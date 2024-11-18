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لاجارد تحذر من أن نموذج دولة الرفاهية في أوروبا عرضة للخطر

11/18/2024 11:22:11 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي من تصاعد التوترات التجارية العالمية، وقالت إن تراجع النمو الاقتصادي في أوروبا يشكل تهديدًا لنموذج دولة الرفاهية، حيث قد تواجه الحكومات صعوبات في تمويل الخدمات العامة والمزايا الاجتماعية.

وقالت“كريستين لاجارد” في خطاب لها في باريس الإثنين، إن دول الاتحاد الأوروبي لن تكون قادرة على توليد الثروة التي تحتاجها لتلبية المتطلبات المتزايدة من الإنفاق لضمان الأمن ومكافحة تغير المناخ، في ظل افتقادها لسياسات اقتصادية جريئة.

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وأشارت إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تواجه خطر انخفاض الإيرادات الضريبية وارتفاع نسب الديون، مما سيؤدي إلى تراجع الموارد المخصصة للإنفاق على برامج التعليم والرعاية الصحية وأنظمة التقاعد وإعانات البطالة.

وقالت“لاجارد” إن تداعيات أي حرب تجارية محتملة ستضر بأوروبا، مشيرة إلى أن التجارة تمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي الإجمالي لأوروبا، وانتقدت التأخر عن ركب المنافسة في التقنيات الناشئة التي ستدفع النمو في المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي.

يأتي ذلك مع توقعات بتراجع متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للقارة على مدى السنوات العشر حتى عام 2029 إلى 1.45%، مع شيخوخة القوى العاملة في أوروبا وانخفاض نمو الإنتاجية، مقارنة بنحو 2.29% للولايات المتحدة خلال نفس الفترة.

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