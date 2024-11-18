محمد بن خليفة يشهد ختام بطولة القائد العام للجولف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
شهد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة مستشار الشؤون المالية والفنية بقوة دفاع البحرين، حفل ختام «بطولة القائد العام لقوة دفاع البحرين السنوية للجولف» وذلك بحضور الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان رئيس نادي البحرين للجولف، مساء يوم أمس، في مقر نادي البحرين للجولف.
وبهذه المناسبة ألقى رئيس هيئة الأركان رئيس نادي البحرين للجولف كلمة شكر فيها المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين على دعمه اللامحدود للرياضة بشكل عام وللعبة الجولف بشكل خاص، وعلى متابعة معاليه المستمرة وحرصه على إقامة البطولة سنوياً،
ما جعلها من أهم وأعرق البطولات المحلية.
بعد ذلك تفضل الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة مستشار الشؤون المالية
والفنية
بقوة دفاع البحرين
بتسليم الكؤوس والجوائز التقديرية على اللاعبين الفائزين في البطولة وتكريم المساهمين في تنظيمها، حيث حقق كأس «بطولة القائد العام لقوة دفاع البحرين السنوية للجولف» اللاعب محمد ذياب النعيمي بعد أن احتل المركز الأول مسجلاً 72 ضربة، وجاء في المركز الثاني اللاعب عبدالله سعيد الكعبي بعد تسجيله 73 ضربة.
وبعد طرح نقاط التكافؤ أسفرت النتائج على النحو التالي:
المركز الأول اللاعب يوسف صديق شاه: 65 ضربة، المركز الثاني اللاعب عبدالله خليل مبارك: 65 ضربة،
المركز الثالث اللاعب محمد خليفة محمد سليمان: 67 ضربة،
المركز الرابع اللاعب عدنان محمد السويدي: 67 ضربة،
المركز الخامس اللاعب صلاح مصباح الكعبي: 67 ضربة،
المركز السادس اللاعب فيصل مثنى علي: 69 ضربة،
المركز السابع عبدالله خليفة عيسى: 70 ضربة،
المركز الثامن اللاعب عبدالله سلطان صالح: 70 ضربة،
المركز التاسع اللاعب يوسف علي البنخليل: 71 ضربة،
والمركز العاشر اللاعب فارس خليفة المريسي: 71 ضربة.
وهنأ
الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة مستشار الشؤون المالية والفنية بقوة دفاع البحرين
اللاعبين الفائزين في البطولة على الأداء المتميز الذي أظهروه خلال مشاركتهم في منافساتها، معرباً عن شكره وتقديره للقائمين على حسن تنظيم البطولة التي شهدت مشاركة أكثر من 75 لاعباً على ملعب نادي البحرين للجولف في الحنينية التي أقيمت منافساتها يوم السبت 16 نوفمبر 2024م.
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