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من كولمبيا إلى الرياض: التصحر والتنوع الإحيائي

11/18/2024 11:22:33 PM
(MENAFN- Al Watan) لعل تبني فكرة ((السعودية الخضراء)) التي انطلقت بسلسلة من المبادرات والبرامج والإستراتيجيات والحملات ضمن مشروعات مستقلة، أو خلال قمم دولية وإقليمية كأحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ هو أحد التحديات الكُبرى التي تخوضها المملكة بقوة وتقدم وإنجاز مميز، خاصة أن الصحارى فيها بكثبانها الرملية العنيدة تشكل ما يفوق ربع مساحتها.
ولأن الصحاري في السعودية لا تُعد فقط جزءا من تشكيل التضاريس والبيئة والمناخ بها، بل تمتد لأسلوب حياة استطاعت المملكة التعامل معه والاستفادة من خيراته والتصدي لمخاطره التي من أبرزها مشكلة التصحر الذي تتسبب به عوامل مختلفة، بعضها تطلب سن تشريعات وإطلاق مبادرات مختلفة كمبادرة الحفاظ على الغطاء النباتي واستعادة المراعي، أو وضع إستراتيجيات طويلة المدى وإشراك القطاع العام بها كمبادرة زراعة 10 مليارات شجرة.
ملف المملكة العربية السعودية في دعم وتنمية القطاع البيئي حافل بالإنجازات والمشروعات القيمة التي استطاع بها، منذ أن بدأت مبادرة السعودية الخضراء زراعة ما يقارب 100 مليون شجرة، وتوطين ما يزيد عن 1600 حيوان مهدد بالانقراض في مختلف البيئات بالمملكة، والتي تمتاز بتنوعها واتساعها، ورفع السعة الإجمالية لمصادر الطاقة المتجددة، وغيرها من المبادرات التي امتدت لتشمل دول الجوار كمبادرة ((الشرق الأوسط الأخضر)).
ولأهمية هذه الموضوعات التي تتعلق بأهم مورد للبشرية -كوكب الأرض- فإن الرياض تستعد في مطلع الشهر المقبل لأول وأكبر مؤتمر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط: مؤتمر الرياض COP 16 بعد أسابيع قليلة من انتهاء مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP 16 في كالي-كولمبيا، والذي قدم فيه وفد المملكة عددا من الاجتماعات المثمرة مع مختلف الأطراف، وبناء شراكات دولية لدعم الجهود الوطنية التي تهدف لإثراء التنوع الإحيائي وتعزيز الاستدامة البيئية، واستعراض بعض من جهود المملكة من مبادرات وبرامج، والدعوة إلى مؤتمر الأطراف السادس عشر لمكافحة التصحر، الذي تستضيفه الرياض من 2-13 ديسمبر القادم. والأهم أن بيان المجموعة العربية المشاركة في المؤتمر -وعددها 22 دولة- قدمه وفد المملكة، في إشارة واضحة لأهمية تعزيز الموقف العربي تجاه القضايا البيئية، ومنها التنوع الإحيائي.
وما بين المشاركة في كولمبيا والاستضافة في الرياض، ما بين التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر، تبرز قضايا البيئة كأحد أهم الأولويات التي استهدفتها المملكة لتحسين جودة الحياة الحالية، وضمان المستقبل المشرق للأجيال القادمة. وحتى انعقاد مؤتمر التصحر COP 16 في الرياض وبعده، ينبغي أن يكون تناول القضايا المتعلقة بحماية البيئة -التي أنشأت لأجلها مختلف المراكز للاهتمام بها وتطويرها- مهمة وطنية شاملة تشترك فيها جميع مؤسسات الدولة العامة والخاصة، ويزداد معها توعية الأفراد بمختلف المبادرات القائمة أو ابتكار أخرى تتناسب مع الأجيال الأصغر سنا، وهذا لن يتحقق إلا بتكاتف الجهود من الجميع وتسليط الضوء على هذه القضايا، وما يمكن أن يقدم الفرد والمجتمع لتصبح أسلوب حياة يتعلق بصحة الفرد وجودة معيشته، وأن تلتفت المراكز البحثية والجامعات والتعليم بتشجيع البحث العلمي الرصين المتعلق بالقضايا البيئية المحلية والدولية لإثراء المرجع العلمي البيئي للمملكة، واستغلال الفرصة لوجود وطن مترامي الأطراف يضم بين جنبيه ثراء بيئيا مذهلا، واهتماما حكوميا كبيرا بمستويات عليا لأن تحقق المملكة أهدافها المحلية للقطاع البيئي، ولتسهم في تنمية ودعم التوجهات البيئية الإقليمية والعالمية كما تفعل دائما بمشاركة أبناء وطنها.

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