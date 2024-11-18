يديعوت أحرنوت

بقلم: ناحوم برنياع

18/11/2024

لو كنت مواطنا أميركيا لما كنت انتخبت دونالد ترامب. فلا شيء في هذا الرجل، في قيمه، في سيرته، في سلوكه، في تعييناته، يثير الحماسة فيَّ. كمواطن فخور في دولة واحدة فقط أجدني معفيا من المعضلة، ما يشغل بالي هو التأثير المحتمل لولاية على مصير دولتي. رغم كل التحفظات فاني اقترح: أعطوا فرصة لترامب.

قبل كل شيء، لان الامر حسم. فقد انتخب ترامب بأغلبية مبهرة، وجرف وراءه حتى مجلسي النواب. في السنتين القادمتين، وربما أيضا في السنتين ما بعدهما، يمكنه أن يفعل ما يريد. فهو يتحكم بلا جدال بحزبه، وحزبه يتحكم بلا جدال بالسلطة التشريعية. والاغلبية في المحكمة العليا له بفضل التعيينات التي اجراها في عهد ولايته السابقة، وجهاز القضاء ممنوع اللمس به. حرية عمله كبيرة على نحو خاص في السياسة الخارجية، مجال في التقاليد السياسية الاميركية متروك مسبقا في ايدي الرئيس.

ماذا سيفعل ترامب بالقوة الهائلة التي أعطيت له أحد لا يعرف؛ مشكوك أن يكون هو يعرف. آلاف الدبلوماسيين في كل العالم منشغلون في هذه الأيام بكتابة برقيات عاجلة لحكوماتهم تحلل نوايا الرئيس الوافد. والتقديرات مبنية بشكل عام على أربعة اقدام: تعييناته، الأشخاص المقربون من اُذنه؛ الغرائز الأساسية لديه؛ القيم التي له والتي ليست له.

أقترح على القارئ ألا يملي أهمية اكبر مما ينبغي للتعيينات؛ فترامب يرى في الخدمة الخارجية صندوقا صغيرا يدفع منع الديون التي راكمها في حملة الانتخابات. هو ليس الرئيس الأول الذي يتصرف على هذا النحو. مايك هكابي السفير المرشح لإسرائيل هو داعية افنجيلي متزمت. تعيينه يفترض أن يفرح الافنجيليين الذين صوتوا لترامب بجموعهم. ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص الى الشرق الأوسط هو ثري عقارات. في كون ترامب هو مؤيد متحمس ومتبرع. ليس له تجربة سياسية.

كلاهما سيعانقان بكل القوة إسرائيل وحكومتها. قادة المستوطنين سيغرقانهما بدعواتهم الى السبت. كل هذا سيفرح الكثير من الإسرائيليين، لكن عندما يرغب نتنياهو في ان يفهم ما الذي يريده البيت الأبيض فانه سيبعث الى واشنطن برون ديرمر.

القدم الثانية هي مقربوه. في هذه اللحظة البارز بينهم هو ايلون ماسك، الرجل الاغنى في العالم. ماسك يرقص بكل الطريق الى البيت الأبيض. ليس واضحا ما الذي يفعله برأيه الخاص وما الذي يفعله برأي ترامب وكم من الوقت سيسلم ترامب بالاهتمام الذي يحصل عليه ماسك. قبل بضعة أيام التقى سرا السفير الإيراني. في إسرائيل تحفزوا: ما الذي يعنيه هذا بالنسبة لما سيأتي؟

غرائز ترامب قد تكون العنصر الأهم. فهي تجذبه الى الانعزالية، وهي توجد في قلب أميركا أولا، شعار الحركة التي أقامها. أميركا أولا – والعالم بعد ذلك. ترامب يتباهى في أنه في اربع سنوات ولايته في البيت الأبيض لم تكن أمريكا مشاركة في الحروب. هو لا يدقق في الحقائق ولكنه يدقق بالنوايا. هو سيفعل افضل ما يستطيع ليمنع مشاركة عسكرية أميركية في النزاعات في العالم؛ على الرغب من ذلك هو يؤمن انه في اقصى طرف كل نزاع دولي توجد صفقة تنتظره وتنتظره هو فقط، صفقة القرن. حرب لا. صفقة نعم. مشوق ماذا سيكون تأثير هذا الفكر على الحربين اللتين تقلقان في هذه اللحظة العالم – تلك التي في أوكرانيا وهذه التي في الشرق الأوسط. بقوة الإدارة الاميركية ان توقفهما كلتيهما.

في أوكرانيا كل ما يحتاجه ترامب هو أن يوقف تدفق السلاح والمساعدات. بوتين وهو سيتوصلان الى صفقة تبقي في ايدي روسيا قسما من المناطق التي احتلتها. استفتاءات شعبية مهندسة ستوفر ما يشبه الشرعية لنقل السيادة. هولندا، ليتا، فنلندا ودول أخرى ستعيد النظر في علاقاتها بالغرب، لكن الهدوء سيعود الى وسط أوروبا، لزمن ما على الأقل.

نتنياهو يتمنى مشاركة أميركية في هجوم على منشآت النووي في ايران. من بايدن ما كان له احتمال ان يتلقى جوابا إيجابيا. فهل يتلقى جوابا إيجابيا من ترامب الانعزالي؟ مشكوك جدا. معقول اكثر الافتراض بان ترامب سيبدأ في تشديد الضغط الاقتصادي على ايران وعندها يقترح على الإيرانيين صفقة.

المحطة السابقة نذكرها جميعا: البيت الأبيض برئاسة ترامب حاكى مع نتنياهو وديرمر ما سمي صفقة القرن. الصفقة تضمن ضما لاجزاء من الضفة لإسرائيل. نتنياهو اعلن عن الضم كحقيقة ناجزة وعندها امتشق جارد كوشنير صهر ترامب صفقة بديلة مع الامارات، فاصبح الضم كأنه لم يكن.

القدم التالية في فهم ترامب هي القيم. منذ قيام دولة إسرائيل يتباهى زعماء في الدولتين بالقيم المشتركة لاميركا وإسرائيل: الديمقراطية، العدالة، سلطة القانون، حقوق الانسان، التراث اليهودي – المسيحي؛ الكتب المقدسة. الواقع في الطرفين لم يؤكد دوما الأسطورة، لكن الأسطورة نجحت. كان حتى رئيس ما، يدعى بايدن، اسمى نفسه صهيونيا وصدق هذا.

كل هذا لا يهم ترامب. فهو لم ينتخب كي يدافع عن أنظمة ديمقراطية أو عن تراث مشترك. العكس هو الصحيح: الزعماء الأقوياء يسحرونه اكثر بكثير من الزعماء الديمقراطيين. ابسط التوصل معهم الى صفقة. عندما قال نتنياهو لكلينتون، أوباما وبايدن انه متأسف توجد له مصاعب في الائتلاف اقتنعوا وتركوه لحاله. اما عندما سيقول هذه الذريعة لترامب فان هذا سيهزأ به. ترامب الجديد، المنتصر الأكبر، يسخر من الزعماء الضعفاء.

صفقة في لبنان، صفقة في غزة، صفقة في الرياض، صفقة في طهران، لعل هذا ما تحتاجه إسرائيل.