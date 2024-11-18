منتخب السلة يختتم معسكره الإعدادي في تونس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة السلة معسكره الإعدادي المقام في تونس قبل استئناف التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2025 المزمع إقامتها بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وتصل بعثة منتخبنا لكرة السلة إلى البحرين فجر اليوم الثلاثاء قادمة من تونس بعد اختتام المعسكر الذي استمر ستة أيام قبل أن ينتظم المنتخب في معسكر داخلي بفندق هيلتون.
ويستعد منتخبنا الوطني لكرة السلة لخوض غمار الجولة الثالثة من تصفيات كأس آسيا 2025 أمام منتخب سوريا الجمعة المقبل على أرضه بصالة مدينة خليفة الرياضية بمدينة عيسى، على أن يلعب أحمر السلة أمام نظيره الإماراتي الاثنين المقبل في دبي ضمن الجولة الرابعة للتصفيات. ويلعب منتخبنا في المجموعة السادسة التي تضم بجانبه منتخبات كل من الإمارات وسوريا ولبنان.
وكان منتخبنا الوطني الأول لكرة السلة قد خاض لقاءين وديين مع نظيره التونسي خلال المعسكر التدريبي.
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