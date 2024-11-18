9 نصائح مهمة لجعل قهوة الصباح صحية أكثر

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- Khaberni) خبرني - إلى جانب فوائدها المعروفة، يمكنك جعل القهوة أكثر فائدة بالانتباه إلى عدد من الأمور، وإضافة بعض المكونات إليها، بحسب ما نشر موقع "هيروين" الروسي.
ويقول الموقع في تقريره إن تناول كوب من الماء الدافئ بمجرد الاستيقاظ من النوم، طريقة مثالية للتخلص من السموم وتحسين وظائف الجهاز الهضمي، لكن كوب القهوة لا غنى عنه، بحسب عربي .
وفيما يلي بعض النصائح من أجل جعل قهوة الصباح تجربة ممتعة وصحية في الآن ذاته: استخدام نوع قهوة يحتوي على كمية أقل من الكافيين.
القهوة التي تحتوي على نسبة صغيرة من الكافيين مفيدة وتساعد على الحفاظ على النشاط طوال اليوم. في المقابل، يتسبب تناول مشروب يحتوي على نسبة عالية من الكافيين في تدهور المزاج والتوتر، وعدم انتظام دقات القلب ومشاكل في ضغط الدم.
آلة صنع القهوة
جودة القهوة لا تعتمد فقط على نوع حبوب البن، بل أيضا على طريقة تحضير المشروب.
فعلى سبيل المثال، عند إعداد القهوة التركية، تبقى القهوة المطحونة في الماء لفترة طويلة، لذلك تُطلق كمية كبيرة من الكافيين.
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وعليه، يُنصح باستخدام آلة صنع القهوة حيث يمر الماء الساخن تحت الضغط عبر حبوب القهوة، بما يقلص نسبة الكافيين في المشروب، خاصة عند استخدام البن الخشن.
استخدام أكواب صغيرة
تناول القهوة في كوب كبير يضاعف كمية الكافيين المستهلكة، لذلك فإن كوب القهوة الصغير أفضل لتقليل كمية الكافيين.
عدم إضافة المحليات الصناعية
تعرض معظم المقاهي على زبائنها إضافة محليات إلى القهوة، الأمر الذي يضاعف كمية السكر المستهلكة ويسبب مشاكل صحية، مثل التوتر والطفح الجلدي وزيادة الوزن.
إذا لم تستطع شرب القهوة دون مكونات إضافية، ينصح باستخدام مكونات طبيعية مثل العسل، أو تناول القهوة مع وجبة خفيفة من الفواكه المجففة والمكسرات.
حليب جوز الهند
لتجنب بعض المشاكل الصحية مثل عدم تحمل اللاكتوز أو الحساسية، عليك الإقلاع عن تناول حليب الأبقار.
لتحضير قهوة صباحية صحية، يُنصح باستخدام حليب جوز الهند، حيث يحتوي على حمض الأوكتانويك الذي يعزز صحة الجهاز الهضمي ويحارب الفطريات، بالإضافة إلى الفيتامينات والأحماض الأمينية المختلفة والمغذيات الدقيقة.
يحتوي 100 غرام من حليب جوز الهند على 150 سعرة حرارية، وعند إضافته إلى النظام الغذائي، يمكن تعويض نقص الحديد والنحاس والمنغنيز.
إضافة القليل من القرفة
تحسّن القرفة من طعم القهوة، وتساعد على التخلي عن عادة إضافة السكر إلى المشروب. كما تحتوي القرفة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي وحماية الخلايا من التلف، فضلا على عناصر تسرع عملية التمثيل الغذائي، وتساعد في الحفاظ على مستويات السكر الطبيعية في الدم.
وضع كوب من الماء إلى جانب القهوة
تقدم معظم المطاعم كوبا من الماء البارد إلى جانب القهوة السوداء، ويساعد ذلك على تنظيف مينا الأسنان من التصبغات، والتقليل من تركيز الأحماض الموجودة في القهوة.
كما أن القهوة تسبب نقصا في السوائل، وهي المشكلة التي يساعد الماء على تجنبها.
تحضير القهوة بالزنجبيل
يساعد تناول الزنجبيل على تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والتحكم في مستويات الكوليسترول وتعزيز الذاكرة، كما يساعد الزنجبيل في الشتاء على تقوية جهاز المناعة وتجنب نزلات البرد.
يُنصح باستخدام رشة واحدة من الزنجبيل المطحون، أو إضافة قطعة صغيرة منه إلى المشروب الجاهز.
أضف عصير البرتقال الطازج إلى القهوة
يساعد تناول القهوة مع قليل من عصير البرتقال الطازج على العناية بالبشرة وإزالة السموم من الجسم، فضلا عن تخفيض ضغط الدم وتعزيز صحة الأوعية الدموية.
استبدال القهوة الفورية بالهندباء
لا يُنصح باستهلاك القهوة الفورية نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الكافيين، ويمكن استبدالها بالهندباء، التي لها عدة فوائد بفضل احتوائها على العديد من العناصر المفيدة التي يمتصها الجسم بسهولة، وتجعله مقاوما للبكتيريا الضارة، من بينها الثيامين المعزز للطاقة في الجسم، والبيتا كاروتين، الذي له تأثير مضاد للأكسدة ويزيل الجذور الحرة من الجسم.
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