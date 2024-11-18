المحرق والنصر يفتتحان دوري عيسى بن راشد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أصدر‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬ممثلا‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬مسابقاته‭ ‬جدول‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭-‬2025‭ ‬الذي‭ ‬تصادف‭ ‬انطلاقاته‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم‭ ‬بمواجهتين‭ ‬افتتاحيتين،‭ ‬يلتقي‭ ‬في‭ ‬الأولى‭ ‬فريقا‭ ‬المحرق‭ ‬واتحاد‭ ‬الريف،‭ ‬ويلعب‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬فريقا‭ ‬النصر‭ ‬والبسيتين‭.‬

وكانت‭ ‬مسابقات‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬يرأسها‭ ‬عبد‭ ‬الرضا‭ ‬عاشوري‭ ‬قد‭ ‬عممت‭ ‬الجدول‭ ‬على‭ ‬الأندية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالمسابقة‭.‬