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200 قرد تهاجم وسط تايلاند

11/18/2024 11:22:32 PM
(MENAFN- Al Watan) قالت الشرطة، في وسط تايلاند، إن عناصرها تحصنوا في مركزها الخاص خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن قام 200 قرد ((هارب بأعمال شغب في البلدة)).
وحسب وسائل الإعلام في تايلاند، فإن سكان لوبوري يعانون منذ فترة طويلة من تزايد أعداد القرود العدوانية، وقد قامت السلطات ببناء سياجات خاصة لاحتواء مجموعات من السكان ((القرود المشاغبين)).
لكن يوم السبت، اقتحم حوالي 200 من القرود المدينة، وهجم أحدهم على مركز شرطة محلي.
وقال القائد في الشرطة سومتشاي سيدي: ((كان علينا التأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ لمنعها من دخول المبنى لتناول الطعام))، مضيفا: ((كنا نشعر بالقلق من أن القرود قد تدمر الممتلكات بما في ذلك وثائق الشرطة)).
وقالت شرطة لوبوري إنه تم استدعاء شرطة المرور وضباط الحراسة لصد اقتحام القرود.
وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية نحو 12 من القرود تجلس على سطح مركز الشرطة.
وفي الشوارع، عملت الشرطة والسلطات المحلية على احتواء القرود، واستدراجهم بعيدا عن المناطق السكنية بالطعام.

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