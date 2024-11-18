((بابكو إنرجيز1)) يتغلب على ((الكهرماء))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حقق فريق بابكو إنرجيز1 انطلاقة قوية في دوري الشركات والمؤسسات لكرة القدم بالفوز على حامل لقب الموسم الماضي بأربعة أهداف لهدفين. في المباراة التي جمعتهما في افتتاح مباريات المسابقة. وأقيمت المباراة على ملعب نادي ألبا بالرفاع.
وحضرت الاثارة والندية في شوط المباراة الأول بعدما افتتح فريق الكهرماء باب التسجيل بواسطة اللاعب طلال علي عند الدقيقة «19» والذي أدى إلى اشعال لهيب اللقاء في هذا الشوط الذي تبادلا فيه السيطرة على مجرياته، وأدرك المهاجم سيدمهدي شرف النتيجة لصالح فريقه بابكو انرجيز1 عند الدقيقة «27». ومن ثم أضاف اللاعب عمر المرباطي هدف التقدم لفريقه في الدقيقة «33». وقبل الذهاب إلى الاستراحة وتحديدا في الوقت بدل الضائع أدرك المدافع حسين أحمد التعادل لصالح الكهرماء في الدقيقة «46» لينتهي بنتيجة بهدفين لمثلهما.
وفرض فريق بابكو انرجيز1 أفضليته الهجومية في الشوط الثاني الذي كان فيه أكثر إصرارا على تحقيق الفوز ليواصل المهاجم سيدمهدي شرف نجوميته في اللقاء ويضيف الهدف الثاني عند الدقيقة «64». وسعى فريق الكهرماء إلى معادلة النتيجة لكن مع الاستماتة الدفاعية للخصم من جهة وتألق الحراسة من جهة أخرى حال دون ذلك. وفي الوقت المحتسب بدل الضائع أضاف المتألق سيدمهدي شرف هدفيه الثالث والرابع لفريقه لينتهي اللقاء بفوز بابكو انرجيز1 بأربعة أهداف لهدفين.
أدار اللقاء الحكم محمد خالد وعاونه عبدالله يعقوب وعلي سرحان، والحكم الرابع حسين جاسم.
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