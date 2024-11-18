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رينارد والصقور لكسر نحس قهر ميسي

11/18/2024 11:22:32 PM
(MENAFN- Al Watan) يخوض المنتخب السعودي مع مدربه الفرنسي، هيرفي رينارد، ثاني مبارياته بعد عودة المدرب الفرنسي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، عندما يحل ضيفًا، اليوم، على منتخب إندونيسيا، ويأمل المدرب الفرنسي المخضرم في فك العقدة التي تطاردته منذ الانتصار على الأرجنتين، 2 /1، في افتتاح مباريات الأخضر بكأس العالم 2022.
ومنذ مواجهة الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه، التي تعود إلى 22 من نوفمبر 2022، فشل رينارد في تحقيق أي فوز مع الصقور، فيما يطمح الأخضر إلى الخروج بالعديد من المكاسب التي سيحققها حال التفوق على إندونيسيا في المباراة المرتقبة، التي تحمل أهمية كبرى للاعبي رينارد.
فك النحس
يتطلع المدرب الفرنسي المخضرم لفك العقدة التي تطاردته منذ الانتصار على الأرجنتين، 2/ 1، في افتتاح مباريات الأخضر بكأس العالم 2022.
ومنذ مواجهة الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه، التي تعود إلى 22 من نوفمبر 2022، فشل رينارد في تحقيق أي انتصار مع الصقور، إذ خسر في الجولة الثانية أمام بولندا صفر / 2، و في الجولة الثالثة أمام المكسيك 1/ 2، ليودع المونديال.
وفي كأس الخليج، خسر أمام العراق صفر /2، وعمان 1 /2، ثم خسر وديًا أمام فنزويلا وبوليفيا بنتيجة 1 /2 في المباراتين، ليرحل بعدها عن القيادة الفنية.
وبعد 18 شهرًا، عاد رينارد لقيادة الأخضر، ولكنه فشل في تحقيق الانتصار، بالتعادل أمام أستراليا، لذا فإنه يتطلع لكسر هذا النحس بالانتصار على إندونيسيا.
مكاسب عدة
هناك العديد من المكاسب التي سيحققها الأخضر حال التفوق على إندونيسيا في المباراة المرتقبة، التي تحمل أهمية كبرى للصقور والمدرب الفرنسي هيرفي رينارد. والمكسب الأول الذي سيحققه الصقور هو استعادة الثقة مرة أخرى، بعد فترة من الترنح طوال الفترة الماضية، تحت قيادة المدرب الإيطالي السابق، روبرتو مانشيني. وسيسهم الانتصار في تحسن الموقف على مستوى ترتيب المجموعة، حيث سيصل وقتها الأخضر إلى 9 نقاط، بعدما جمع 6 نقاط في أول 5 جولات، بفوز وحيد و3 تعادلات وهزيمة وحيدة. أما المكسب الثالث، فيتمثل في رد الاعتبار بعد التعادل المخيب أمام إندونيسيا في افتتاح مشواره بالتصفيات النهائية، حيث تمكن الخصم من تقديم مباراة مميزة أمام الأخضر وأحرجه وسط جماهيره. وبالتالي، يحتاج المنتخب السعودي لتحقيق الفوز على إندونيسيا خارج الديار من أجل رد الاعتبار، مستندا على نتائجه المثالية خلال تاريخ مواجهاته السابقة أمام الأحمر الإندونيسي.
تجنب الفخ
تجنب مدرب الأخضر، الفرنسي، هيرفي رينارد، السقوط في فخ سلفه الإيطالي روبرتو مانشيني، بشأن الحديث عن فرص التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026. وقال رينارد في المؤتمر التقديمي ((المنافسة على التأهل ليست منحصرة بين السعودية وأستراليا واليابان فقط)). وشدد المدرب الفرنسي على أن حظوظ جميع المنتخبات في المجموعة، لا زالت قائمة في المنافسة على بلوغ كأس العالم. وتابع ((هناك 5 مباريات متبقية، والفارق النقطي ليس كبيرًا، أتذكر مباراة التعادل ضد إندونيسيا في جدة وإضاعة العديد من الفرص وركلة جزاء، لم تكن هناك فاعلية هجومية، وأنت تحتاج إليها في مثل هذه المباريات)).
وكان مانشيني مدرب الأخضر السابق، قد تعرض لانتقادات لاذعة من وسائل الإعلام السعودية، بعدما أكد عقب الخسارة من اليابان، أن السعودية تنافس فقط مع أستراليا على البطاقة الثانية للتأهل، بينما ضمن الساموراي، صدارة المجموعة.
-22 نوفمبر 2022 آخر انتصارات رينارد مع الأخضر.
-المدرب الفرنسي يريد فك النحس الذي لازمه بعد إسقاط ميسي.
-الأخضر يريد الخروج بعدة مكاسب من موقعة جاكرتا.
-الانتصار سيرفع رصيد الأخضر إلى 9 نقاط.
-الفوز سيكون رد اعتبار قوي بعد عثرة تعادل البداية في الجوهرة.
-انتصار الصقور سيعيد الثقة لدى اللاعبين قبل جولة مارس المقبلة.
-رينارد تجنب السقوط في فخ ترشيحات مانشيني.

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