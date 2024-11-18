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كلب يقضي عامين بجوار قبر صاحبه

11/18/2024 11:22:33 PM
(MENAFN- Al Watan) نشرت وسائل إعلام صينية قصة كلب مريض، بقي بجوار قبر صاحبه لمدة عامين بعد وفاته، إلى أن التقى بشخص عالج مرضه واعتنى به.
وقام مؤثر صيني وصاحب مركز لإغاثة الكلاب الضالة في مقاطعة جيانغشي بشرق الصين، بنشر مقطع فيديو للكلب الوفي في الخامس من نوفمبر، مما جذب 85.000 إعجاب وآلاف التعليقات.
وتلقى صاحب الفيديو مساعدة من القرويين في المقاطعة وعثر على الكلب بجوار قبر صاحبه، وهو يعاني من مرض جلدي خطير وساق مشلولة، وأخبره القرويون أن الكلب ظل بجوار القبر منذ وفاة صاحبه قبل عامين.
وحاول البعض تبني الكلب، لكنه كان يعود إلى القبر بمفرده مرارا وتكرارا، مما دفعهم إلى التوقف عن المحاولة. واتخذ الكلب من القبر على التل منزلا له، وكان ينزل أحيانا إلى القرية للبحث عن الطعام.
وبدا الكلب هادئا عندما مدّ المؤثر يده وأكل جميع النقانق التي قدمها له. وبعد ذلك نقل المؤثر الكلب إلى مركز الإنقاذ الخاص به لعلاج مرضه الجلدي. وقبل أن يغادر، وعد صاحبته الراحلة بأنه سيعيد الكلب لزيارة القبر بشكل منتظم.
وأطلق اسم ((تشونغباو)) على الكلب وهو ما يعني ((الطفل الوفي)).
وبعد شهرين من إنقاذه، عاد المرض الجلدي للظهور، فأرسله إلى مستشفى في شنغهاي لتلقي العلاج. وبعد شهرين إضافيين، شفي تماما.

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