أبرز ما جاء في بيان مجموعة الـ20

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعت "مجموعة العشرين" إلى "وقف
شامل" لإطلاق النار في كل من لبنان وغزة.
وقال زعماء المجموعة في بيان مشترك أعقب قمتهم
السنوية في البرازيل، عن القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة
والتصعيد في لبنان.
وقال ممثلو المجموعة في البيان: "نحن
متحدون في دعم وقف إطلاق النار الشامل في غزة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن
التابع للأمم المتحدة رقم 2735 وفي لبنان".
وشدد البيان على "الحاجة الملحة لزيادة
تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ولبنان".
وأعلن زعماء مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى
في البيان على توافقهم بشأن قضايا عديدة تتراوح من الصراعات الجيوسياسية وسياسة
المناخ إلى التقنيات الجديدة والتوقعات الاقتصادية العالمية.
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