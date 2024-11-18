نيودلهي تغلق مدراسها وتحظر البناء بسبب التلوث الهوائي

أغلقت السلطات في العاصمة الهندية نيودلهي المدارس، وأوقفت أعمال البناء، ومنعت دخول الشاحنات غير الضرورية يوم الاثنين بعد أن ارتفعت مستويات تلوث الهواء إلى أسوأ معدلاتها هذا الموسم.



واستيقظ سكان المدينة، التي يقطنها حوالي 33 مليون نسمة، على ضباب كثيف وسام يغلف المعالم والمباني الشاهقة، مع تدهور جودة الهواء إلى فئة "الخطيرة" وفقًا لهيئة "سافار" البيئية.

وفي بعض المناطق، تجاوزت مستويات التلوث الحدود الآمنة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية بأكثر من 50 مرة، مع توقعات باستمرار التلوث الشديد خلال الأسبوع.



ويعود تفاقم التلوث في شمال الهند خلال الشتاء إلى حرق المزارعين بقايا المحاصيل، مما يطلق دخانًا كثيفًا يتفاقم مع درجات الحرارة المنخفضة التي تحبس الهواء الملوث. وينتقل الدخان إلى المدن حيث تنضم انبعاثات السيارات والصناعات إلى هذا المزيج السام.



وبدأت السلطات تنفيذ المرحلة الرابعة من خطة الاستجابة للتلوث (GRAP 4)، التي تتضمن قيودًا صارمة مثل نقل التعليم للصفوف ما دون 10 و12 إلى الإنترنت، وحظر دخول الشاحنات غير الضرورية، ومنع تشغيل المركبات التي تعمل بالديزل وتستهلك كميات كبيرة من الوقود، بالإضافة إلى تعليق جميع أنشطة البناء.



كما حثت السلطات الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو مشاكل تنفسية على البقاء في منازلهم قدر الإمكان.



ومع استمرار التلوث، أظهرت الصور تصاعد الدخان الرمادي من الحقول المحترقة في ولاية أوتار براديش المجاورة، مما ساهم في تفاقم الوضع في نيودلهي. وعلى الرغم من التلوث الخطير، استمر العديد من سكان المدينة في أنشطتهم اليومية، بما في ذلك التجول في الحدائق العامة.



وشكا السكان من مشاكل صحية مثل آلام الحلق والسعال، ووصف البعض المدينة بأنها "غرفة غاز" و"مشهد نهاية العالم"، مطالبين السلطات بحل دائم لهذه الأزمة الصحية. وتشير دراسات إلى أن أكثر من مليون هندي يموتون سنويًا بسبب أمراض مرتبطة بالتلوث.



ورغم تطبيق إجراءات مشابهة في الماضي مثل استخدام مرشات المياه ومدافع مكافحة الضباب، يشدد النقاد على ضرورة إيجاد حلول طويلة الأمد لمعالجة أسباب التلوث بدلاً من مجرد تخفيف تأثيراته بعد انتشارها.- وكالات