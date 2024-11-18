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الأخضر في مهمة استعادة الوصافة

11/18/2024 11:22:32 PM
(MENAFN- Al Watan) يتطلع المنتخب السعودي إلى استعادة وصافة المجموعة الثالثة للدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، عندما يخوض اليوم مواجهة صعبة للغاية ومصيرية تحدد مسار الصقور في التصفيات، حينما يحل ضيفًا على منافس لا يستهان به، هو منتخب إندونيسيا على إستاد غيلورا بونغ كارنو، لحساب الجولة السادسة للمجموعة C، وتعد المواجهة منعطفًا مفصليًا للمنتخبين.
وفي ذات المجموعة تقام، اليوم، مواجهتين أخريين، إذ يستقبل منتخب البحرين نظيره الأسترالي، فيما يلتقى منتخبا الصين واليابان، وتشهد الجولة اليوم 6 مواجهات أخرى لحساب المجموعتين الأولى والثانية، من بينها قمم

التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026
منعطف مهم
يخوض الأخضر المواجهة التي لن تكون سهلة، وأمام منافس صعب المراس، وفي جعبته 6 نقاط، حصدها من تعادله على أرضه وبين جماهيره مع مضيفه اليوم المنتخب الأندونيسي في بداية المشوار، وتغلبه على مضيفه الصين 1/2، في الجولة الثانية، قبل أن يسقط أمام المنتخب الياباني في الجولة الثالثة بالخسارة صفر /2، ثم التعادل سلبيًا مع البحرين والمنتخب الأسترالي في الجولتين الماضيتين، ليتواجد في المركز الثالث متأخرا عن أستراليا ومتقدمًا على الصين بفارق الأهداف.
عودة الثقة
إلى جانب أهمية تحقيق الانتصار من أجل استعادة التوازن واستعادة الوصافة، إلا أن تلك الأهمية تمتد إلى أن خطف النقاط الثلاث سيعيد للصقور الثقة في الجولات الأربع المتبقية، أما في حال التعثر فالموقف سيكون صعبًا، وسيضع الأخضر في دائرة عدم الثقة، لذا تعتبر المواجهة بمثابة المنعطف الصعب والخطير.
التمسك بالحظوظ
من جانبه، لن يتنازل المنتخب الأندونيسي بسهولة عن حظوظه في المنافسة، وسيرمي بكل ثقله من أجل التمسك بذلك، والأهم إزاحة منافس قوي عن طريقه، ويملك الأحمر الأندونيسي 3 نقاط أيضا في المركز الأخير في المجموعة، فبعد أن كانت بدايته قوية ومثيرة في الجولات الثلاث الأولى في التصفيات، بتعادله مع الأخضر 1 /1، ثم أستراليا سلبيًا، فالبحرين 2 /2، خسر أمام الصين 1/ 2، ثم اليابان صفر / 4، ليتراجع إلى قاع الترتيب.
معركة قوية
في المجموعة ذاتها، يسعى منتخب البحرين إلى استعادة توازنه وحظوظه القوية، وعدم التعثر والابتعاد عن المنافسة، حينما يستضيف نظيره أستراليا على إستاد البحرين الوطني، ويملك الأحمر 5 نقاط في المركز الخامس متأخرًا عن أستراليا والأخضر والصين بفارق نقطة واحدة، بعدما ضرب بقوة في جولة الافتتاح بالتغلب على أستراليا 1 /صفر خارج ملعبه، لكنه تلقى خسارة قاسية أمام اليابان على أرضه في الجولة الثانية صفر /5، ثم تعثر بالتعادل مع أندونيسيا على ملعبه 2 /2، قبل أن يتعادل سلبيًا مع الأخضر في الجولة الرابعة، ويتلقى خسارة مؤلمة أمام الصين صفر /1، في الجولة السابقة، ويريد العودة للانتصارات والإبقاء على تواجده ضمن فرق المنافسة.
في المقابل يحل المنتخب الأسترالي في الوصافة برصيد 6 نقاط، فبعد سقوط البداية صفر /1 أمام البحرين، والتعادل سلبيًا مع أندونيسيا، كسب نظيره منتخب الصين 3 /1، ثم تعادل مع اليابان 1 /1، وأخيرًا تعادل مع الأخضر سلبيًا في الجولة السابقة، ويأمل في التمسك بوصافة المجموعة. وفي المواجهة الثالثة في ذات المجموعة يلتقي على إستاد شيامن إيجريت منتخبا الصين واليابان، ويملك التنين 6 نقاط رابعًا متأخرًا عن أستراليا والأخضر بفارق الأهداف، شيامن إيجريت، بعد خسارته أمام ضيفه اليوم في البداية صفر /7، ثم أمام الأخضر 1 /2، وأستراليا 1 /3، قبل أن ينتفض وينتصر على أندونيسيا 2 /1، ثم البحرين في الجولة السابقة 1 /صفر، ويسعى إلى تأكيد صحوته وتقدمه وتواجده ضمن دائرة المنافسة.
وبدوره يتصدر الساموراي المجموعة بـ13 نقطة بعدما تغلب على الصين 7 /صفر، ثم البحرين 5 /صفر، والأخضر 2 /صفر، قبل التعادل مع أستراليا 1 /1، ليعود للانتصارات بالتفوق على أندونيسيا 4 /صفر في الجولة الماضية.
قمة خليجية
في المجموعة الأولى، يصطدم منتخبا الإمارات وقطر وجهًا لوجه على إستاد هزاع بن زايد، على ذكريات موقعة الذهاب التي كسبها الأبيض 3 /1، وكل منهما يملك 7 نقاط في المركزين الثالث والرابع، ويأملان في المحافظة على حظوظهما الكبرى في المنافسة.
وسيكون منتخب أوزبكستان مطالبًا بالانتصار للبقاء في الوصافة على أقل تقدير، عندما يحل ضيفًا على كوريا الشمالية على إستاد لاوس الوطني خصوصًا وأنه يملك 10نقاط ثانيًا، بينما يتذيل المنتخب الكوري الشمالي المجموعة بنقطتين.
وفي ذات المجموعة يلتقي على إستاد دولين عمر زاكوف، منتخبا قيرغيزستان الخامس بـ3 نقاط، ومتصدر المجموعة إيران بـ13 نقطة.
مواجهات صعبة
في المجموعة الثانية سيشهد إستاد السلطان قابوس مواجهة عمان الرابع بـ6 نقاط، والعراق الثالث بـ8 نقاط، وكل ما يفصلهما عن بعضهما البعض نقطتين فقط، لذا فإن اللقاء سيكون قويًا للغاية ومثيرًا.
وفي قمة عربية أخرى، يلتقي على إستاد جابر الأحمد الدولي منتخبا الكويت الخامس بـ3 نقاط والأردن الثاني بـ8 نقاط.
وفي مباراة أخرى، يصطدم منتخب فلسطين بمنافس شرس هو منتخب كوريا الجنوبية، ويحل الفدائي في المركز الأخير بنقطتين فقط، فيما يتصدر الشمشون المجموعة برصيد 13 نقطة.

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