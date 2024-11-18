المحرق والنصر يفتتحان دوري عيسى بن راشد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أصدر اتحاد الكرة الطائرة ممثلا في لجنة مسابقاته جدول منافسات دوري عيسى بن راشد العام للموسم الرياضي 2024-2025 الذي تصادف انطلاقاته يوم الأحد الأول من ديسمبر القادم بمواجهتين افتتاحيتين، يلتقي في الأولى فريقا المحرق واتحاد الريف، ويلعب في الثانية فريقا النصر والبسيتين.
وكانت مسابقات الكرة الطائرة التي يرأسها عبد الرضا عاشوري قد عممت الجدول على الأندية ذات العلاقة بالمسابقة.
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