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الرجال أكثر عرضة للحوادث من النساء

11/18/2024 11:22:33 PM
(MENAFN- Al Watan) كل عام، يشهد العالم في الثالث عشر من نوفمبر ذكرى مؤلمة تُذكرنا بضحايا حوادث الطرق، وهو اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، حيث أقرّت الأمم المتحدة هذا اليوم ليكون بمثابة تذكير للجميع بأهمية السلامة على الطرق، ولرفع الوعي حول معاناة الضحايا وأسرهم. إن الهدف الأساسي من إحياء هذه الذكرى هو اتخاذ خطوات فعالة نحو الحد من الحوادث المرورية، وتعزيز الأمان على الطرق من خلال التعليم والسياسات الفعالة. وتزامنا مع هذا اليوم وتحت عنوان ((منعطف فاصل))، كشف تقرير TREMD بعض الأرقام المؤلمة والتي نعيش من خلالها لحظات من الحزن والتأمل فيما يلعبه الجميع من دور رئيس في تعزيز السلامة على الطرق.
وإليكم بعض الأرقام الصادرة في عام 2023؛ حيث بلغ معدل وفيات الحوادث المرورية محليًا 13.23 شخصًا لكل 100 ألف نسمة. هذا الرقم يعكس معاناة لم تعد تُحتمل، خصوصًا في ظل زيادة معدلات الحوادث المرورية التي تصل إلى 1.423.661 حادثا مروريا. ولا يزال الأمر متفاقمًا، حيث سجلت خسائر الحوادث المرورية في عام 2023 ما يُقارب 30 مليار ريال سعودي، وهو رقم ضخم يكشف عن الأثر الاقتصادي والاجتماعي الذي تتركه هذه الحوادث، ليس فقط على الأفراد وعائلاتهم، ولكن على المجتمع ككل. وتظهر الإحصائيات أن الذكور يشكلون 87 % من وفيات الحوادث المرورية، بينما الإناث يشكلن 13 % فقط. هذا الرقم يُظهر عكس ما قد يُعتقد في مجتمعنا بأن قيادة النساء للسيارات تسبب في زيادة الحوادث. ربما يكمن السبب في أن الذكور هم الأكثر تعرضًا لمخاطر القيادة بسبب سلوكيات مثل الإهمال، السرعة، وعدم احترام قواعد المرور.
وتبرز البيانات كذلك أن الفئة العمرية من 18 إلى 30 عامًا هي الأكثر تعرضًا للحوادث، حيث تمثل 35 % من إجمالي الحوادث. إن هذه الفئة تمثل شريحة حيوية من المجتمع، ويجب أن نكون واعين إلى ضرورة تعزيز الوعي بأهمية السلامة على الطرق بين الشباب. الحل في نظري يرتبط بجهتين: وزارة التعليم وإدارات المرور في المملكة فعندما يطالب المرور بضبط حركة الطلبة داخل المدارس من مرحلة الروضة وحتى مرحلة الثانوية، سينعكس ذلك دون أدنى شك على ضبط حركة المرور في الشوارع والطرق السريعة. وعندما تلزم وزارة التعليم مدارسها بأهمية خروج الطلاب والطالبات بنظام الواحد خلف الآخر بدءا من الاصطفاف الصباحي، ومرورا بخروج الطلبة للفسحة وانتهاء بالانصراف، بحيث عندما ينتهي خروج فصل يتم إخراج الفصل الذي يليه وهكذا... مع وضع جدول زيارات مفاجئة لإدارات المرور لمدارس مختلفة، ووضع تقييمات للمدارس الأفضل نظاما وجوائز مالية.
أعتقد مع تكرار هذا السلوك الإنساني الحضاري، سيؤمن كل واحد منهم، بأهمية الالتزام بالنظام وسيصبح جزءا لا يتجزأ من منظومة حياته الطبيعية، وسينعكس هذا على قيادته للسيارة مستقبلا، فهناك حكمة تقول: إذا أردت أن تعرف حضارة مجتمع ما فانظر للحركة المرورية فيه. هذا التقرير يجب ألا يمر مرور الكرام، يجب أن نتكاتف جميعا القطاعات الحكومية وغير الحكومية. فلنعمل سويًا من أجل تحقيق رؤية مؤمنة بسلامة الجميع على الطرق، ولنحيا بكل حب واحترام للحياة.

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