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الشابات يتغلب على هونج كونج وديا

11/18/2024 11:37:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حقق المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم تحت 20 عاما، فوزا على نظيره منتخب هونج كونج بهدفين لهدف، في اللقاء الودي الذي جمعهما أمس على ستاد الأمير محمد في الزرقاء.
‎ومثل المنتخب في اللقاء كل من ساجدة عيسى، مايا عوض الله، رنيم الداود، ميسم الأقطش (ملك سلامة)، ميرا عطاري، حلا مرار، سوار عبيد، ديانا الخواجا (هيا أبو علي)، كندا التيتي (دانيا أبو عمارة)، ايدا تميمي (أفنان حماد)، ختام شقير (ليليا الساحلي).
وفي الدقيقة 29 نجح الضيوف في تسجيل هدف السبق من ضربة حرة مباشرة لينتهي الشوط الأول لصالجه بهدف نظيف.
‎ومع بداية الشوط الثاني، نجحت التميمي في معادلة النتيجة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، سكنت على يمين مرمى الضيوف، وأضافت هيا أبو علي عند الدقيقة 79 الهدف الثاني عبر تسديدة قوية استقرت في شباك هونج كونج، لتستمر بعدها سيطرة المنتخب على اللقاء دون خطورة، وتنتهي المواجهة بفوزه 2-1.
‎ومن المنتظر أن يتجدد اللقاء بين المنتخبين عند الرابعة مساء الخميس المقبل على ستاد الأمير محمد.

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