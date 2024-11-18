الاحتلال يهدم مساكن ويعتقل 13 فلسطينيا بالضفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، بهدم مساكن فلسطينيين في تجمع أم الجمال بعد تهجير سكانه قسريا قبل 3 أشهر.
وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات في بيان، إن 14 عائلة في التجمع تعرضت للتهجير القسري خلال آب الماضي، جراء تصاعد اعتداءات المستعمرين، مشيرا إلى أن المستعمرين أقاموا نواة لبؤرة استعمارية رعوية على مقربة من مساكن الفلسطينيين في التجمع قبل تهجيره، وشرعوا باعتداءات يومية ومتصاعدة بحماية قوات الاحتلال.
من جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 13 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية بينهم شقيقان.
وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان مشترك، إن قوات الاحتلال نفذت عمليات تحقيق ميداني لفلسطينيين في مخيم الدهيشة ببيت لحم، أفرج عن غالبيتهم لاحقا، رافقها اعتداءات وتهديدات وعمليات تخريب وتدمير في المنازل.
وأشار البيان إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني بلغ 11700 مواطن من الضّفة بما فيها القدس. -(بترا)
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