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المنتخب الوطني يضع الفوز نصب عينيه في لقاء الكويت الليلة

11/18/2024 11:37:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عمر الزعبي






الكويت – يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم، مضيفه المنتخب الكويتي عند التاسعة والربع من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الأردن، على ملعب جابر الأحمد الدولي في الكويت، ضمن الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
ويهدف المنتخب الوطني للحفاظ على المركز الثاني في المجموعة الثانية التي تتصدرها كوريا الجنوبية برصيد 13 نقطة، حيث جمع 8 نقاط، ليتفوق بفارق الأهداف على المنتخب العراقي، فيما تأتي عمان في المركز الرابع بست نقاط، ويأتي المنتخب الكويت خامسا بثلاث نقاط مقابل نقطتين لفلسطين.
ويعول المنتخب الوطني في هذه المواجهة، على الحالة المعنوية العالية التي تعيشها بعثة الفريق، بعد العودة بنقطة ثمينة من العراق (0-0).
وأجرى المنتخب الوطني حصة تدريبية مساء أمس على أرضية ملعب جابر الأحمد الدولي، بحضور عدد من وسائل الإعلام الرياضية في الدقائق الاولى، وركز المدير الفني جمال سلامي، على الجوانب الدفاعية والهجومية، ودور لاعبي الوسط في تشكيل الخطورة على المرمى الكويتي. كما أجرى اللاعبون تدريبات التسديد على المرمى من خارج منطقة الجزاء، مع تطبيق بعض الخطط التي سيعتمد عليها سلامي في مواجهة الكويت. وأكد سلامي أن فريقه فوت على نفسه نقطتين في مواجهة الكويت في عمّان، مشددا على ضرورة التعويض في مباراة اليوم.
وأوضح سلامي خلال المؤتمر الصحفي أمس، أن لكل مباراة ظروفها الخاصة، ففي العراق اقتنص المنتخب الوطني نقطة ثمينة، وفي الكويت لا يفكر الفريق إلا بالفوز، رغم صعوبة المنافس، مؤكدا أن على اللاعبين تقديم مستوى أفضل من ذلك الذي قدموه أمام العراق.
وأكد سلامي جاهزية اللاعبين وتسلحهم بالمعنويات اللازمة لتحقيق الثلاث نقاط، وأقر بأن غياب المهاجم علي علوان للإصابة سيكون مؤثرا، لكن قائمة الفريق مليئة بالحلول لتعويض هذا الغياب.
من جانبه، بين مدافع المنتخب الوطني عبدالله نصيب، أن اللاعبين تعاهدوا على تحقيق الفوز أمام الكويت وإسعاد الجماهير الاردنية. وأوضح في المؤتمر الصحفي أنه وزملائه على وعي تام بصعوبة المواجهة، لكن الثقة تملؤهم حول إمكانية العودة بالنقاط الثلاث، ومواصلة المشوار نحو التأهل إلى كأس العالم.
إلى ذلك، يعتقد مدافع منتخبنا الوطني يزن العرب، أن كل مباراة في التصفيات تعتبر بمثابة نهائي، وصرح لموفد اتحاد الإعلام الرياضي:“نتعامل مع جميع المنتخبات في المجموعة بالطريقة ذاتها. يدرك اللاعبون يدركون صعوبة المهمة أمام الكويت، لكننا ندرك في الوقت ذاته مدى الحاجة الى الفوز والنقاط كاملة لمواصلة المشوار”.
وبين العرب ان اللاعبين أظهروا مستويات مرتفعة خلال التدريبات الأخيرة، وبذلوا كل ما بوسعهم لتطبيق ما يريده الجهاز الفني، مضيفا أن الدعم الجماهيري الذي يحظون به يشكل دفعة معنوية مهمة لتقديم أفضل ما لديهم، ما يضاعف المسؤولية الملقاة على عاتقهم كونهم يمثلون الوطن بأكمله.
ويدرك سلامي نقاط القوة لدى المنتخب الكويتي، بعدما قدمت له مباراة الذهاب في أيلول (سبتمبر) الماضي، وبقية مباريات الكويت في التصفيات، صورة واضحة عملان يمكن توقعه مساء اليوم.
ومن المتوقع أن يدخل سلامي المواجهة بخطته المعتادة 3-4-3، بوجود يزيد أبو ليلى في حراسة المرمى، ويزن العرب وديارا ومحمر ابو النادي في محور الدفاع، وسيقف احسان حداد ومهند أبو طه على الطرفين، مع تمركز نزار الرشدان ورجائي عايد في الوسط، على أن يكمل مرضي المثلث الهجومي مع موسى التعمري ويزن النعيمات بغياب علون.
وسيغلب الطابع الهجومي على أسلوب سلامي، خصوصا وانه سيدخل اللقاء باحثا عن الفوزومن المتوقع اتباعه أسلوب البناء من الخلف، حيث تبدأ الهجمة من الحارس أبو ليلى الذي يمنح الأمر للاعبي الطرفين للتحرك الى المناطق الامامية وانتظار المنافس للتقدم الى منتصف ملعب المنتخب الوطني.
وسيعمل سلامي على تعطيل الهجمات الكويتية من منتصف ملعبهم، كما فعل أمام العراق، مع إجبار المنافس على لعب الكرات الطويلة التي غالبا ما يتم إفتكاكها بسهولة.
ويملك سلامي الحلول الفردية لدى التعمري والنعيمات، في حال وجد صعوبة بمباغتة الخصم باكرا.
على صعيد متصل، سارعت الجالية الاردنية في الكويت إلى حجز مقاعدها لمؤازرة النشامى أمام منتخب الكويت.
وكان الاتحاد الكويتي خصص 5 آلاف تذكرة للجماهير الأردنية. وبمجرد فتح نوافذ بيع التذاكر الإلكترونية سرعان ما تم نفاذها بالكامل. ومن الممكن ان يتم رفع نسبة الحصة المخصصة للجماهير الاردنية في حال ازداد الطلب على التذاكر.
وأشاد أبناء الجالية الاردنية بتعاون الاتحاد الكويتي مع الجماهير، ومنحها الفرصة لشراء تذاكر بسعر دينار كويتي واحد، فيما بلغ ثمن تذكرة الجمهور الكويني دينارا ونصف.

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