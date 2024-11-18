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حالة طوارئ.. ترامب يعتزم الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين

11/18/2024 11:36:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية بشأن أمن الحدود واستخدام الجيش لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين.
وكانت الهجرة قضية رئيسة في الحملة الانتخابية لترامب الذي تعهد بترحيل الملايين وتحقيق الاستقرار على الحدود مع المكسيك بعد عبور أعداد قياسية من المهاجرين بشكل غير قانوني في عهد الرئيس جو بايدن.

وعبر منصته للتواصل الاجتماعي، قام ترامب بتأكيد منشور حديث لناشط محافظ قال فيه إن الرئيس المنتخب "مستعد لإعلان حالة طوارئ وطنية وسيستخدم الوسائل العسكرية لعكس غزو حصل في عهد إدارة بايدن من خلال برنامج ترحيل جماعي". وإلى جانب المنشور، علق ترامب قائلاً "صحيح!".

وحقق ترامب عودة ساحقة إلى الرئاسة بعد أن هزم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر نائب الرئيس الديموقراطية كامالا هاريس.

وأعلن عن تشكيل حكومة تضم متشددين في مجال الهجرة، وعيّن توم هومان المدير بالوكالة لهيئة الهجرة والجمارك خلال ولايته الأولى "قيصراً للحدود".

وقال هومان لأنصاره خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في تموز/ يوليو: "لدي رسالة إلى ملايين المهاجرين غير الشرعيين الذين سمح جو بايدن لهم بدخول بلادنا: من الأفضل أن تحزموا أمتعتكم".

وتقدر السلطات بنحو 11 مليوناً الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. ويتوقع أن تؤثر خطة الترحيل بشكل مباشر على نحو 20 مليون أسرة.

وبينما تسعى الحكومة الأميركية منذ سنوات لضبط حدودها الجنوبية مع المكسيك، أثار ترامب مخاوف عندما زعم أن هناك "غزواً" من قبل مهاجرين سيغتصبون ويقتلون أميركيين، على حد قوله.

خلال حملته الانتخابية، انتقد ترامب مرارًا المهاجرين غير الشرعيين واستخدم خطابًا تحريضيًا حيال الأجانب الذين قال إنهم "يسممون دماء" الولايات المتحدة.

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