الأخضر في مهمة استعادة الوصافة

(MENAFN
- Al Watan)
يتطلع المنتخب السعودي إلى استعادة وصافة المجموعة الثالثة للدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، عندما يخوض اليوم مواجهة صعبة للغاية ومصيرية تحدد مسار الصقور في التصفيات، حينما يحل ضيفًا على منافس لا يستهان به، هو منتخب
إندونيسيا على إستاد غيلورا بونغ كارنو، لحساب الجولة السادسة للمجموعة C، وتعد المواجهة منعطفًا مفصليًا للمنتخبين.
وفي ذات المجموعة تقام، اليوم، مواجهتين أخريين، إذ يستقبل منتخب البحرين نظيره الأسترالي، فيما يلتقى منتخبا الصين واليابان، وتشهد الجولة اليوم 6 مواجهات أخرى لحساب المجموعتين الأولى والثانية، من بينها قمم
التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026
منعطف مهم
يخوض الأخضر المواجهة التي لن تكون سهلة، وأمام منافس صعب المراس، وفي جعبته 6 نقاط، حصدها من تعادله على أرضه وبين جماهيره مع مضيفه اليوم المنتخب الأندونيسي في بداية المشوار، وتغلبه على مضيفه الصين 1/2، في الجولة الثانية، قبل أن يسقط أمام المنتخب الياباني في الجولة الثالثة بالخسارة صفر /2، ثم التعادل سلبيًا مع البحرين والمنتخب الأسترالي في الجولتين الماضيتين، ليتواجد في المركز الثالث متأخرا عن أستراليا ومتقدمًا على الصين بفارق الأهداف.
عودة الثقة
إلى جانب أهمية تحقيق الانتصار من أجل استعادة التوازن واستعادة الوصافة، إلا أن تلك الأهمية تمتد إلى أن خطف النقاط الثلاث سيعيد للصقور الثقة في الجولات الأربع المتبقية، أما في حال التعثر فالموقف سيكون صعبًا، وسيضع الأخضر في دائرة عدم الثقة، لذا تعتبر المواجهة بمثابة المنعطف الصعب والخطير.
التمسك بالحظوظ
من جانبه، لن يتنازل المنتخب الأندونيسي بسهولة عن حظوظه في المنافسة، وسيرمي بكل ثقله من أجل التمسك بذلك، والأهم إزاحة منافس قوي عن طريقه، ويملك الأحمر الأندونيسي 3 نقاط أيضا في المركز الأخير في المجموعة، فبعد أن كانت بدايته قوية ومثيرة في الجولات الثلاث الأولى في التصفيات، بتعادله مع الأخضر 1 /1، ثم أستراليا سلبيًا، فالبحرين 2 /2، خسر أمام الصين 1/ 2، ثم اليابان صفر / 4، ليتراجع إلى قاع الترتيب.
معركة قوية
في المجموعة ذاتها، يسعى منتخب البحرين إلى استعادة توازنه وحظوظه القوية، وعدم التعثر والابتعاد عن المنافسة، حينما يستضيف نظيره أستراليا على إستاد البحرين الوطني، ويملك الأحمر 5 نقاط في المركز الخامس متأخرًا عن أستراليا والأخضر والصين بفارق نقطة واحدة، بعدما ضرب بقوة في جولة الافتتاح بالتغلب على أستراليا 1 /صفر خارج ملعبه، لكنه تلقى خسارة قاسية أمام اليابان على أرضه في الجولة الثانية صفر /5، ثم تعثر بالتعادل مع أندونيسيا على ملعبه 2 /2، قبل أن يتعادل سلبيًا مع الأخضر في الجولة الرابعة، ويتلقى خسارة مؤلمة أمام الصين صفر /1، في الجولة السابقة، ويريد العودة للانتصارات والإبقاء على تواجده ضمن فرق المنافسة.
في المقابل يحل المنتخب الأسترالي في الوصافة برصيد 6 نقاط، فبعد سقوط البداية صفر /1 أمام البحرين، والتعادل سلبيًا مع أندونيسيا، كسب نظيره منتخب الصين 3 /1، ثم تعادل مع اليابان 1 /1، وأخيرًا تعادل مع الأخضر سلبيًا في الجولة السابقة، ويأمل في التمسك بوصافة المجموعة. وفي المواجهة الثالثة في ذات المجموعة يلتقي على إستاد شيامن إيجريت منتخبا الصين واليابان، ويملك التنين 6 نقاط رابعًا متأخرًا عن أستراليا والأخضر بفارق الأهداف، شيامن إيجريت، بعد خسارته أمام ضيفه اليوم في البداية صفر /7، ثم أمام الأخضر 1 /2، وأستراليا 1 /3، قبل أن ينتفض وينتصر على أندونيسيا 2 /1، ثم البحرين في الجولة السابقة 1 /صفر، ويسعى إلى تأكيد صحوته وتقدمه وتواجده ضمن دائرة المنافسة.
وبدوره يتصدر الساموراي المجموعة بـ13 نقطة بعدما تغلب على الصين 7 /صفر، ثم البحرين 5 /صفر، والأخضر 2 /صفر، قبل التعادل مع أستراليا 1 /1، ليعود للانتصارات بالتفوق على أندونيسيا 4 /صفر في الجولة الماضية.
قمة خليجية
في المجموعة الأولى، يصطدم منتخبا الإمارات وقطر وجهًا لوجه على إستاد هزاع بن زايد، على ذكريات موقعة الذهاب التي كسبها الأبيض 3 /1، وكل منهما يملك 7 نقاط في المركزين الثالث والرابع، ويأملان في المحافظة على حظوظهما الكبرى في المنافسة.
وسيكون منتخب أوزبكستان مطالبًا بالانتصار للبقاء في الوصافة على أقل تقدير، عندما يحل ضيفًا على كوريا الشمالية على إستاد لاوس الوطني خصوصًا وأنه يملك 10نقاط ثانيًا، بينما يتذيل المنتخب الكوري الشمالي المجموعة بنقطتين.
وفي ذات المجموعة يلتقي على إستاد دولين عمر زاكوف، منتخبا قيرغيزستان الخامس بـ3 نقاط، ومتصدر المجموعة إيران بـ13 نقطة.
مواجهات صعبة
في المجموعة الثانية سيشهد إستاد السلطان قابوس مواجهة عمان الرابع بـ6 نقاط، والعراق الثالث بـ8 نقاط، وكل ما يفصلهما عن بعضهما البعض نقطتين فقط، لذا فإن اللقاء سيكون قويًا للغاية ومثيرًا.
وفي قمة عربية أخرى، يلتقي على إستاد جابر الأحمد الدولي منتخبا الكويت الخامس بـ3 نقاط والأردن الثاني بـ8 نقاط.
وفي مباراة أخرى، يصطدم منتخب فلسطين بمنافس شرس هو منتخب كوريا الجنوبية، ويحل الفدائي في المركز الأخير بنقطتين فقط، فيما يتصدر الشمشون المجموعة برصيد 13 نقطة.
MENAFN18112024000089011017ID1108899796