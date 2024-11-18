Tuesday, 19 November 2024 07:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قراء يفضلون الشعر الاصطناعي

11/18/2024 11:22:33 PM
(MENAFN- Al Watan) تشير دراسة أجراها علماء من جامعة بيتسبرج إلى أن بساطة القصائد المكتوبة بواسطة الذكاء الاصطناعي تجعلها أكثر جذبًا للقراء، حتى أنهم يفضلونها على قصائد الشعراء البشر. الدراسة، التي نُشرت في مجلة Scientific Reports أظهرت أن بعض المشاركين لم يتمكنوا من التمييز بين الشعر المكتوب بواسطة الذكاء الاصطناعي وأعمال الشعراء المعروفين مثل ويليام شكسبير.
شملت الدراسة تجربتين. في الأولى، شارك أكثر من 1600 شخص، حيث قُدمت لهم مجموعة من القصائد: خمس كتبها شعراء مشهورون وخمس أخرى كتبها الذكاء الاصطناعي. النتائج أظهرت أن المشاركين غالبًا ما اعتبروا القصائد الاصطناعية حقيقية.
في التجربة الثانية، شملت 700 شخص، حيث تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى عُلمت بأن جميع النصوص من إنتاج الذكاء الاصطناعي، بينما قيل للمجموعة الثانية إنها أعمال حقيقية، ولم تتلقَ المجموعة الثالثة أي معلومات. أظهرت النتائج أن المجموعة التي لم تعرف عن المؤلفين وصفَت القصائد الاصطناعية بأنها أعلى مستوى، مما يؤكد أن بساطة الشعر الاصطناعي قد تساعد القراء غير المتخصصين على فهمه بسهولة، مما يجعلهم يميلون إلى تفضيله على الأعمال الأكثر تعقيدًا التي كتبها البشر.

MENAFN18112024000089011017ID1108899806

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث