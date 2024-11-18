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الاحتلال يهدم مساكن ويعتقل 13 فلسطينيا بالضفة

11/18/2024 11:37:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، بهدم مساكن فلسطينيين في تجمع أم الجمال بعد تهجير سكانه قسريا قبل 3 أشهر.


وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات في بيان، إن 14 عائلة في التجمع تعرضت للتهجير القسري خلال آب الماضي، جراء تصاعد اعتداءات المستعمرين، مشيرا إلى أن المستعمرين أقاموا نواة لبؤرة استعمارية رعوية على مقربة من مساكن الفلسطينيين في التجمع قبل تهجيره، وشرعوا باعتداءات يومية ومتصاعدة بحماية قوات الاحتلال.


من جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 13 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية بينهم شقيقان.


وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان مشترك، إن قوات الاحتلال نفذت عمليات تحقيق ميداني لفلسطينيين في مخيم الدهيشة ببيت لحم، أفرج عن غالبيتهم لاحقا، رافقها اعتداءات وتهديدات وعمليات تخريب وتدمير في المنازل.


وأشار البيان إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني بلغ 11700 مواطن من الضّفة بما فيها القدس. -(بترا)

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