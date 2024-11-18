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منتخب السلة يتخطى قطر ويتوج بطلا لكأس الملك

11/18/2024 11:37:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – توج المنتخب الوطني الأول للرجال بكرة السلة، بطلا للنسخة الثانية عشرة من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية لكرة السلة للمرة الثالثة تواليا والسادسة في تاريخه "رقم قياسي"، وذلك بفوزه على نظيره المنتخب القطري بنتيجة 70-50 (النصف الأول 40-25)، في لقاء جمعهما أمس بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن الجولة الثانية من البطولة.
وقلد راعي البطولة إسماعيل أبو عودة المدير العام لشركة معروف للصناعات الغذائية (بن معروف) لاعبي المنتخب الوطني بالميداليات الذهبية، قبل أن تسلم سمو الأميرة سارة بنت فيصل كأس البطولة إلى قائد المنتخب الوطني محمد شاهر، فيما قدمت الأمين العام للجنة الأولمبية رنا السعيد لصانع ألعاب المنتخب الوطني جائزة أفضل لاعب في البطولة، وكرم عضو مجلس إدارة اتحاد السلة وأمين الصندوق أحمد تيجاني حكام البطولة، في الوقت الذي سلم فيه أمين السر العام لاتحاد كرة السلة م. نبيل أبو عطا ميداليات المركز الثاني للمنتخب القطري.
وحقق المنتخب الفلسطيني انتصاره الأول في البطولة الدولية على حساب المنتخب السوري بنتيجة 80-74 (النصف الأول 35-39) بعد التعادل 69-69 بالوقت الأصلي ليتوج بالمركز الثالث، في لقاء برز فيه مجنسه الأميركي براين هالمز كأفضل المسجلين برصيد 32 نقطة ومتابعتين و5 تمريرات حاسمة وسرقة للكرة و2 بلوك شوت بفاعلية 18.
وتأتي البطولة ضمن إطار تحضيرات المنتخب الوطني لخوض النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا "جدة 2025"، حيث يستقبل المنتخب الوطني نظيره العراقي عند الساعة السابعة من مساء الجمعة المقبلة في صالة الأمير حمزة، على أن يتوجه بعد ذلك إلى مدينة جدة السعودية لمواجهة شقيقه الفلسطيني عند الساعة 2:45 من مساء يوم الإثنين 25 من الشهر الحالي، وذلك بعد اختيار الأخير صالة الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ملعبا بيتيا له.
ووفقا لنظام التصفيات، تلعب المرحلة الحالية بنظام الذهاب والإياب من خلال ثلاث نوافذ لعب، يتأهل عنها أول وثاني المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا بشكل مباشر، فيما يلعب ثوالث المجموعات الست، تصفية إضافية تتأهل عنها أربعة فرق، لإكمال عقد الفرق المشاركة بالنسخة 31 من الحدث القاري، والذي تستضيفه السعودية خلال الفترة من 5 إلى 17 آب (أغسطس) من العام المقبل.
وبدأ المنتخب الوطني النافذة الأولى من التصفيات بصورة مثالية، بعدما حقق فوزين متتاليين على فلسطين (73-46) والسعودية (79-64)، ليتصدر ترتيب فرق مجموعته الرابعة برصيد 4 نقاط "العلامة الكاملة"، وتأتي السعودية ثانية برصيد 3 نقاط وبأفضلية المواجهات عن العراق، التي تحتل المركز الثالث بالرصيد النقطي نفسه، فيما يستقر المنتخب الفلسطيني في المركز الرابع برصيد نقطتين.
الأردن (70) قطر (50)
دخل المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص اللقاء معتمدا على فريدي إبراهيم في صناعة اللعب بالتناوب مع المجنس الأميركي دار تاكر وبإسناد من أمين أبو حواس حول القوس، وتواجد هاشم عباس إلى جانب يوسف أبو وزنة لتأمين منطقة العمق، فيما بدأ التركي هاكان ديمير مدرب المنتخب القطري اللقاء معتمدا على الخماسي، مصطفى فوده ومحمد بشير والمجنس تايلر هاريس وألادجي ماجاسا ومصطفى نداو.
وأشهر المنتخب الوطني سلاح التصويبات الثلاثية مع بداية الفترة الأولى بسلتين لتاكر وواحدة لفريدي، لتجد ردا من محمد بشير، وأمام أفضلية المنتخب الوطني انتهت الفترة الأولى لصالحه (19-10). ولم تتبدل الصورة كثيرا في الفترة الثانية (21-15)، والتي فرض فيها هاشم عباس نفسه نجما استثنائيا بتسجيله 10 نقاط، ليساهم في تقدم المنتخب الوطني بالنصف الأول (40-25).
ولم يظهر المنتخب الوطني بالشكل المطلوب في الفترة الثالثة، التي اكتفى فيها بتسجيل 9 نقاط مقابل 11 نقطة لقطر، ليحافظ "صقور الأردن" على تقدمه في النتيجة الإجمالية (49-36)، وفرض المنتخب الوطني إيقاع لعبه في الفترة الأخيرة مع استمرار تألق هاشم وتاكر، ليحسم نتيجة الفترة الرابعة (21-14) ويفوز في النتيجة النهائية للمباراة (70-50).

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