((بابكو إنرجيز1)) يتغلب على ((الكهرماء))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حقق‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز1‭ ‬انطلاقة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بأربعة‭ ‬أهداف‭ ‬لهدفين‭. ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬مباريات‭ ‬المسابقة‭. ‬وأقيمت‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬بالرفاع‭.‬

وحضرت‭ ‬الاثارة‭ ‬والندية‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬المباراة‭ ‬الأول‭ ‬بعدما‭ ‬افتتح‭ ‬فريق‭ ‬الكهرماء‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬بواسطة‭ ‬اللاعب‭ ‬طلال‭ ‬علي‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬19‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬اشعال‭ ‬لهيب‭ ‬اللقاء‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشوط‭ ‬الذي‭ ‬تبادلا‭ ‬فيه‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مجرياته،‭ ‬وأدرك‭ ‬المهاجم‭ ‬سيدمهدي‭ ‬شرف‭ ‬النتيجة‭ ‬لصالح‭ ‬فريقه‭ ‬بابكو‭ ‬انرجيز1‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬27‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬أضاف‭ ‬اللاعب‭ ‬عمر‭ ‬المرباطي‭ ‬هدف‭ ‬التقدم‭ ‬لفريقه‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬33‮»‬‭. ‬وقبل‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬الاستراحة‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬أدرك‭ ‬المدافع‭ ‬حسين‭ ‬أحمد‭ ‬التعادل‭ ‬لصالح‭ ‬الكهرماء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬46‮»‬‭ ‬لينتهي‭ ‬بنتيجة‭ ‬بهدفين‭ ‬لمثلهما‭.‬

وفرض‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬انرجيز1‭ ‬أفضليته‭ ‬الهجومية‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬فيه‭ ‬أكثر‭ ‬إصرارا‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬ليواصل‭ ‬المهاجم‭ ‬سيدمهدي‭ ‬شرف‭ ‬نجوميته‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬ويضيف‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬64‮»‬‭. ‬وسعى‭ ‬فريق‭ ‬الكهرماء‭ ‬إلى‭ ‬معادلة‭ ‬النتيجة‭ ‬لكن‭ ‬مع‭ ‬الاستماتة‭ ‬الدفاعية‭ ‬للخصم‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وتألق‭ ‬الحراسة‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬حال‭ ‬دون‭ ‬ذلك‭. ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬أضاف‭ ‬المتألق‭ ‬سيدمهدي‭ ‬شرف‭ ‬هدفيه‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬لفريقه‭ ‬لينتهي‭ ‬اللقاء‭ ‬بفوز‭ ‬بابكو‭ ‬انرجيز1‭ ‬بأربعة‭ ‬أهداف‭ ‬لهدفين‭.‬

أدار‭ ‬اللقاء‭ ‬الحكم‭ ‬محمد‭ ‬خالد‭ ‬وعاونه‭ ‬عبدالله‭ ‬يعقوب‭ ‬وعلي‭ ‬سرحان،‭ ‬والحكم‭ ‬الرابع‭ ‬حسين‭ ‬جاسم‭.‬