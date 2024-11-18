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اختبارات إلزامية لغير ممارسي التدريس المباشر

11/18/2024 11:22:32 PM
(MENAFN- Al Watan) أعدت هيئة تقويم التعليم والتدريب اختبارات وأدوات قياس تكون ملزمة للفئات التي لا تمارس التدريس المباشر كـ((المدير، والوكيل، والمشرف التربوي))، بينما سيتم الإعلان قريبًا عن اشتراطات تجديد الرخصة المهنية، وكذلك الإعلان من قِبل الهيئة عن موعد إتاحة الرخص المهنية لوظائف التشكيلات المدرسية والإشرافية.
التجديد قبل الانتهاء
أوضحت وزارة التعليم أنه في حال انتهت صلاحية الرخصة المهنية يفترض البدء في إجراءات تجديدها قبل انتهاء مدة صلاحيتها بوقت كافٍ، مؤكدة أن الرخصة المهنية شرط أساسي لممارسة مهنة التعليم، وأن دور المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي في تحقيق متطلبات الرخصة المهنية يتمثل في توفير برامج متخصصة بمسارات عدة لمن لم يجتاز المعايير، لتمكينه من تحقيق معايير الرخصة المهنية. وتتفاوت مدة البرامج التأهيلية وفقًا لحاجة المتدرب لاجتياز المعايير التربوية أو التخصصية أو كليهما.
التطوير المهني
أبانت الوزارة أن برامج التطوير المهني المطلوبة من المعلم غير الحاصل على الرخصة المهنية لا تعد يديلًا عن الرخصة المهنية لممارسة المهنة، فالمعلم مطالب بمحاولة الحصول على الرخصة المهنية بشكل سنوي حتى يجتاز الاختبار، مشيرة إلى أن المشرفين والمشرفات في الوزارة وإدارات التعليم يحصلون على الرخصة المهنية بطريقة المعلمين نفسها، ويمكنهم التقدم لاختبارات الرخصة المهنية، وطلب إصدار الرخصة حين توافر شروطها من خلال الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للقياس، وسيتاح قريبًا إصدار الرخصة بناء على اختبارات تخصصية خاصة بهذه الفئات للوظائف الإشرافية والإدارية.
شرط إلزامي
شددت الوزارة على أن الحصول على الرخصة المهنية شرط إلزامي لتعيين المعلمين والمعلمات الجدد، وسيُمنح المعلم الحاصل على الرخصة سنة إضافية في صلاحية الرخصة. كما ستكون له الأولوية في الترشيح للوظائف القيادية والإيفاد والابتعاث للدراسة والإيفاد للخارج والدراسة المسائية.
تقويم وتنفيذ
إلى ذلك، حددت إدارات تعليمية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة الخطة الزمنية لمتابعة أعمال اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، التي اشتملت على 11 موعدا للاختبارات والتقويم وتنفيذ البرامج العلاجية للطلاب الذين لم يتقنوا معايير الصفين الأول والثاني الابتدائي، والصف الأول للتعليم المستمر، وبدء الاختبارات البديلة للطلاب الغائبين بعذر، وكذلك بدء اختبارات الدور الثاني.
خطة أعمال اختبارات الفصل الدراسي الثاني
. الأحد 22 ديسمبر المقبل: بدء اختبار منتصف الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية.
. الخميس 2 يناير المقبل: اكتمال إدخال جميع معايير التقويم ودرجات الفترة التقويمية لمنتصف الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدرسية.
. الأحد 2 فبراير المقبل: إعداد جداول اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمواد التحريرية ومواد التقويم التكويني والمواد ذات الجانبين.
. الأحد 9 فبراير المقبل: بدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني في التعليم المدمج ((نظام المسارات)).
. الثلاثاء 11 فبراير المقبل: بدء اختبارات المواد ذات الجانبين ((العملي والشفوي)).
. الخميس 13 فبراير المقبل: اكتمال إدخال درجات أعمال السنة ودرجات السلوك والمواظبة ومواد التقويم التكويني ودرجات الجانب ((العمل والشفوي)) للمواد ذات الجانبين ومواد التعليم المدمج.
. الأحد 16 فبراير المقبل: استمرار تنفيذ البرامج العلاجية للطلاب الذين لم يتقنوا معايير الصفين الأول والثاني الابتدائي، والصف الأول للتعليم المستمر.
. الأحد 16 فبراير المقبل: بدء الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني، ورصد الدرجات أول بأول في نظام نور.
. الخميس 20 فبراير المقبل: اعتماد إدخال جميع معايير التقويم، وإغلاق درجات اختبارات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية، وإعلان النتائج.
. الأحد 2 مارس المقبل: بدء الاختبارات البديلة للطلاب الغائبين بعذر عن اختبار الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة.
. الأحد 9 مارس المقبل: بدء اختبارات الدور الثاني للمرحلة الثاني، واختبارات مواد التعثر للفصل الدراسي الثاني للعام السابق وما قبله.

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