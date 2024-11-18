أثناء ترؤسه لاجتماع الجمعية العموميةرئيس نادي المحرق.. يشيد بدعم جلالة الملك المعظم للرياضة والرياضيين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
رفع الشيخ أحمد بن علي بن عبدالله آل خليفة، رئيس مجلس إدارة نادي المحرق، خالص الشكر وعظيم التقدير والامتنان، لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، على الدعم والمساندة والمؤازرة التي تحظى بها الرياضة البحرينية بصفة عامة ونادي المحرق بصفة خاصة، وهو ما يعد مفخرة لكافة منتسبي النادي.
كما قدم رئيس نادي المحرق خالص شكره وتقديره لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، على اهتمامه الشخصي ودعمه الدائم والمستمر، مشيداً بالخطط الاستراتيجية، والمبادرات، التي أطلقها سموه للارتقاء بالمنتخبات والأندية الوطنية؛ في سبيل استمرار الإنجازات الرياضية للمملكة.
ونقل رئيس نادي المحرق شكره وتقديره لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، مشيداً بالدور البارز الذي يقوم به سموه، من خلال وضع الخطط الطموحة والمتابعة الميدانية لكافة الأندية والمنتخبات؛ التي من شأنها تحقيق المزيد من الإنجازات، في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم.
جاء ذلك أثناء ترؤس الشيخ أحمد بن علي بن عبدالله آل خليفة للاجتماع العادي للجمعية العمومية لنادي المحرق، حيث رحب بأعضاء الجمعية العمومية وممثلي الهيئة العامة للرياضة، وقدم شكره إلى السادة أعضاء الجمعية العمومية للنادي على مساهمتهم البناءة والفاعلة ومساندتهم ومؤازرتهم لناديهم العتيد ليظل نادي المحرق صرحاً رياضياً وقلعة للبطولات يشار إليها بالبنان، مشيداً
بالدور الإيجابي لكل من ساهم في استمرار مسيرة هذا النادي، مقدماً خالص التحية لهم على عطائهم المتميز من أجل أن يظل نادي المحرق قلعة بارزة وشامخة بين الأندية المحلية والخليجية والعربية.
مؤكداً أن نادي المحرق سيبقى كما كان صرحاً وطنياً ورياضياً يؤدي دوره بكل كفاءة واقتدار في إطار المسئولية الوطنية المنوطة به وسيبقى على العهد عنصراً فاعلاً في المجتمع البحريني.
وقال رئيس نادي المحرق، إننا نسعى ونجتهد للمحافظة على الإنجازات والمكتسبات التي حققها النادي عبر تاريخه العريق، خاصة وإننا مقبلون على الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس نادي المحرق، وإننا نستذكر بكل الفخر والاعتزاز الجهود التي بذلها المؤسسون للنادي رحمهم الله، ومجالس الإدارات التي تعاقبت على النادي.
وقدم رئيس نادي المحرق شكره، للشيخ عبدالرحمن بن ناصر آل خليفة وعبدالرحمن جمعة سالم ود. نواف حسين الغانم، على جهودهم الطيبة أثناء وجودهم في عضوية مجلس الإدارة، معرباً عن تطلعه لاستمرار عطائهم خدمة لهذا النادي العريق.
وأشاد رئيس النادي، بعطاء بقية أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم الطيبة التي يبذلونها في مجال العمل الإداري والاستثماري والمالي، وعطائهم المميز الذي يبذلونه من أجل رفعة شأن نادي المحرق، كما شكر رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية، على جهودهم الطيبة، التي ساهمت في ضبط الإنفاق والتوازن المالي، وتلافي أية ملاحظات في التقرير المالي والحساب الختامي الذي يعده المدقق الخارجي لحسابات النادي.
واختتم الرئيس كلمته بتقديم الشكر لكافة المؤسسات والشركات والأفراد الداعمين لنادي المحرق وأنشطته، من خلال رعاية الفرق الرياضية، وهو ما ساهم في تخفيف العبء المادي على ميزانية النادي.
وأعلن عبدالله نبيل مطر، ممثل الهيئة العامة للرياضة أثناء الاجتماع، تزكية مجلس الإدارة الجديد برئاسة الشيخ أحمد بن علي بن عبدالله آل خليفة وعضوية كل من محمد بن محمد بن دينة وخالد بن عبدالعزيز العجمان وحسن رياض الزياني وعبدالناصر أحمد الريس وعصام محمد مطر وطلال عارف العريفي وإبراهيم عبدالله الشيخ وعبدالله سامي ناس والوجوه الجديدة الشيخ عيسى بن سلمان بن عيسى آل خليفة ومحمد زكريا هجرس ومحمد جلال الوزان.
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