محمد بن خليفة يشهد ختام بطولة القائد العام للجولف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

شهد‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والفنية‭ ‬بقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬حفل‭ ‬ختام‭ ‬‮«‬بطولة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬السنوية‭ ‬للجولف‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬ذياب‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للجولف،‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬أمس،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للجولف‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬ألقى‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للجولف‭ ‬كلمة‭ ‬شكر‭ ‬فيها‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬اللامحدود‭ ‬للرياضة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وللعبة‭ ‬الجولف‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬وعلى‭ ‬متابعة‭ ‬معاليه‭ ‬المستمرة‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬البطولة‭ ‬سنوياً،‮

‬ما‭ ‬جعلها‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬وأعرق‭ ‬البطولات‭ ‬المحلية‭.‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬تفضل‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‮

‬والفنية

بقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين

بتسليم‭ ‬الكؤوس‭ ‬والجوائز‭ ‬التقديرية‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬وتكريم‭ ‬المساهمين‭ ‬في‭ ‬تنظيمها،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬كأس‭ ‬‮«‬بطولة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬السنوية‭ ‬للجولف‮»‬‭ ‬اللاعب‭ ‬محمد‭ ‬ذياب‭ ‬النعيمي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬مسجلاً‭ ‬72‭ ‬ضربة،‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬اللاعب‭ ‬عبدالله‭ ‬سعيد‭ ‬الكعبي‭ ‬بعد‭ ‬تسجيله‭ ‬73‭ ‬ضربة‭.‬

وبعد‭ ‬طرح‭ ‬نقاط‭ ‬التكافؤ‭ ‬أسفرت‭ ‬النتائج‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭: ‬‮

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المركز‭ ‬الأول‭ ‬اللاعب‭ ‬يوسف‭ ‬صديق‭ ‬شاه‭: ‬65‭ ‬ضربة،‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬اللاعب‭ ‬عبدالله‭ ‬خليل‭ ‬مبارك‭: ‬65‭ ‬ضربة،‮

‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬اللاعب‭ ‬محمد‭ ‬خليفة‭ ‬محمد‭ ‬سليمان‭: ‬67‭ ‬ضربة،‮

‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬اللاعب‭ ‬عدنان‭ ‬محمد‭ ‬السويدي‭: ‬67‭ ‬ضربة،‮

‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬اللاعب‭ ‬صلاح‭ ‬مصباح‭ ‬الكعبي‭: ‬67‭ ‬ضربة،‮

‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬اللاعب‭ ‬فيصل‭ ‬مثنى‭ ‬علي‭: ‬69‭ ‬ضربة،‮

‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عبدالله‭ ‬خليفة‭ ‬عيسى‭: ‬70‭ ‬ضربة،‮

‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬اللاعب‭ ‬عبدالله‭ ‬سلطان‭ ‬صالح‭: ‬70‭ ‬ضربة،‮

‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬اللاعب‭ ‬يوسف‭ ‬علي‭ ‬البنخليل‭: ‬71‭ ‬ضربة،‮

‬والمركز‭ ‬العاشر‭ ‬اللاعب‭ ‬فارس‭ ‬خليفة‭ ‬المريسي‭: ‬71‭ ‬ضربة‭.‬

وهنأ

الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والفنية‭ ‬بقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين

اللاعبين‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬المتميز‭ ‬‏الذي‭ ‬أظهروه‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬منافساتها،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬للقائمين‭ ‬‏على‭ ‬حسن‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬75‭ ‬لاعباً‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للجولف‭ ‬في‭ ‬الحنينية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬منافساتها‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬16‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024م‭.‬