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إنهاء معاناة ثلاثيني من انسداد الكلى

11/18/2024 11:32:44 PM
(MENAFN- Al Watan) نجخ فريق طبي بمستشفى صامطة العام بتجمع جازان الصحي، معاناة مريض ثلاثيني من انسداد كلي في الكلى نتيجة وجود حصوات، وذلك باستخدام أحدث تقنيات تفتيت الحصوات بالليزر.
وأوضح قائد الفريق الطبي، الدكتور باسل عثمان الحكمي، استشاري جراحة الكلى والمسالك والعقم والذكورة، أن المستشفى استقبل مريضاً في العقد الثالث من العمر، كان يعاني من حصوة في الحالب الأيسر، وألم شديد، وانسداد كلي في الكلى اليسرى، مشيرا إلى أن الفريق الطبي قام بإجراء الفحوصات الشاملة والتصوير الطبي، وتبين وجود انسداد كلي في الكلى اليسرى نتيجة وجود حصوة في الحالب، مضيفا إلى أن الفريق الطبي قام باستعراض الخيارات المتاحة أمام المريض، بما فيها العلاج بالليزر ومناظير المسالك البولية المتقدمة، والتي تُعد من أحدث التقنيات المستخدمة عالمياً لعلاج مثل هذه الحالات. وقرر إجراء عملية جراحية بالليزر، ومناظير المسالك البولية المتقدمة، تم من خلالها إجراء عملية إزالة الحصى وتفتيتها باستخدام الليزر والمناظير المتقدمة.

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