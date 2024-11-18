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السعودية تتسلّم علم الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ لاستضافة البطولة المقبلة (الرياض 2025)

11/18/2024 11:22:32 PM
(MENAFN- Al Watan) تسلّمت المملكة العربية السعودية ممثلةً بوزارة الداخلية - المديرية العامة للدفاع المدني، علم بطولة الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ من جمهورية الصين الشعبية مستضيف النسخة السابقة (2024)، لاستضافة المملكة للبطولة المقبلة (الرياض 2025م) والتي سيتم تنظيمها بالتعاون مع وزارة الرياضة.
جاء ذلك خلال حفل تسليم راية البطولة بحضور مدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، ووكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز المسعد، والمستشار الأمني بوزارة الرياضة الدكتور فهد بن مانع بن جمعة.
يذكر أن الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ أسس في عام 2001، ويضم في عضويته (32) دولة، وأقام أكثر من (15) بطولة عالمية في سباق تسلّق البرج بالسلالم وسباق التتابع 400 م وسباق 100م فردي وسباق المكافحة.

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