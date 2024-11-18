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الوحدات والسلط يختتمان تحضيراتهما لنهائي بطولة الدرع اليوم

11/18/2024 11:37:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان - يكمل فريقا السلط والوحدات مساء اليوم تحضيراتهما الفنية تأهباً لخوض المباراة النهائية لبطولة درع الاتحاد، التي تجمعهما عند الساعة السابعة مساء غد، على ملعب الأمير محمد في مدينة الزرقاء، التي تعد الأولى بين الفريقين على لقب بطولة محلية.
الفريقان يطمعان بتحقيق اللقب الأول هذا الموسم، الذي يعنيهما من الناحية المعنوية في المنافسات المقبلة، كما أنه يزيد من ألقاب الوحدات في البطولة إلى 11 لقبا، فيما سيكون اللقب الأول في تاريخ السلط، وفاتحة خير للمنافسات المقبلة.
ومن المقرر أن يضع كلا الفريقين اليوم اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية، حيث يتدرب الوحدات بإشراف المدير الفني رأفت علي، في المقابل يشرف المدير الفني هيثم الشبول على تدريبات السلط، وستكون المواجهة هي الأولى بين علي والشبول في الموسم الحالي، وهذا يعطي دافعا أقوى للفريقين في تقديم مستوى فني يليق بحجم إنجازات نجمي المنتخب الوطني سابقا.
ويحرص مدربا الفريقين خلال الحصة التدريبية الأخيرة على الاحتفاظ بسرية التمرين قدر الإمكان، خوفا من تسرب معلومات عن طريقة اللعب، رغم المعلومات الكثيرة التي جمعها كل فريق عن الآخر من خلال متابعة مباريات بطولتي الدوري والدرع.
وتبدو الخيارات الفنية المهمة والمميزة عديدة لدى الفريقين، نظرا لتوفر أسماء في كل جهة قادرة على خوض اللقاء، وتقديم المردود الفني الجيد، حيث صفوف السلط مكتملة باستثناء عدم وضوح مشاركة المهاجم المعار من الوحدات محمد عبد المطلب "بوغبا"، فيما يغيب عن الوحدات رباعي المنتخب الوطني، عبدالله الفاخوري، يوسف أبو الجزر، مهند سمرين، وإبراهيم صبرة، حيث إن البطولة تقام من دون لاعبي المنتخب الوطني.
وبالعودة إلى سجل المواجهات ببطولة درع الاتحاد عبر التاريخ، التقى الفريقان مرتين فاز بهما الوحدات بموسم 2022، بهدفين من دون رد، وفي موسم 2023 بنتيجة 3-1.
ويدخل فريق الوحدات مساء اليوم معسكرا داخليا في أحد فنادق العاصمة، وذلك عقب الجرعة التدريبية الأخيرة التي يجريها على ملعب النادي بغمدان، وركز رأفت علي خلال الجرعات التدريبية الماضية، على الجانبين الهجومي والدفاعي مع العمل على تصويب الأخطاء التي يعاني منها الفريق في الناحية الدفاعية، التي ساهمت في تلقي مرماه عددا من الأهداف.
ويطمح رأفت علي إلى إكمال المسيرة الجيدة في بطولة الدرع، وخطف اللقب خصوصا أنه يسير في خط تصاعدي، حيث استوعب الخسارة الأولى في مشواره أمام فريق الحسين إربد بنتيجة 1-3، واستعاد حضوره الفني بالفوز على نظيره معان 3-1، وبعد ذلك، الانتصار على الجزيرة بهدف وحيد، والعقبة 3-1، وفي الجولة الخامسة والأخيرة من الدور الأول كان الوحدات بحاجة لنقطة التعادل أمام شباب الأردن للتأهل وتمكن من ذلك بنتيجة 1-1، وفي مباراة نصف النهائي أوقف طموحات فريق الصريح وفاز عليه 4-2.
وعلى الجانب المقابل، قاد الشبول تدريب السلط أمس، وسط معنويات عالية وإصرار على تحقيق الإنجاز الأول في تاريخ النادي، متسلحا بنتائج مميزة في الدرع، ويعد السلط حاليا الوحيد الذي لم يخسر في بطولة الدرع، ورفع تأهله للمباراة النهائية من آمال وتطلعات جماهيره بحصد لقب البطولة.
ويرسم الفريق من خلال الجرعة التدريبية الأخيرة التي يخوضها مساء اليوم على ملعب السلط، الخطوط العريضة للتشكيلة القادرة على إيقاف قوة الوحدات الهجومية واستغلال الهفوات الدفاعية، وعلى الرغم من محدودية الخيارات، حيث لا يملك الشبول أكثر من 16 لاعبا، فإن ما قدمه الفريق في مباريات أمام الفيصلي والرمثا والحسين إربد اثبت أن السلط يلعب بروح معنوية عالية، ويسيطر الحماس والتركيز الشديد على اللاعبين وسط دعم من إدارة النادي.
وقاد الشبول الفريق في الدرع للتعادل مع الفيصلي بهدف لهدف، وتجاوز الرمثا بهدفين نظيفين، وأبعد الحسين بفارق ركلات الترجيح 7-6، فيما فاز على الرمثا بالدوري بنتيجة 3-2، وتعادل مع فريق الصريح من دون أهداف، وخسر أمام الجزيرة بهدفين من دون رد.
وينتظر أن تحظى المباراة بمتابعة جماهيرية جيدة من أنصار الفريقين وسط ترتيبات أنيقة من الإدارتين، وقدرت إدارة السلط دور بلدية السلط وعمدة المدينة المهندس محمد الحياري، على دعمه المستمر لجماهير السلط من خلال تسير حافلات لنقل الجماهير لملعب الأمير محمد بالزرقاء، ومتابعة وتشجيع الفريق.

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