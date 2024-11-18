ارتفاع أسعار النفط عند التسوية لأعلى مستوى خلال 6 جلسات

(MENAFN
- Al-Borsa News) عززت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات الإثنين، وسط مخاوف من تصاعد التوترات الجيوسياسية في أوروبا، عقب تقارير عن سماح البيت الأبيض لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية طويلة المدى في الحرب مع روسيا.
وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم يناير 2025 بنسبة 3.2% أو 2.26 دولار إلى 73.30 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى خلال 6 جلسات.
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فيما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 3.2% أو 2.14 دولار عند 69.16 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نهاية جلسة 8 نوفمبر (70.38 دولار).
وزادت علاوة المخاطر الجيوسياسية في ظل ارتفاع عدم اليقين بشأن الصراع المستمر منذ ما يقرب من 33 شهرًا في أوكرانيا، وسط مخاوف من التأثيرات المحتملة لأي هجمات على إمدادات الطاقة مع بدء الشتاء.
يأتي هذا بعدما نقلت وكالة“أسوشيتد برس” عن مسؤولين، أن الرئيس“جو بايدن” صرح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ التي زودتها بها الولايات المتحدة لشن ضربات أعمق داخل روسيا، عقب نشر قوات كورية شمالية على طول الحدود الشمالية لأوكرانيا.
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