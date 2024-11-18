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حزب الله ينفذ 27 عملية ضد الاحتلال يوم الاثنين

11/18/2024 11:36:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن حزب الله تفاصيل عدد من "عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة"، خلال يوم الاثنين.
وأكد الحزب في بيان، إيقاع عدد من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

وتاليا نص البيان بالكامل:

"دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الإثنين 18-11-2024، 27 بيانًا عسكريا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية والتصدي لمسيّرات وطائرات العدو الحربية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:


1- الساعة 00:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة، بصليةٍ صاروخية.

2- الساعة 02:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام، بصليةٍ صاروخية.

3- الساعة 02:35 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.

4- الساعة 02:50 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام، للمرّة الثالثة، بصليةٍ صاروخية.

5- الساعة 09:20 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام، للمرّة الرابعة، بصليةٍ صاروخية.

6- الساعة 10:00 استهداف مستوطنة غورنوت هغليل، بصليةٍ صاروخية.

7- الساعة 11:10 استهداف قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة، بصليةٍ صاروخية.

8- الساعة 10:45 شن هجوم جوّي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي في المقرّ المُستحدث لقيادة اللواء الغربيّ في ثكنة يعرا، وأصابت أهدافها بدقة.

9- الساعة 11:30 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.

10- الساعة 12:45 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي بلدة الخيام، بصليةٍ صاروخية.

11- الساعة 14:50 استهداف مستوطنة معالوت ترشيحا، بصليةٍ صاروخية.‏

12- الساعة 14:50 استهداف مستوطنة حوسن، للمرّة الأولى، بصليةٍ صاروخية.‏

13- الساعة 15:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة مرغليوت، بصليةٍ صاروخية.

14- الساعة 15:00 استهداف مستوطنة كيرِم بن زِمرا، للمرّة الأولى، بصليةٍ صاروخية.

15- الساعة 16:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة ديشون، بصليةٍ صاروخية.

16- الساعة 16:00 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي بلدة مارون الراس، بصلية صاروخيّة.

17- الساعة 16:30 استهداف تجمّع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة شتولا، بصاروخٍ موجّه، وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

18- الساعة 16:45 في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنَّ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة هجومًا جوّيًا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة، على قاعدة رغفيم (قاعدة عسكريّة تحوي معسكرات تدريب للواء غولاني) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 65 كلم، جنوب شرق مدينة حيفا المُحتلّة، وأصابت أهدافها بدقة.

19- الساعة 17:15 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة ديشون، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.

20- الساعة 18:25 في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنَّ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة هجومًا جويًا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة النوعيّة على نقاط عسكريّة حساسة - سيتم الإعلان عنها لاحقًا - في مدينة تل أبيب.

21- الساعة 19:00 شن هجوم جوي بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي غربي بلدة علما الشعب، وأصابت أهدافها بدقّة.

22- الساعة 19:10 استهداف قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.

23- الساعة 19:10 استهداف منطقة الكريوت شمالي مدينة حيفا المُحتلّة بصليةٍ صاروخيّة.

24- الساعة 20:45 في إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، بعمليّة مركّبة قاعدة تل حاييم (تتبع لشعبة الاستخبارات العسكرية في جيش العدو الإسرائيلي)، تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 120 كلم، في مدينة تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة، وسربٍ من المُسيّرات الانقضاضية، وأصابت أهدافها بدقّة.

25- الساعة 21:00 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام، للمرّة الخامسة، بصليةٍ صاروخية.

26- الساعة 21:45 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي بلدة الخيام، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.

27- الساعة 21:45 استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة مرغليوت، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية".

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