حزب الله يعلن استهداف نقاط عسكرية حساسة للاحتلال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن حزب الله، ليلة الاثنين/ الثلاثاء، أنه نفذ هجوماً جوياً عبر سرب من "المسيّرات الانقضاضيّة النوعيّة"،
استهدف فيه "نقاطاً عسكريّة حساسة" في مدينة "تل أبيب"، وأشار
في بيان إلى أنه سيعلن لاحقاً عن تلك النقاط.
ونقلت وسائل إعلام لبنانية، أن حزب الله، شن الاثنين،
هجوما بمسيّرات انقضاضيّة على أهداف عسكرية في "تل أبيب"، في حين أفاد
جهاز الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 6 أشخاص في ضواحي المدينة.
وجاء في بيان لحزب الله، أنه شن "هجوما
جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة النوعيّة على نقاط عسكريّة حساسة، سيتم
الإعلان عنها لاحقا، في مدينة تل أبيب".
وأفادت وسائل إعلام عبرية أن حزب الله أطلق صواريخ
أصاب فيها مجمعا تجاريا في شرق "تل أبيب"، مشيرة إلى وقوع 4 انفجارات في
وسط المدينة.
وقالت القناة 12 العبرية إنه تم سماع دوي
انفجارات في "تل أبيب" ومحيطها، وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن
دوي صفارات الإنذار في "تل أبيب الكبرى" وأكثر من 100 بلدة ومدينة في
محيطها.
وذكرت الشرطة
الإسرائيلية أن الاعتراض الصاروخي في منطقة "تل أبيب" فشل وسُجلت إصابة
مباشرة.
وكشفت وسائل إعلام عبرية عن إغلاق مطار
"بن غوريون"، كما تسبب الحادث بانقطاع جزئي للتيار الكهربائي قرب "تل
أبيب" بعد سقوط شظايا الصاروخ.
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