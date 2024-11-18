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العتودي الحارس الأخير لفن الزيفه بجازان

11/18/2024 11:32:44 PM
(MENAFN- Al Watan) عشق العم علي أبو طالب عتودي، التراث الشعبي منذ نعومة أظافره، رغم فقدانه لبصره في سن الرابعة عشرة. لقد عاش حياته ممارسًا جميع هواياته المفضلة، بما في ذلك الشعر، وتخصص في فن الزيفه، حيث يتميز بإتقانه للألحان القديمة التي تمتد لأكثر من 200 سنة. ما جعله مرجعًا و((الحارس الأخير)) للتراث الشعبي في منطقة جازان.
فن الزيفه وألحانها
تحدث العم علي عن نشأته في قرية السواني في الشقيق، حيث وُلِد في قرية عتود التابعة لمحافظة الدرب. يقول: ((أنا من عشاق التراث الشعبي منذ صغري، وخاصةً فن الزيفه وألحانها، التي تنقسم في جازان إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول يخص جهة الشقيق وعتود وبيش، الثاني يخص المعبوج ومزهرة وجيزان، والثالث يُعرف بمصوعي، نسبة إلى مهاجرين من الحبشة، ثم عادوا في عام 82 أو 81 هجريا، بهذا اللحن والذي يأتي أصله من الجزيرة العربية)).
الإرث الشعبي
أكد العم علي، أن فن الزيفه هو فن أصيل وموروث شعبي مهم، وقد توارثه عبر الأجيال. يمتد هذا الفن لأكثر من 200 سنة، حيث تعلمه من عمه الشاعر الذي حفظه عن شعراء كبار سابقين. عاصر العم علي العديد من الشعراء البارزين على مدار 50 عامًا، مثل الشاعر أحمد برثابت، والشاعر يحيى حسين الحكمي، مما زوده بعمق في معلوماته حول التراث وفن الزيفه.
قوة الإرادة
على الرغم من فقدانه للبصر نتيجة مرض أصابه في سن الرابعة عشرة، إلا أن العم علي لم يستسلم لظروفه. مارس حياته بشكل طبيعي، حيث كان لديه شغف بتربية الأغنام والشعر والتراث. يتردد عليه أصدقاؤه من محبي التراث للاستماع إلى قصائده وألحانه، مستفيدين من معرفته الواسعة. كما حفظ العديد من الأحاديث النبوية وأجزاء من القرآن الكريم. العم علي، الذي تزوج عدة مرات وله أولاد، يعيش حياة مليئة بالتفاؤل والسعادة. يُظهر أن فقدان البصر لم يكن عائقًا أمامه، بل كان دافعًا للمضي قدمًا في حياته. يجد الدعم والرعاية في وطنه، ويعتبر نفسه محظوظًا في ظل الحكومة الرشيدة التي تقدم له الحياة الكريمة.

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