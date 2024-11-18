9 نصائح مهمة لجعل قهوة الصباح صحية أكثر

MENAFN - Khaberni) خبرني - إلى جانب فوائدها المعروفة، يمكنك جعل القهوة أكثر فائدة بالانتباه إلى عدد من الأمور، وإضافة بعض المكونات إليها، بحسب ما نشر موقع "هيروين" الروسي.

ويقول الموقع في تقريره إن تناول كوب من الماء الدافئ بمجرد الاستيقاظ من النوم، طريقة مثالية للتخلص من السموم وتحسين وظائف الجهاز الهضمي، لكن كوب القهوة لا غنى عنه، بحسب عربي .

وفيما يلي بعض النصائح من أجل جعل قهوة الصباح تجربة ممتعة وصحية في الآن ذاته: استخدام نوع قهوة يحتوي على كمية أقل من الكافيين.

القهوة التي تحتوي على نسبة صغيرة من الكافيين مفيدة وتساعد على الحفاظ على النشاط طوال اليوم. في المقابل، يتسبب تناول مشروب يحتوي على نسبة عالية من الكافيين في تدهور المزاج والتوتر، وعدم انتظام دقات القلب ومشاكل في ضغط الدم.



آلة صنع القهوة

جودة القهوة لا تعتمد فقط على نوع حبوب البن، بل أيضا على طريقة تحضير المشروب.

فعلى سبيل المثال، عند إعداد القهوة التركية، تبقى القهوة المطحونة في الماء لفترة طويلة، لذلك تُطلق كمية كبيرة من الكافيين.



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وعليه، يُنصح باستخدام آلة صنع القهوة حيث يمر الماء الساخن تحت الضغط عبر حبوب القهوة، بما يقلص نسبة الكافيين في المشروب، خاصة عند استخدام البن الخشن.

استخدام أكواب صغيرة

تناول القهوة في كوب كبير يضاعف كمية الكافيين المستهلكة، لذلك فإن كوب القهوة الصغير أفضل لتقليل كمية الكافيين.

عدم إضافة المحليات الصناعية

تعرض معظم المقاهي على زبائنها إضافة محليات إلى القهوة، الأمر الذي يضاعف كمية السكر المستهلكة ويسبب مشاكل صحية، مثل التوتر والطفح الجلدي وزيادة الوزن.

إذا لم تستطع شرب القهوة دون مكونات إضافية، ينصح باستخدام مكونات طبيعية مثل العسل، أو تناول القهوة مع وجبة خفيفة من الفواكه المجففة والمكسرات.



حليب جوز الهند

لتجنب بعض المشاكل الصحية مثل عدم تحمل اللاكتوز أو الحساسية، عليك الإقلاع عن تناول حليب الأبقار.

لتحضير قهوة صباحية صحية، يُنصح باستخدام حليب جوز الهند، حيث يحتوي على حمض الأوكتانويك الذي يعزز صحة الجهاز الهضمي ويحارب الفطريات، بالإضافة إلى الفيتامينات والأحماض الأمينية المختلفة والمغذيات الدقيقة.

يحتوي 100 غرام من حليب جوز الهند على 150 سعرة حرارية، وعند إضافته إلى النظام الغذائي، يمكن تعويض نقص الحديد والنحاس والمنغنيز.

إضافة القليل من القرفة



تحسّن القرفة من طعم القهوة، وتساعد على التخلي عن عادة إضافة السكر إلى المشروب. كما تحتوي القرفة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي وحماية الخلايا من التلف، فضلا على عناصر تسرع عملية التمثيل الغذائي، وتساعد في الحفاظ على مستويات السكر الطبيعية في الدم.

وضع كوب من الماء إلى جانب القهوة

تقدم معظم المطاعم كوبا من الماء البارد إلى جانب القهوة السوداء، ويساعد ذلك على تنظيف مينا الأسنان من التصبغات، والتقليل من تركيز الأحماض الموجودة في القهوة.

كما أن القهوة تسبب نقصا في السوائل، وهي المشكلة التي يساعد الماء على تجنبها.

تحضير القهوة بالزنجبيل

يساعد تناول الزنجبيل على تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والتحكم في مستويات الكوليسترول وتعزيز الذاكرة، كما يساعد الزنجبيل في الشتاء على تقوية جهاز المناعة وتجنب نزلات البرد.

يُنصح باستخدام رشة واحدة من الزنجبيل المطحون، أو إضافة قطعة صغيرة منه إلى المشروب الجاهز.

أضف عصير البرتقال الطازج إلى القهوة

يساعد تناول القهوة مع قليل من عصير البرتقال الطازج على العناية بالبشرة وإزالة السموم من الجسم، فضلا عن تخفيض ضغط الدم وتعزيز صحة الأوعية الدموية.

استبدال القهوة الفورية بالهندباء

لا يُنصح باستهلاك القهوة الفورية نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الكافيين، ويمكن استبدالها بالهندباء، التي لها عدة فوائد بفضل احتوائها على العديد من العناصر المفيدة التي يمتصها الجسم بسهولة، وتجعله مقاوما للبكتيريا الضارة، من بينها الثيامين المعزز للطاقة في الجسم، والبيتا كاروتين، الذي له تأثير مضاد للأكسدة ويزيل الجذور الحرة من الجسم.

