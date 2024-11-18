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حزب الله يعلن استهداف نقاط عسكرية حساسة للاحتلال

11/18/2024 11:36:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن حزب الله، ليلة الاثنين/ الثلاثاء، أنه نفذ هجوماً جوياً عبر سرب من "المسيّرات الانقضاضيّة النوعيّة"، استهدف فيه "نقاطاً عسكريّة حساسة" في مدينة "تل أبيب"، وأشار في بيان إلى أنه سيعلن لاحقاً عن تلك النقاط.
ونقلت وسائل إعلام لبنانية، أن حزب الله، شن الاثنين، هجوما بمسيّرات انقضاضيّة على أهداف عسكرية في "تل أبيب"، في حين أفاد جهاز الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 6 أشخاص في ضواحي المدينة.

وجاء في بيان لحزب الله، أنه شن "هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة النوعيّة على نقاط عسكريّة حساسة، سيتم الإعلان عنها لاحقا، في مدينة تل أبيب".

وأفادت وسائل إعلام عبرية أن حزب الله أطلق صواريخ أصاب فيها مجمعا تجاريا في شرق "تل أبيب"، مشيرة إلى وقوع 4 انفجارات في وسط المدينة.

وقالت القناة 12 العبرية إنه تم سماع دوي انفجارات في "تل أبيب" ومحيطها، وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في "تل أبيب الكبرى" وأكثر من 100 بلدة ومدينة في محيطها.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن الاعتراض الصاروخي في منطقة "تل أبيب" فشل وسُجلت إصابة مباشرة.

وكشفت وسائل إعلام عبرية عن إغلاق مطار "بن غوريون"، كما تسبب الحادث بانقطاع جزئي للتيار الكهربائي قرب "تل أبيب" بعد سقوط شظايا الصاروخ.

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