إنهاء معاناة ثلاثيني من انسداد الكلى

(MENAFN
- Al Watan)
نجخ فريق طبي بمستشفى صامطة العام بتجمع جازان الصحي، معاناة مريض ثلاثيني من انسداد كلي في الكلى نتيجة وجود حصوات، وذلك باستخدام أحدث تقنيات تفتيت الحصوات بالليزر.
وأوضح قائد الفريق الطبي، الدكتور باسل عثمان الحكمي، استشاري جراحة الكلى والمسالك والعقم والذكورة، أن المستشفى استقبل مريضاً في العقد الثالث من العمر، كان يعاني من حصوة في الحالب الأيسر، وألم شديد، وانسداد كلي في الكلى اليسرى، مشيرا إلى أن الفريق الطبي قام بإجراء الفحوصات الشاملة والتصوير الطبي، وتبين وجود انسداد كلي في الكلى اليسرى نتيجة وجود حصوة في الحالب، مضيفا إلى أن الفريق الطبي قام باستعراض الخيارات المتاحة أمام المريض، بما فيها العلاج بالليزر ومناظير المسالك البولية المتقدمة، والتي تُعد من أحدث التقنيات المستخدمة عالمياً لعلاج مثل هذه الحالات. وقرر إجراء عملية جراحية بالليزر، ومناظير المسالك البولية المتقدمة، تم من خلالها إجراء عملية إزالة الحصى وتفتيتها باستخدام الليزر والمناظير المتقدمة.
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