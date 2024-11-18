أثناء ترؤسه لاجتماع الجمعية العموميةرئيس نادي المحرق.. يشيد بدعم جلالة الملك المعظم للرياضة والرياضيين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

رفع‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬المحرق،‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬وعظيم‭ ‬التقدير‭ ‬والامتنان،‭ ‬لمقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬والمؤازرة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭ ‬ونادي‭ ‬المحرق‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعد‭ ‬مفخرة‭ ‬لكافة‭ ‬منتسبي‭ ‬النادي‭.‬

كما‭ ‬قدم‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الخيرية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬على‭ ‬اهتمامه‭ ‬الشخصي‭ ‬ودعمه‭ ‬الدائم‭ ‬والمستمر،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالخطط‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬والمبادرات،‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬سموه‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالمنتخبات‭ ‬والأندية‭ ‬الوطنية؛‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬استمرار‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرياضية‭ ‬للمملكة‭.‬

ونقل‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالدور‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬سموه،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬الخطط‭ ‬الطموحة‭ ‬والمتابعة‭ ‬الميدانية‭ ‬لكافة‭ ‬الأندية‭ ‬والمنتخبات؛‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬أثناء‭ ‬ترؤس‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للاجتماع‭ ‬العادي‭ ‬للجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬لنادي‭ ‬المحرق،‭ ‬حيث‭ ‬رحب‭ ‬بأعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬وممثلي‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬وقدم‭ ‬شكره‭ ‬إلى‭ ‬السادة‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للنادي‭ ‬على‭ ‬مساهمتهم‭ ‬البناءة‭ ‬والفاعلة‭ ‬ومساندتهم‭ ‬ومؤازرتهم‭ ‬لناديهم‭ ‬العتيد‭ ‬ليظل‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬صرحاً‭ ‬رياضياً‭ ‬وقلعة‭ ‬للبطولات‭ ‬يشار‭ ‬إليها‭ ‬بالبنان،‭ ‬مشيداً‭

‬بالدور‭ ‬الإيجابي‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬استمرار‭ ‬مسيرة‭ ‬هذا‭ ‬النادي،‭ ‬مقدماً‭ ‬خالص‭ ‬التحية‭ ‬لهم‭ ‬على‭ ‬عطائهم‭ ‬المتميز‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬يظل‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬قلعة‭ ‬بارزة‭ ‬وشامخة‭ ‬بين‭ ‬الأندية‭ ‬المحلية‭ ‬والخليجية‭ ‬والعربية‭.‬

مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬سيبقى‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬صرحاً‭ ‬وطنياً‭ ‬ورياضياً‭ ‬يؤدي‭ ‬دوره‭ ‬بكل‭ ‬كفاءة‭ ‬واقتدار‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المسئولية‭ ‬الوطنية‭ ‬المنوطة‭ ‬به‭ ‬وسيبقى‭ ‬على‭ ‬العهد‭ ‬عنصراً‭ ‬فاعلاً‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬المحرق،‭ ‬إننا‭ ‬نسعى‭ ‬ونجتهد‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬الإنجازات‭ ‬والمكتسبات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬النادي‭ ‬عبر‭ ‬تاريخه‭ ‬العريق،‭ ‬خاصة‭ ‬وإننا‭ ‬مقبلون‭ ‬على‭ ‬الاحتفال‭ ‬بمرور‭ ‬100‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬نادي‭ ‬المحرق،‭ ‬وإننا‭ ‬نستذكر‭ ‬بكل‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬المؤسسون‭ ‬للنادي‭ ‬رحمهم‭ ‬الله،‭ ‬ومجالس‭ ‬الإدارات‭ ‬التي‭ ‬تعاقبت‭ ‬على‭ ‬النادي‭.‬

وقدم‭ ‬رئيس‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬شكره،‭ ‬للشيخ‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬جمعة‭ ‬سالم‭ ‬ود‭. ‬نواف‭ ‬حسين‭ ‬الغانم،‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬الطيبة‭ ‬أثناء‭ ‬وجودهم‭ ‬في‭ ‬عضوية‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬لاستمرار‭ ‬عطائهم‭ ‬خدمة‭ ‬لهذا‭ ‬النادي‭ ‬العريق‭.‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬النادي،‭ ‬بعطاء‭ ‬بقية‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬يبذلونها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬الإداري‭ ‬والاستثماري‭ ‬والمالي،‭ ‬وعطائهم‭ ‬المميز‭ ‬الذي‭ ‬يبذلونه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رفعة‭ ‬شأن‭ ‬نادي‭ ‬المحرق،‭ ‬كما‭ ‬شكر‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية،‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬الطيبة،‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬ضبط‭ ‬الإنفاق‭ ‬والتوازن‭ ‬المالي،‭ ‬وتلافي‭ ‬أية‭ ‬ملاحظات‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬المالي‭ ‬والحساب‭ ‬الختامي‭ ‬الذي‭ ‬يعده‭ ‬المدقق‭ ‬الخارجي‭ ‬لحسابات‭ ‬النادي‭.‬

واختتم‭ ‬الرئيس‭ ‬كلمته‭ ‬بتقديم‭ ‬الشكر‭ ‬لكافة‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬والأفراد‭ ‬الداعمين‭ ‬لنادي‭ ‬المحرق‭ ‬وأنشطته،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رعاية‭ ‬الفرق‭ ‬الرياضية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تخفيف‭ ‬العبء‭ ‬المادي‭ ‬على‭ ‬ميزانية‭ ‬النادي‭.‬

وأعلن‭ ‬عبدالله‭ ‬نبيل‭ ‬مطر،‭ ‬ممثل‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬أثناء‭ ‬الاجتماع،‭ ‬تزكية‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديد‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دينة‭ ‬وخالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬العجمان‭ ‬وحسن‭ ‬رياض‭ ‬الزياني‭ ‬وعبدالناصر‭ ‬أحمد‭ ‬الريس‭ ‬وعصام‭ ‬محمد‭ ‬مطر‭ ‬وطلال‭ ‬عارف‭ ‬العريفي‭ ‬وإبراهيم‭ ‬عبدالله‭ ‬الشيخ‭ ‬وعبدالله‭ ‬سامي‭ ‬ناس‭ ‬والوجوه‭ ‬الجديدة‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ومحمد‭ ‬زكريا‭ ‬هجرس‭ ‬ومحمد‭ ‬جلال‭ ‬الوزان‭.‬