Tuesday, 19 November 2024 07:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المحرق والنصر يفتتحان دوري عيسى بن راشد

11/18/2024 7:17:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أصدر‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬ممثلا‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬مسابقاته‭ ‬جدول‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭-‬2025‭ ‬الذي‭ ‬تصادف‭ ‬انطلاقاته‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم‭ ‬بمواجهتين‭ ‬افتتاحيتين،‭ ‬يلتقي‭ ‬في‭ ‬الأولى‭ ‬فريقا‭ ‬المحرق‭ ‬واتحاد‭ ‬الريف،‭ ‬ويلعب‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬فريقا‭ ‬النصر‭ ‬والبسيتين‭.‬

وكانت‭ ‬مسابقات‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬يرأسها‭ ‬عبد‭ ‬الرضا‭ ‬عاشوري‭ ‬قد‭ ‬عممت‭ ‬الجدول‭ ‬على‭ ‬الأندية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالمسابقة‭.‬

MENAFN18112024000055011008ID1108899510

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث