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الرياض تجمع أفضل فرسان العالم في قفز الحواجز

11/18/2024 11:22:32 PM
(MENAFN- Al Watan) تشهد الرياض غد إقامة التصفيات النهائية لبطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز والتي ستستمر حتى السبت المقبل، بمشاركة أفضل فرسان العالم.
وستقام التصفيات لأول مرة في تاريخ البطولة خارج القارة الأوروبية حيث تم انشاء ميدان لاحتضان المنافسات مقابل مركز الملك عبد الله المالي.
وتعد جولات "لونجين" سلسلة من المنافسات الدولية المرموقة لقفز الحواجز والتي انطلق موسمها من الدوحة، مروراً بميامي، المكسيك، شنغهاي، مدريد، سانت تروبيه، كان، باريس، ستوكهولم، موناكو، برلين، لندن، فالكنسفارد، روما، الرباط، وأخيراً الرياض.
وستشهد التصفيات النهائية منافسات الفردي بعد أن تأهل لها أبطال جميع الجولات السابقة فيما سيكون هناك منافسات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي على صعيد الفرق، قبل الحدث المرتقب "نهائي الرياض" يوم السبت المقبل

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