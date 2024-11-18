أورنچ مصر تستعرض محاكاة لخدمات مركز بيانات العاصمة الإدارية

MENAFN - Al-Borsa News) تستعرض أورنچ مصر ، في جناحها بمعرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا CairoICT'24 أحدث حلول التحول الرقمي عبر ابتكاراتها ومشاريعها وحلولها التقنية في المجالات التكنولوجية الأكثر تقدما وذلك خلال مشاركتها كراع رسمي للمعرض في نسخته الثامنة والعشرين، التي تنعقد من 17 إلى 20 نوفمبر 2024.

وخلال فعاليات Cairo ICT'24، سيتمكن زوار جناح اورنچ من التعرف على مشروع“مركز بيانات العاصمة الإدارية الجديدة” الذي نفذته الشركة باستثمارات تتجاوز 135 مليون دولار، وهو إسهامها الرائد في المدينة التي صممتها الدولة المصرية لتكون في قيادة التحول الاقتصادي والرقمي في البلاد كمدينة حضرية متكاملة ومستدامة تعتمد على أحدث التقنيات والبنية التحتية المؤمنة بالكامل، ومركز جذب الاستثمارات المحلية والدولية، بما تحتضنه من مناطق مخصصة للأعمال، والحكومة، والسكن، والثقافة، والترفيه، وبالإضافة إلى ذلك، سيشاهد زوار المعرض تجارب حية تبرز مزايا شبكات الجيل الخامس التي تستعد الشركة لإطلاقها قريباً.

موضوعات“تنظيم الاتصالات” يوافق مبدئيا على دراسة تحريك أسعار الخدمات “أمنلى” تستثمر 2.3 مليون دولار لتسريع خطط النمو 32.3 مليار جنيه إيرادات“راية القابضة” خلال أول 9 أشهر من 2024

كما تكشف اورنچ بيزنس عن منصة عالمية تدمج جميع تقنيات إدارة المدن الذكية والذكاء الاصطناعي بكفاءة عالية من خلال الاستفادة من القوة الفريدة التي تملكها اورنچ في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، ومزيج الخبرات في مجال البنية التحتية الأساسية والشراكات الاستراتيجية العالمية، حيث سيتمكن زوار الجناح من الاطلاع على خدمات المنصة التي توفر أمان متكامل لتحقيق الأداء الأمثل للشركات وتمكينها من تحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي، والحصول على تجارب رقمية إيجابية عبر محاور تجربة العملاء، وتجربة الموظفين، وتجربة العمليات، ومعالجة تحديات الاستدامة، وتحسين إدارة البيانات التي تنتجها أعمال الشركات واستخدامها لتحقيق الأهداف بكفاءة.

وتستعرض أيضا نموذجا فريدا لخدمات المدن الذكية كخدمة (Smart Cities-as-a-Service)، لتعزيز حلول المدن الذكية المبنية على الذكاء الاصطناعي مع التركيز على بنية تحتية رقمية قوية، وسيشهد الجناح إجراء محاكاة لاستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي في إجراء تحليلات فورية وتنبؤية للبيانات لضمان اتخاذ القرارات تلقائيًا ومعالجة التحديات بما يسهم في نهضة إدارة وتشغيل المدن، وتحسين خدمات المدينة كالإضاءة الذكية، واستهلاك الطاقة، والسلامة العامة، وإدارة النفايات وغيرها من الخدمات.

وسيتاح لزوار جناح اورنچ مصر أيضاً فرصة استكشاف المزايا الهائلة التي تقدمها شبكات الجيل الخامس، خاصة فيما يتعلق بالسرعة الفائقة للإنترنت، من خلال تجربة واقعية تفاعلية للعبة كرة قدم افتراضية بتقنية الواقع الافتراضي (VR).

وفي قطاع المسئولية المجتمعية ودعم الشباب ورواد الأعمال، تعرض اورنچ في جناحها مسيرة مركز اورنچ الرقمي للتطوير والابتكار ODC الذي ساهم في تدريب الآلاف من رواد الأعمال ودعم إطلاق العديد من الشركات الناشئة في مصر جنبا إلى جنب مع معامل اورنچ“فاب لاب” التي تمنح مساحة للإبداع بهدف مساعدة الشباب من شتى المجالات والأعمار على تحويل أفكارهم لمنتجات حقيقية باستخدام التقنيات الحديثة وتمكينهم من التعرف على طرق الابتكار المتقدمة واكتساب خبرات عملية مباشرة في هذا المجال.

يعد تأسيس مركز اورنچ الرقمي للتطوير والابتكار ومعامل“فاب لاب” جزءاً أساسياً من استراتيجية الشركة لتعزيز التنمية الاقتصادية والمجتمعية من خلال دعم الابتكار وتمكين الشباب، حيث يتكامل هذا الدور مع المبادرات الرائدة للحكومة المصرية التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتوفير فرص واعدة للمواهب الشابة للإبداع وبناء مستقبل مستدام.

وأكد المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر، أن مشاركة اورنچ لهذا العام في Cairo ICT تركز بشكل رئيسي على عرض أحدث الحلول والتقنيات التي طورتها اورنچ في مجالات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وإدارة المدن الذكية، كما تسلط الضوء على مزايا شبكات الجيل الخامس والكم الهائل من الخدمات والحلول التي ستقدمها الشبكة في مصر بمجرد إطلاقها.

وأضاف:“مشاركتنا في المعرض ستكون أيضا مصدرا لإلهام الشباب وتشجيعهم على اقتحام مجال ريادة الأعمال اعتمادا على ما نقدمه من برامج متطورة في مركز ODC ومعامل“فاب لاب”، وستمثل فرصة لعقد المزيد من الشراكات التي تساعد على مواصلة الابتكار”.

من جهته، قال هشام مهران، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال بشركة اورنچ مصرأن التجارب التي سيشهدها جناح اورنچ خلال المعرض ستؤكد أن التحول الرقمي الذي نعمل على تعزيزه يعد ضرورة استراتيجية للشركات من أجل ضمان موقع جيد في المنافسة على تأمين المستقبل”.

من جهته، عبر أسامة كمال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميركورى كوميونيكاشينز عن فخره بحرص اورنچ مصر على المشاركة في المعرض دون انقطاع وفي مختلف الظروف طول قرابة 3 عقود.

وأضاف:“اورنچ نموذج لشركة الاتصالات التي قرأت المستقبل بذكاء وتمكنت من إنجاز تحول عبقري عبر التوسع في قطاعات تكنولوجية جديدة ومتنوعة، وقد ضمن لها هذا موقعا رائدا بين منافسيها في مصر، ومكنها من لعب دور محوري في استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي، واكتساب مزايا استباق الجميع لتقديم خدمات فائقة التطور لتلبية احتياجات العملاء والمستهلكين من الأفراد والشركات”.