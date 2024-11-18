(مزحة انتحار) تنتهي باعتقال أفراد عائلة عراقية

MENAFN - Khaberni) خبرني - ألقت الأجهزة الأمنية العراقية القبض على أفراد عائلة كانوا يمزحون بشأن محاولة انتحار على جسر الجادرية، وسط العاصمة بغداد.

وبحسب التفاصيل التي أوردتها الشرطة، يوم الاثنين، فإنه ورد بلاغ من المارة، يفيد بوجود حالة يشتبه بأنها محاولة انتحار من أعلى جسر الجادرية.

وعلى إثر ذلك، تم توجيه دورية من الشرطة إلى موقع الحادث، حيث تبيّن أن الشخص المشتبه في محاولته الانتحار كان برفقة شقيقه وعمه.

وأوضحت الشرطة أنه عند سؤال أفراد العائلة حول الأمر، ادعوا أنهم كانوا في "حالة مزاح" سوياً، ولم يقصدوا تنفيذ أي فعل انتحاري. فتم إلقاء القبض عليهم، واحتجازهم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

