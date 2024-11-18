ارتفاع أسعار النفط عند التسوية لأعلى مستوى خلال 6 جلسات

MENAFN - Al-Borsa News) عززت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات الإثنين، وسط مخاوف من تصاعد التوترات الجيوسياسية في أوروبا، عقب تقارير عن سماح البيت الأبيض لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية طويلة المدى في الحرب مع روسيا.

وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم يناير 2025 بنسبة 3.2% أو 2.26 دولار إلى 73.30 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى خلال 6 جلسات.

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فيما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 3.2% أو 2.14 دولار عند 69.16 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نهاية جلسة 8 نوفمبر (70.38 دولار).

وزادت علاوة المخاطر الجيوسياسية في ظل ارتفاع عدم اليقين بشأن الصراع المستمر منذ ما يقرب من 33 شهرًا في أوكرانيا، وسط مخاوف من التأثيرات المحتملة لأي هجمات على إمدادات الطاقة مع بدء الشتاء.

يأتي هذا بعدما نقلت وكالة“أسوشيتد برس” عن مسؤولين، أن الرئيس“جو بايدن” صرح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ التي زودتها بها الولايات المتحدة لشن ضربات أعمق داخل روسيا، عقب نشر قوات كورية شمالية على طول الحدود الشمالية لأوكرانيا.