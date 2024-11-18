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Chatgpt يهيمن على عالم الذكاء الاصطناعي

11/18/2024 11:32:44 PM
(MENAFN- Al Watan) في سبتمبر 2024، حقق ChatGPT إنجازًا كبيرًا بتسجيله أكثر من 3 مليارات زيارة، ليظل الأكثر استخدامًا بين روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تم تجميع البيانات من قبل Similarweb، حيث شملت الزيارات عبر الويب للأجهزة المكتبية والمحمولة من نوفمبر 2022 حتى سبتمبر 2024.
نمو غير مسبوق
منذ انتقال ChatGPT إلى نطاقه الجديد (chatgpt) في مايو 2024، سجل أداة OpenAI أرقامًا قياسية جديدة في الزيارات. حاليًا، يُعتبر ChatGPT الموقع الحادي عشر الأكثر زيارة عالميًا، متجاوزًا موقع Amazon الذي سجل 2.6 مليار زيارة شهريًا (مع استثناء النطاقات الدولية). للتوضيح، يحصل موقع google على 82 مليار زيارة شهريًا، بينما يحقق youtube حوالي 28 مليار زيارة.
الإحصائيات الشهرية للزيارات
في سبتمبر 2024، تخطى ChatGPT أيضًا حركة المرور الخاصة بـ Bing في الولايات المتحدة للمرة الأولى. نجاح OpenAI بفضل هذا النمو، تجاوزت إيرادات OpenAI السنوية 2 مليار دولار، مما يضع الشركة في قائمة مختارة من شركات Silicon Valley مثل Google وMeta التي حققت مليار دولار من الإيرادات في غضون عقد من تأسيسها. ووفقًا لمدير OpenAI التنفيذي، سام ألتمان، فإن 92% من شركات Fortune 500 تستخدم منتجات OpenAI، بما في ذلك ChatGPT وGPT-4، وقد وصل عدد مستخدمي chatbot إلى 200 مليون مستخدم أسبوعيًا.
ما هو ChatGPT
ChatGPT هو نموذج لغوي متقدم تم تطويره بواسطة OpenAI، يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوليد النصوص والتفاعل مع المستخدمين بطريقة طبيعية. يعتمد على بنية GPT (Generative Pre-trained Transformer)، التي تُعتبر من أبرز الابتكارات في معالجة اللغة الطبيعية.

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