسهلة الاستخدام، تتيح للطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية الوصول بسهولة إلى المحتوى التعليمي والمحاضرات والموارد التعليمية. ويعد نظام إدارة التعلم هذا خطوة متقدمة ضمن استراتيجية كلية
فاتيل لتحديث التعليم، في ظل وجود خطط مستقبلية لإطلاق مبادرات إضافية تهدف إلى تحسين تجربة الطلاب الأكاديمية وتزويدهم بالأدوات التي يحتاجونها للنجاح في مجالاتهم.
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