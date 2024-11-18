أضرار جسيمة جراء سقوط صواريخ في كريات شمونة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكدت وسائل إعلام عبرية سقوط عدد من الصواريخ
في مستوطنة "كريات شمونة" في شمال "إسرائيل"، ما أدى إلى وقوع
أضرار جسيمة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"
العبرية، إن أضراراً كبيرة لحقت بمنازل وسيارات جراء سقوط صواريخ
عدة أطلقت من
لبنان باتجاه "كريات شمونة".
وأفادت وسائل إعلام عبرية بسقوط 5 صواريخ أطلقت
من لبنان في مناطق مفتوحة بمدينة "كريات شمونة".
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين،
أن امرأة قُتلت بعد سقوط صاروخ على مبنى في بلدة شمالي "إسرائيل".
ويتزامن ذلك مع إعلان حزب الله استهدافه للمرة
الأولى وبرشقة صاروخية مستوطنتي "حوسن" و "كيرم بن زمرا"
شمالي فلسطين المحتلة.
وأضاف أنه استهدف كذلك "برشقة صاروخية
تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة مرغليوت شمالي فلسطين المحتلة".
وأشار إلى أنه "استهدف للمرة الثانية
برشقة صاروخية تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة".
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن نحو 40
صاروخا أطلقت من لبنان نحو "إسرائيل" خلال الساعة الأخيرة.
وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق
صفارات الإنذار في موقع "أفيفيم" بالجليل الأعلى.
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