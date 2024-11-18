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نتنياهو يوجه انتقادات لاذعة لبايدن

11/18/2024 11:36:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وجه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انتقادات لاذعة للرئيس الأميركي جو بايدن، الذي يستعد لمغادرة البيت الأبيض بعد شهرين؛ بسبب موقفه من الحروب في غزة ولبنان و"إسرائيل".
وجاءت تصريحات نتنياهو خلال جلسة عاصفة في الكنيست الإسرائيلي، إذ إن عدداً من نواب المعارضة قاطعوا كلمته، كذلك وجه عدد من ذوي الأسرى في غزة انتقادات حادة لنتنياهو، وهو ما دفع قوات الأمن إلى إخراجهم من المنصة المخصصة للجمهور.

وقال نتنياهو في الجلسة: "كانت الولايات المتحدة تتحفظ وتقترح علينا عدم دخول غزة. وكانت لديها تحفظات بشأن دخول مدينة غزة وخان يونس، والأهم من ذلك أنها عارضت بشدة الدخول إلى رفح".

وأضاف: "أخبرني الرئيس بايدن أنه إذا دخلنا، فسنكون وحدنا. وقال أيضًا إنه سيوقف شحنات الأسلحة المهمة إلينا. وهذا ما فعله. وبعد بضعة أيام، ظهر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وكرر نفس الأشياء وقلت له - سنقاتل بأظافرنا".

وانتقد نتنياهو أيضاً الموقف الأميركي بعد الهجمات الإيرانية بالطائرات المسيرة والصواريخ على "إسرائيل".

وقال: "مجددا، أخبرنا صديقنا أنه لا داعي للرد. وقلت إن الجلوس وعدم الرد أمر غير مقبول، وقمنا بالرد".

واحتجزت الولايات المتحدة شحنة واحدة من القنابل زنة ألفي رطل، في وقت سابق خوفا من استخدامها في أماكن مكتظة بالمدنيين في غزة، بحسب تقارير أميركية سابقة.

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