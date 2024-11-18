Tuesday, 19 November 2024 07:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابات الربو في الطفولة تهدد الذاكرة

11/18/2024 11:22:33 PM
(MENAFN- Al Watan) وجدت دراسة جديدة، أن الربو قد يكون مرتبطا بصعوبات في الذاكرة عند الأطفال، ويؤثر على قدرتهم على أداء المهام المعرفية.
ووفقا للدراسة، فإن الأطفال الذين يعانون من الربو، خاصة إذا بدأ المرض في مرحلة مبكرة أو كانت حالتهم مزمنة، يواجهون صعوبة أكبر في تذكر المعلومات مقارنة بأقرانهم الذين لا يعانون من هذه الحالة.
ويكون للتأثير على الذاكرة عواقب طويلة الأمد، حيث يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بحالات مثل الخرف في المستقبل.
وخلال الدراسة، تابع الباحثون 473 طفلا لمدة عامين، ووجدوا أن أولئك الذين أصيبوا بالربو في سن مبكرة ولفترات أطول كانوا أكثر عرضة لتباطؤ تطور الذاكرة مع مرور الوقت.
وفحص الباحثون أيضا بيانات من 2062 طفلا تتراوح أعمارهم بين 9 و10 سنوات يعانون من الربو لاختبار كيف يمكن أن تؤثر الحالة على الذاكرة العرضية (نوع من الذاكرة التي تتيح للأشخاص تذكر الأحداث والتجارب العاطفية).
وجميع هذه البيانات كانت جزءا من دراسة كبيرة حول تطور الإدراك العقلي لدى الأطفال، والتي شملت 11800 طفل.
وقالت المؤلفة الرئيسية سيمونا جيتي، أستاذة علم النفس في جامعة كاليفورنيا، ديفيس - مركز العقل والدماغ في كلية الآداب والعلوم: ((تؤكد هذه الدراسة على أهمية النظر إلى الربو كمصدر محتمل لصعوبة الإدراك لدى الأطفال. إننا نعلم بشكل متزايد أن الأمراض المزمنة، مثل الربو ومرض السكري وأمراض القلب وغيرها، قد تعرض الأطفال لخطر متزايد من صعوبات الإدراك. ونحن بحاجة إلى فهم العوامل التي تؤدي إلى تفاقم المخاطر أو الحماية منها)).
ووجدت دراسات سابقة أجريت على كبار السن والحيوانات، أن الربو مرتبط بخطر أكبر للإصابة بالخرف ومرض ألزهايمر، وكلاهما يؤثران على الذاكرة.
وقال نيكولاس كريستوفر هايز، مرشح الدكتوراه في علم النفس بجامعة كاليفورنيا ديفيس والمؤلف الأول للدراسة: ((قد يضع الربو الأطفال على مسار يمكن أن يزيد من خطر إصابتهم لاحقا بشيء أكثر خطورة مثل الخرف في سن البلوغ)).
وعلى الرغم من أن الدراسة لم تنظر في الآلية المسؤولة عن صعوبات الذاكرة المرتبطة بالربو، إلا أن الباحثين يستشهدون بعوامل محتملة، مثل الالتهاب المطول الناجم عن الربو أو الانقطاعات المتكررة في إمداد الدماغ بالأكسجين بسبب نوبات الربو.
نُشرت الدراسة مفصلة في Jama Network Open.

MENAFN18112024000089011017ID1108899805

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث