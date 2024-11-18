تتويج 9 أبطال في طاولة الجنوب

(MENAFN
- Al Watan)
توج مندوب الاتحاد السعودي لكرة الطاولة ومشرف اللعبة بفرع وزارة الرياضة بجازان إبراهيم العقيلي، 9 أبطال بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، وذلك في ختام بطولة المنطقة الجنوبية لكرة الطاولة التي أقيمت بجازان لمدة يومين، ونفذها فرع الوزارة تحت إشراف اتحاد اللعبة.
وشهدت البطولة مشاركة 100 لاعبا يمثلون 13 ناديا جنوبيا، وأسفرت النتائج عن تحقيق نادي نجران بطولتي الناشئين والشباب، وتتويج نادي الباحة ببطولة الكبار، وحقق فيفاء المركز الثاني ونجران ثالثا على مستوى الناشئين، والأخدود ثانيا وفيفاء ثالثا على مستوى الشباب، والعرين ثانيا والعين ثالثا على مستوى الدرجة الأولى.
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