الجامعة العربية تؤكد دعمها لإنشاء التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع

(MENAFN
- Al Watan)
أكّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الجامعة العربية تدعم بقوة المبادرة البرازيلية لإنشاء التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع، وهما اثنان من أكثر التحديات إلحاحًا التي تواجه العالم اليوم.
جاء ذلك في كلمة أبو الغيط أمام جلسة بعنوان "مبادرة مكافحة الفقر والجوع"، ضمن فعاليات قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية حاليًّا. ونوّه في كلمته بمشاركة جامعة
الدول العربية لأول مرة في هذا المنتدى العالمي الذي يلعب دورًا فريدًا ومؤثرًا في تشكيل الأجندة العالمية لمستقبل أكثر عدالة واستدامة، معربًا عن الشكر للبرازيل على الدعوة للمشاركة وتوفير الفرصة للجامعة العربية التي تمثل 22 دولة عربية، للتعامل بشكل مباشر مع أعضاء مجموعة العشرين بشأن القضايا الرئيسية والتحديات العالمية، في مثل هذا الوقت الذي يواجه فيه العالم أزمات متعددة ومتتالية تعزز بعضها البعض ويتطلب حلها تعاونًا دوليًا أقوى.
وأشار إلى أن الجوع والفقر مترابطان بشكل عميق، ويشعر السكان الأكثر ضعفًا بتأثيرهما بشكل أكثر حدة، لافتًا النظر إلى أن المنطقة العربية هي منطقة ذات دخول متنوعة، والعديد من الدول الأعضاء تكافح لمكافحة الفقر والجوع. واستطرد قائلًا: "تشارك منظمتنا بقوة في مجموعة منسقة من البرامج الاجتماعية والتنسيق داخل الدولة (العضو المعنية)، المصممة لمكافحة الفقر والجوع، معربًا عن سعادته بالعمل مع التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع لتحقيق هذه الأهداف في المنطقة.
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