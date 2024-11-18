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تشخيص ADHD يتأثر بالذكاء

11/18/2024 11:22:32 PM
(MENAFN- Al Watan) تشير دراسات جديدة إلى أن اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD) لا يظهر بشكل موحد لدى جميع الأطفال، وأن توقيت التشخيص يتأثر بعدد من العوامل الفردية والديموغرافية. أظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة ويسترن أونتاريو وجامعة كوينز، أن الأطفال ذوي معدل الذكاء العالي قد يتلقون تشخيصًا متأخرًا.
شملت الدراسة 568 فتى تتراوح أعمارهم بين 4 و22 عامًا، ووجدت أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي وعرق الأم أيضًا يؤثران على توقيت التشخيص. الأعراض الخارجية مثل فرط الحركة تساهم في التشخيص المبكر، بينما الأعراض الداخلية قد تؤدي إلى تأخيره. يؤكد الباحثون على أهمية الوعي بهذه العوامل لتحسين التشخيص والعلاج للأطفال الذين يحتاجون إلى المساعدة.

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