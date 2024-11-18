Tuesday, 19 November 2024 07:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تتويج 9 أبطال في طاولة الجنوب

11/18/2024 11:22:32 PM
(MENAFN- Al Watan) توج مندوب الاتحاد السعودي لكرة الطاولة ومشرف اللعبة بفرع وزارة الرياضة بجازان إبراهيم العقيلي، 9 أبطال بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، وذلك في ختام بطولة المنطقة الجنوبية لكرة الطاولة التي أقيمت بجازان لمدة يومين، ونفذها فرع الوزارة تحت إشراف اتحاد اللعبة.
وشهدت البطولة مشاركة 100 لاعبا يمثلون 13 ناديا جنوبيا، وأسفرت النتائج عن تحقيق نادي نجران بطولتي الناشئين والشباب، وتتويج نادي الباحة ببطولة الكبار، وحقق فيفاء المركز الثاني ونجران ثالثا على مستوى الناشئين، والأخدود ثانيا وفيفاء ثالثا على مستوى الشباب، والعرين ثانيا والعين ثالثا على مستوى الدرجة الأولى.

MENAFN18112024000089011017ID1108899798

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث