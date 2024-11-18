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الحرية منزلة بين المنزلتين

11/18/2024 11:22:33 PM
(MENAFN- Al Watan) يعتقد البعض أن الحرية هي ((فعل الفرد ما يريد بشكل مطلق)). ويعتقد البعض الآخر أن الحرية هي ((اللا مسؤولية)). بمعنى أن الإنسان إذا كان حرًا يفعل ما يشاء، ومن حقه ألا يلتزم بشيء، ويستطيع أن يقول ما يشاء وقت ما يريد بالطريقة التي يرغبها. بينما الحرية أعمق من ذلك بكثير. الحرية فيها من النظام ما يجعلها تحمل مسؤولية وأخلاقًا وانضباطًا سلوكيًا يدخل الإنسان في دائرة ((الكائن الحر)) دون أن يتحول إلى ((كائن بيولوجي)) يفعل ما يشاء بلا نظام.
لو بدأنا بسؤال تأملي: هل نستطيع أن نعتبر الحيوان ((كائنا حرًا))؟ ما دام أنه يفعل ما يشاء وقت ما يريد بالطريقة التي تناسبه. بالتأكيد لا نستطيع أن نصفه بـ((الكائن الحر)) في هذه الحالة. لأن الحرية مفهوم يحتاج إلى وعي أولًا ثم إلى إرادة حرة تتبعها مسؤولية. بمعنى أن الحيوان لا يملك حق الاختيار بإرادة حرة. الحيوان لا يستطيع أن يصوم عن الأكل بإرادته أو يقرر التحرر من قوانين المجموعة البيولوجية.
بناءً على ذلك، تصبح الحرية عملية معرفية منتظمة يتميز بها الإدراك الإنساني فقط. تبدأ بامتلاك الإرادة الحرة يتبعها تحمل المسؤولية. بمعنى أن الإنسان إذا اختار شيئًا -بإرادته الحرة- فسوف يتحمل عواقبه، وهو المسؤول وحده عن نتائج اختياره. فمثلًا، لو اختار أن يخالف نظام المرور فإنه وحده المحاسب عن مخالفة ذلك النظام. لأنه أولًا، يملك إرادة حرة تجعله المحاسب والمسؤول عن أي عواقب ممكنة. بينما لو نظرنا إلى الحيوان، فإنه لو خالف الأنظمة المرورية فهو غير محاسب ولا مسؤول عن أي عواقب لتلك المخالفة، لأنه لا يملك إرادة حرة ولا وعيًا بالنظام. بالتالي، الحرية تحمل معها ضمنًا إدراكًا معرفيًا منتظمًا يبدأ بالإرادة الحرة وينتهي بالمسؤولية.
هذا التسلسل ينقلنا إلى وضع الحرية في ((منزلة بين المنزلتين)). الحرية منزلة متوسطة بين ((السجن)) و((الغابة)). حيث إن الإنسان الذي يملك إرادة ولا يستطيع ممارستها يعتبر في منزلة ((السجن)). والإنسان الذي يمتلك إرادة ويمارسها بعبثية بلا نظام يعتبر في منزلة ((الغابة)). الذي يحقق التوازن بين منزلة ((السجن)) ومنزلة ((الغابة)) هو المسؤولية. عندما يكون الإنسان مسؤولًا عن كل ما يقوله ويفعله ويتحمل عواقب ذلك وحده؛ يصبح قادرًا على أن يحقق التوازن بين المنزلتين.
لذلك نجد الإنسان الذي لا يحترم الأنظمة ولا يلتزم بالأخلاق المدنية والاجتماعية يتحول إلى السجن لأنه لا يستحق تلك الحرية. وعندما يزداد وعيه بالمسؤولية يخرج من السجن كي يمارس حياته المدنية المتزنة. وعندما نجد إنسانًا يمارس الحرية المسموحة له بطريقة عبثية غير أخلاقية دون احترام لحدود الآخرين، يصفه الناس بالسلوك الحيواني غير المنضبط. ويوجه إليه النقد الشديد حتى يصل للوعي الذي يجعله يتحمل مسؤولية الحرية التي وهبت له. في هذه الحالة، نجد أن الحرية حالة من الاتزان تتحقق بممارسة المسؤولية وإدراك النظام المعرفي والأخلاقي المترتب عليها.
في العالم الحديث نحتاج كثيرًا إلى الوعي بهذه المنزلة. حيث نجد أن العديد من المجتمعات التي تدعي الحرية المطلقة قد وصلت إلى منزلة ((الغابة))، وتحولت الحياة المعيشة إلى ما يقارب حياة ((الغابة)) بسبب تشوه مفهوم الحرية وممارستها بطريقة مطلقة غير منضبطة، بدعوى أن الإنسان يمتلك حق الحرية المطلقة بلا حدود، وأن ما دون ذلك يعتبر تخلفًا. لكن في الحقيقة منزلة المسؤولية هي الحرية السليمة الواعية التي تميز الإنسان عن الحيوان. الإنسان بلا وعي مسؤول لا يختلف عن الحيوان.

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