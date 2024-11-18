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أضرار جسيمة جراء سقوط صواريخ في كريات شمونة

11/18/2024 11:36:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت وسائل إعلام عبرية سقوط عدد من الصواريخ في مستوطنة "كريات شمونة" في شمال "إسرائيل"، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن أضراراً كبيرة لحقت بمنازل وسيارات جراء سقوط صواريخ عدة أطلقت من لبنان باتجاه "كريات شمونة".

وأفادت وسائل إعلام عبرية بسقوط 5 صواريخ أطلقت من لبنان في مناطق مفتوحة بمدينة "كريات شمونة".

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين، أن امرأة قُتلت بعد سقوط صاروخ على مبنى في بلدة شمالي "إسرائيل".

ويتزامن ذلك مع إعلان حزب الله استهدافه للمرة الأولى وبرشقة صاروخية مستوطنتي "حوسن" و "كيرم بن زمرا" شمالي فلسطين المحتلة.

وأضاف أنه استهدف كذلك "برشقة صاروخية تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة مرغليوت شمالي فلسطين المحتلة".

وأشار إلى أنه "استهدف للمرة الثانية برشقة صاروخية تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن نحو 40 صاروخا أطلقت من لبنان نحو "إسرائيل" خلال الساعة الأخيرة.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في موقع "أفيفيم" بالجليل الأعلى.

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