الرياض تجمع أفضل فرسان العالم في قفز الحواجز

(MENAFN
- Al Watan)
تشهد الرياض غد إقامة التصفيات النهائية لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز والتي ستستمر حتى السبت المقبل، بمشاركة أفضل فرسان العالم.
وستقام التصفيات لأول مرة في تاريخ البطولة خارج القارة الأوروبية حيث تم انشاء ميدان لاحتضان المنافسات مقابل مركز الملك عبد الله المالي.
وتعد جولات "لونجين" سلسلة من المنافسات الدولية المرموقة لقفز الحواجز والتي انطلق موسمها من الدوحة، مروراً بميامي، المكسيك، شنغهاي، مدريد، سانت تروبيه، كان، باريس، ستوكهولم، موناكو، برلين، لندن، فالكنسفارد، روما، الرباط، وأخيراً الرياض.
وستشهد التصفيات النهائية منافسات الفردي بعد أن تأهل لها أبطال جميع الجولات السابقة فيما سيكون هناك منافسات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي على صعيد الفرق، قبل الحدث المرتقب "نهائي الرياض" يوم السبت المقبل
MENAFN18112024000089011017ID1108899797
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.