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مواسم الترفيه عودة الروح المغتالة

11/18/2024 11:22:33 PM
(MENAFN- Al Watan) مواسم الترفيه تعيد الوطن حيث كانت ((الرياض أنموذجًا)) المملكة العربية السعودية بلد الاعتدال والبساطة على مدار أربعين عامًا. ففي عام 1979 حصل حدثٌ جلل عمّ منطقة الشرق الأوسط تمثل في سيطرة المتظاهرين الإيرانيين على الوزارات والمؤسسات السيادية ما أدّى لسقوط الشاه. وبدأ حلم تصدير الثورة للدول العربية. استغل أعداء الوطن والوطنية (البلد القُطري) متمثلين برجال دين وكهنوت ليستعدوا الشعوب ضدّ حكّامها كي تتسنى لهم الفرصة لترسيخ جذور فكرهم الدخيل على الوطن، والمجتمع، فيحكموا السيطرة على البلد برمّته تحت اسم ((الصحوة)). لم تجد الدولة بدًّا في حينها إلا أن تساير هؤلاء الذين ما بدأوا حتى أطلقوا على أنفسهم أوصافًا ونعوتًا لا تطلق إلا على العباقرة من الفلاسفة. فأحدهم علّامة، والآخر فضيلة الشيخ، والثالث العالم، ومجموعة منهم كانت أكثر تطرفًا في الأمر فأطلقوا على أنفسهم وجماعتهم العلماء الربانيون؛ وكأنّهم شقّوا عن صدور جماعتهم ليطّلعوا على بواطنها! وخلقوا انطباعًا لدى جمهور الشعب أن من لم يكن داخل هذه الدائرة فهو عالم سلطة، ومنافق لا يؤخذ منه، ولا يُعتدّ برأيه. حتى أن أحدهم أغلظ القول على فضيلة مفتي البلاد حينها الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز، ووصفه بالجبن، ومداراة السلطة على حساب الدين والعقيدة! مع أن هذا الشخص لم يكن يتجاوز الثلاثين من عمره وقتها! لقد مارسوا جميع أنواع التشبيح على كل من لم يكن من ضمن عباءتهم. لم يتركوا شيخًا، ولا عالمًا، ولا أديبًا، ولا شاعرًا، ولا كاتبًا، لم يمارسوا ضدّه صنوف التفسيق، والتبديع، والتخوين، والمروق من الملة، حتى وإن لم يصرحوا بذلك بشكل مباشر خوفًا من القضاء الذي لا يجرؤون على التطرق إليه بسوء لأنه يحكم بالشريعة. لا أعلم ما هو هذا البلد الذي يحتاج إلى صحوة إسلامية، وكأنّنا كنّا في سبات عن الدين، مع أن الدستور هو القرآن الكريم. والشريعة الإسلامية هي التي تطبّق في محاكمنا. فعن أي صحوة يتحدّثون! هذه الحالة المتأزمة التي خلقوها وأغرقوا الوطن في وحلها جعل منهم مسيطرين على كل شيء في البلد، فلقد أصاب الناس شيء من الكآبة، والإحباط المرير ممّا ولّد لديهم الرغبة بالانطواء، والركون بعيدًا عن الشأن العام. فرأينا أفرادا في التعليم العام والجامعات. جاملوا في إعطاء الدرجات ومضايقة المخالفين تحت ذريعة محاربة أعداء الله! كل هذا خلق لدى مبدعي الوطن رعبًا حقيقيًا على ذواتهم، وعلى أسرهم، وعلى أرزاقهم فلم يكونوا يتوانون عن محاربة المثقفين بوظائفهم التي يعتاشون منها؛ مما جعل شريحة كبيرة من كتّاب ومثقفيّ بلدنا ينزوونَ خلف بيوتهم إحباطًا وخذلانًا. أعرف روائيًا خرج من عباءتهم فلم يألوا إلًّا ولا ذمّةً في محاربته، حتى أنهم كانوا يفرغون شبابًا من عندهم كي يذهبوا للمكتبات ويطلبوا منهم عدم بيع كتب هذا الأديب! أصبح الجو العام متأزمًا وأفضل مكان للترفيه لدى الشعب هو المطار مغادرًا للخارج. خلقوا من البشر جمادات لا حس ولا شعور. الشعب أصبح حلمه السفر كي يعيش كإنسان طبيعي بضعة أسابيع، ومن ثمّ يعود لبلده وروتينه في الحياة وهكذا دوّامة لا تنتهي حتى تبدأ من جديد. المفاجأة السارّة هي الفكر الذي حمله ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حيث أعاد للشعب روحه المغتالة فأحيا الحياة في النفوس وبثّ السرور بين أبناء الشعب من خلال مواسم الترفيه البريء في أرجاء الوطن، فأصبحنا نرى أبناء جلدتنا من المطربين من أمثال راشد الماجد وعبدالمجيد عبدالله وفنان العرب محمد عبده، والذين لم نكن لنحلم بمشاهدتهم وهم يحلقون في سماء الفنّ والإبداع في وطنهم، إضافة إلى العديد من الفعاليات الشعبية والعالمية، وشباب الوطن وفتياته مسرورون سعيدون بالحياة الجديدة التي بثّت في بلدهم والتي كانوا يفتقدونها من قبل. الأمير محمد بن سلمان عمل على إزالة التأزم في الجو العام. وجعل من الشعب أفرادًا طبيعيين كغيرهم من الشعوب الأخرى، يحتفلون ويحضرون الحفلات والمهرجانات وغير ذلك. روحًا جديدة بثّت وكأنّ شعبًا جديدًا خُلقَ من جديد.

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