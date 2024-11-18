الوحدات والسلط يختتمان تحضيراتهما لنهائي بطولة الدرع اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان - يكمل فريقا السلط والوحدات مساء اليوم تحضيراتهما الفنية تأهباً لخوض المباراة النهائية لبطولة درع الاتحاد، التي تجمعهما عند الساعة السابعة مساء غد، على ملعب الأمير محمد في مدينة الزرقاء، التي تعد الأولى بين الفريقين على لقب بطولة محلية.
الفريقان يطمعان بتحقيق اللقب الأول هذا الموسم، الذي يعنيهما من الناحية المعنوية في المنافسات المقبلة، كما أنه يزيد من ألقاب الوحدات في البطولة إلى 11 لقبا، فيما سيكون اللقب الأول في تاريخ السلط، وفاتحة خير للمنافسات المقبلة.
ومن المقرر أن يضع كلا الفريقين اليوم اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية، حيث يتدرب الوحدات بإشراف المدير الفني رأفت علي، في المقابل يشرف المدير الفني هيثم الشبول على تدريبات السلط، وستكون المواجهة هي الأولى بين علي والشبول في الموسم الحالي، وهذا يعطي دافعا أقوى للفريقين في تقديم مستوى فني يليق بحجم إنجازات نجمي المنتخب الوطني سابقا.
ويحرص مدربا الفريقين خلال الحصة التدريبية الأخيرة على الاحتفاظ بسرية التمرين قدر الإمكان، خوفا من تسرب معلومات عن طريقة اللعب، رغم المعلومات الكثيرة التي جمعها كل فريق عن الآخر من خلال متابعة مباريات بطولتي الدوري والدرع.
وتبدو الخيارات الفنية المهمة والمميزة عديدة لدى الفريقين، نظرا لتوفر أسماء في كل جهة قادرة على خوض اللقاء، وتقديم المردود الفني الجيد، حيث صفوف السلط مكتملة باستثناء عدم وضوح مشاركة المهاجم المعار من الوحدات محمد عبد المطلب "بوغبا"، فيما يغيب عن الوحدات رباعي المنتخب الوطني، عبدالله الفاخوري، يوسف أبو الجزر، مهند سمرين، وإبراهيم صبرة، حيث إن البطولة تقام من دون لاعبي المنتخب الوطني.
وبالعودة إلى سجل المواجهات ببطولة درع الاتحاد عبر التاريخ، التقى الفريقان مرتين فاز بهما الوحدات بموسم 2022، بهدفين من دون رد، وفي موسم 2023 بنتيجة 3-1.
ويدخل فريق الوحدات مساء اليوم معسكرا داخليا في أحد فنادق العاصمة، وذلك عقب الجرعة التدريبية الأخيرة التي يجريها على ملعب النادي بغمدان، وركز رأفت علي خلال الجرعات التدريبية الماضية، على الجانبين الهجومي والدفاعي مع العمل على تصويب الأخطاء التي يعاني منها الفريق في الناحية الدفاعية، التي ساهمت في تلقي مرماه عددا من الأهداف.
ويطمح رأفت علي إلى إكمال المسيرة الجيدة في بطولة الدرع، وخطف اللقب خصوصا أنه يسير في خط تصاعدي، حيث استوعب الخسارة الأولى في مشواره أمام فريق الحسين إربد بنتيجة 1-3، واستعاد حضوره الفني بالفوز على نظيره معان 3-1، وبعد ذلك، الانتصار على الجزيرة بهدف وحيد، والعقبة 3-1، وفي الجولة الخامسة والأخيرة من الدور الأول كان الوحدات بحاجة لنقطة التعادل أمام شباب الأردن للتأهل وتمكن من ذلك بنتيجة 1-1، وفي مباراة نصف النهائي أوقف طموحات فريق الصريح وفاز عليه 4-2.
وعلى الجانب المقابل، قاد الشبول تدريب السلط أمس، وسط معنويات عالية وإصرار على تحقيق الإنجاز الأول في تاريخ النادي، متسلحا بنتائج مميزة في الدرع، ويعد السلط حاليا الوحيد الذي لم يخسر في بطولة الدرع، ورفع تأهله للمباراة النهائية من آمال وتطلعات جماهيره بحصد لقب البطولة.
ويرسم الفريق من خلال الجرعة التدريبية الأخيرة التي يخوضها مساء اليوم على ملعب السلط، الخطوط العريضة للتشكيلة القادرة على إيقاف قوة الوحدات الهجومية واستغلال الهفوات الدفاعية، وعلى الرغم من محدودية الخيارات، حيث لا يملك الشبول أكثر من 16 لاعبا، فإن ما قدمه الفريق في مباريات أمام الفيصلي والرمثا والحسين إربد اثبت أن السلط يلعب بروح معنوية عالية، ويسيطر الحماس والتركيز الشديد على اللاعبين وسط دعم من إدارة النادي.
وقاد الشبول الفريق في الدرع للتعادل مع الفيصلي بهدف لهدف، وتجاوز الرمثا بهدفين نظيفين، وأبعد الحسين بفارق ركلات الترجيح 7-6، فيما فاز على الرمثا بالدوري بنتيجة 3-2، وتعادل مع فريق الصريح من دون أهداف، وخسر أمام الجزيرة بهدفين من دون رد.
وينتظر أن تحظى المباراة بمتابعة جماهيرية جيدة من أنصار الفريقين وسط ترتيبات أنيقة من الإدارتين، وقدرت إدارة السلط دور بلدية السلط وعمدة المدينة المهندس محمد الحياري، على دعمه المستمر لجماهير السلط من خلال تسير حافلات لنقل الجماهير لملعب الأمير محمد بالزرقاء، ومتابعة وتشجيع الفريق.
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