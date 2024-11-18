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المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/٤ يقوم بتركيب 161 طرف صناعي ضمن مبادرة استعادة الأمل

11/18/2024 11:37:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

استمراراً للجهود التي تبذلها الطواقم الطبية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/٤، في دعم ومساندة الأهل والأشقاء في القطاع، وضمن مبادرة استعادة الامل جرى تركيب 161 طرف صناعي منذ انطلاق المبادرة لأشخاص فقدو اطرافهم خلال الحرب الدائرة في القطاع.


وقال أخصائي الأطراف الاصطناعية: "إن كوادر المستشفى تمكنت من تركيب 161طرف كان اخرها اليوم، لطفلة كانت تعاني من بتر بعد منطقة الرسغ في يدها اليمنى وجرى التعامل مع الحالة وتركيب طرف صناعي تجميلي للطفلة.


من جانبهم ثمن ذوي الطفلة الجهود التي تبذلها الطواقم الطبية في المستشفى، معبرين عن عميق شكرهم وتقديرهم لمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في الوقوف مع أبناء الشعب الفلسطيني ودعم قضيتهم العادلة.


يشار الى ان مبادرة استعادة الأمل تم اطلاقها بتوجيهات ملكية سامية لدعم مبتوري الأطراف، وتركيب الأطراف الاصطناعية لمحتاجيها من جميع الأعمار بزمن قياسي ليعودوا لممارسة حياتهم الطبيعية.

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