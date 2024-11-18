منتخب السلة يتخطى قطر ويتوج بطلا لكأس الملك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – توج المنتخب الوطني الأول للرجال بكرة السلة، بطلا للنسخة الثانية عشرة من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية لكرة السلة للمرة الثالثة تواليا والسادسة في تاريخه "رقم قياسي"، وذلك بفوزه على نظيره المنتخب القطري بنتيجة 70-50 (النصف الأول 40-25)، في لقاء جمعهما أمس بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن الجولة الثانية من البطولة.
وقلد راعي البطولة إسماعيل أبو عودة المدير العام لشركة معروف للصناعات الغذائية (بن معروف) لاعبي المنتخب الوطني بالميداليات الذهبية، قبل أن تسلم سمو الأميرة سارة بنت فيصل كأس البطولة إلى قائد المنتخب الوطني محمد شاهر، فيما قدمت الأمين العام للجنة الأولمبية رنا السعيد لصانع ألعاب المنتخب الوطني جائزة أفضل لاعب في البطولة، وكرم عضو مجلس إدارة اتحاد السلة وأمين الصندوق أحمد تيجاني حكام البطولة، في الوقت الذي سلم فيه أمين السر العام لاتحاد كرة السلة م. نبيل أبو عطا ميداليات المركز الثاني للمنتخب القطري.
وحقق المنتخب الفلسطيني انتصاره الأول في البطولة الدولية على حساب المنتخب السوري بنتيجة 80-74 (النصف الأول 35-39) بعد التعادل 69-69 بالوقت الأصلي ليتوج بالمركز الثالث، في لقاء برز فيه مجنسه الأميركي براين هالمز كأفضل المسجلين برصيد 32 نقطة ومتابعتين و5 تمريرات حاسمة وسرقة للكرة و2 بلوك شوت بفاعلية 18.
وتأتي البطولة ضمن إطار تحضيرات المنتخب الوطني لخوض النافذة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا "جدة 2025"، حيث يستقبل المنتخب الوطني نظيره العراقي عند الساعة السابعة من مساء الجمعة المقبلة في صالة الأمير حمزة، على أن يتوجه بعد ذلك إلى مدينة جدة السعودية لمواجهة شقيقه الفلسطيني عند الساعة 2:45 من مساء يوم الإثنين 25 من الشهر الحالي، وذلك بعد اختيار الأخير صالة الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ملعبا بيتيا له.
ووفقا لنظام التصفيات، تلعب المرحلة الحالية بنظام الذهاب والإياب من خلال ثلاث نوافذ لعب، يتأهل عنها أول وثاني المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا بشكل مباشر، فيما يلعب ثوالث المجموعات الست، تصفية إضافية تتأهل عنها أربعة فرق، لإكمال عقد الفرق المشاركة بالنسخة 31 من الحدث القاري، والذي تستضيفه السعودية خلال الفترة من 5 إلى 17 آب (أغسطس) من العام المقبل.
وبدأ المنتخب الوطني النافذة الأولى من التصفيات بصورة مثالية، بعدما حقق فوزين متتاليين على فلسطين (73-46) والسعودية (79-64)، ليتصدر ترتيب فرق مجموعته الرابعة برصيد 4 نقاط "العلامة الكاملة"، وتأتي السعودية ثانية برصيد 3 نقاط وبأفضلية المواجهات عن العراق، التي تحتل المركز الثالث بالرصيد النقطي نفسه، فيما يستقر المنتخب الفلسطيني في المركز الرابع برصيد نقطتين.
الأردن (70) قطر (50)
دخل المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص اللقاء معتمدا على فريدي إبراهيم في صناعة اللعب بالتناوب مع المجنس الأميركي دار تاكر وبإسناد من أمين أبو حواس حول القوس، وتواجد هاشم عباس إلى جانب يوسف أبو وزنة لتأمين منطقة العمق، فيما بدأ التركي هاكان ديمير مدرب المنتخب القطري اللقاء معتمدا على الخماسي، مصطفى فوده ومحمد بشير والمجنس تايلر هاريس وألادجي ماجاسا ومصطفى نداو.
وأشهر المنتخب الوطني سلاح التصويبات الثلاثية مع بداية الفترة الأولى بسلتين لتاكر وواحدة لفريدي، لتجد ردا من محمد بشير، وأمام أفضلية المنتخب الوطني انتهت الفترة الأولى لصالحه (19-10). ولم تتبدل الصورة كثيرا في الفترة الثانية (21-15)، والتي فرض فيها هاشم عباس نفسه نجما استثنائيا بتسجيله 10 نقاط، ليساهم في تقدم المنتخب الوطني بالنصف الأول (40-25).
ولم يظهر المنتخب الوطني بالشكل المطلوب في الفترة الثالثة، التي اكتفى فيها بتسجيل 9 نقاط مقابل 11 نقطة لقطر، ليحافظ "صقور الأردن" على تقدمه في النتيجة الإجمالية (49-36)، وفرض المنتخب الوطني إيقاع لعبه في الفترة الأخيرة مع استمرار تألق هاشم وتاكر، ليحسم نتيجة الفترة الرابعة (21-14) ويفوز في النتيجة النهائية للمباراة (70-50).
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