كلب يقضي عامين بجوار قبر صاحبه

(MENAFN
- Al Watan)
نشرت وسائل إعلام صينية قصة كلب مريض، بقي بجوار قبر صاحبه لمدة عامين بعد وفاته، إلى أن التقى بشخص عالج مرضه واعتنى به.
وقام مؤثر صيني وصاحب مركز لإغاثة الكلاب الضالة في مقاطعة جيانغشي بشرق الصين، بنشر مقطع فيديو للكلب الوفي في الخامس من نوفمبر، مما جذب 85.000 إعجاب وآلاف التعليقات.
وتلقى صاحب الفيديو مساعدة من القرويين في المقاطعة وعثر على الكلب بجوار قبر صاحبه، وهو يعاني من مرض جلدي خطير وساق مشلولة، وأخبره القرويون أن الكلب ظل بجوار القبر منذ وفاة صاحبه قبل عامين.
وحاول البعض تبني الكلب، لكنه كان يعود إلى القبر بمفرده مرارا وتكرارا، مما دفعهم إلى التوقف عن المحاولة. واتخذ الكلب من القبر على التل منزلا له، وكان ينزل أحيانا إلى القرية للبحث عن الطعام.
وبدا الكلب هادئا عندما مدّ المؤثر يده وأكل جميع النقانق التي قدمها له. وبعد ذلك نقل المؤثر الكلب إلى مركز الإنقاذ الخاص به لعلاج مرضه الجلدي. وقبل أن يغادر، وعد صاحبته الراحلة بأنه سيعيد الكلب لزيارة القبر بشكل منتظم.
وأطلق اسم ((تشونغباو)) على الكلب وهو ما يعني ((الطفل الوفي)).
وبعد شهرين من إنقاذه، عاد المرض الجلدي للظهور، فأرسله إلى مستشفى في شنغهاي لتلقي العلاج. وبعد شهرين إضافيين، شفي تماما.
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