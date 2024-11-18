Chatgpt يهيمن على عالم الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Al Watan)
في سبتمبر 2024، حقق ChatGPT إنجازًا كبيرًا بتسجيله أكثر من 3 مليارات زيارة، ليظل الأكثر استخدامًا بين روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تم تجميع البيانات من قبل Similarweb، حيث شملت الزيارات عبر الويب للأجهزة المكتبية والمحمولة من نوفمبر 2022 حتى سبتمبر 2024.
نمو غير مسبوق
منذ انتقال ChatGPT إلى نطاقه الجديد (chatgpt) في مايو 2024، سجل أداة OpenAI أرقامًا قياسية جديدة في الزيارات. حاليًا، يُعتبر ChatGPT الموقع الحادي عشر الأكثر زيارة عالميًا، متجاوزًا موقع Amazon
الذي سجل 2.6 مليار زيارة شهريًا (مع استثناء النطاقات الدولية). للتوضيح، يحصل موقع google
على 82 مليار زيارة شهريًا، بينما يحقق youtube حوالي 28 مليار زيارة.
الإحصائيات الشهرية للزيارات
في سبتمبر 2024، تخطى ChatGPT أيضًا حركة المرور الخاصة بـ Bing في الولايات المتحدة للمرة الأولى. نجاح OpenAI بفضل هذا النمو، تجاوزت إيرادات OpenAI السنوية 2 مليار دولار، مما يضع الشركة في قائمة مختارة من شركات Silicon Valley مثل Google وMeta التي حققت مليار دولار من الإيرادات في غضون عقد من تأسيسها. ووفقًا لمدير OpenAI التنفيذي، سام ألتمان، فإن 92% من شركات Fortune 500 تستخدم منتجات OpenAI، بما في ذلك ChatGPT وGPT-4، وقد وصل عدد مستخدمي chatbot إلى 200 مليون مستخدم أسبوعيًا.
ما هو ChatGPT
ChatGPT هو نموذج لغوي متقدم تم تطويره بواسطة OpenAI، يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوليد النصوص والتفاعل مع المستخدمين بطريقة طبيعية. يعتمد على بنية GPT (Generative Pre-trained Transformer)، التي تُعتبر من أبرز الابتكارات في معالجة اللغة الطبيعية.
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