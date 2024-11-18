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أبرز ما جاء في بيان مجموعة الـ20

11/18/2024 11:36:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دعت "مجموعة العشرين" إلى "وقف شامل" لإطلاق النار في كل من لبنان وغزة.
وقال زعماء المجموعة في بيان مشترك أعقب قمتهم السنوية في البرازيل، عن القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة والتصعيد في لبنان.

وقال ممثلو المجموعة في البيان: "نحن متحدون في دعم وقف إطلاق النار الشامل في غزة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735 وفي لبنان".

وشدد البيان على "الحاجة الملحة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ولبنان".

وأعلن زعماء مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى في البيان على توافقهم بشأن قضايا عديدة تتراوح من الصراعات الجيوسياسية وسياسة المناخ إلى التقنيات الجديدة والتوقعات الاقتصادية العالمية.

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