منتخب السلة يختتم معسكره الإعدادي في تونس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اختتم‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬معسكره‭ ‬الإعدادي‭ ‬المقام‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬قبل‭ ‬استئناف‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا‭ ‬2025‭ ‬المزمع‭ ‬إقامتها‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.‬

وتصل‭ ‬بعثة‭ ‬منتخبنا‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬فجر‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬تونس‭ ‬بعد‭ ‬اختتام‭ ‬المعسكر‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬ستة‭ ‬أيام‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينتظم‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬داخلي‭ ‬بفندق‭ ‬هيلتون‭.‬

ويستعد‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬لخوض‭ ‬غمار‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2025‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬سوريا‭ ‬الجمعة‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬بصالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬أحمر‭ ‬السلة‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الإماراتي‭ ‬الاثنين‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬للتصفيات‭. ‬ويلعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬السادسة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬بجانبه‭ ‬منتخبات‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الإمارات‭ ‬وسوريا‭ ‬ولبنان‭.‬

وكان‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬قد‭ ‬خاض‭ ‬لقاءين‭ ‬وديين‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬التونسي‭ ‬خلال‭ ‬المعسكر‭ ‬التدريبي‭.‬