اليوم افتتاح البطولة الوطنية لسباقات السرعة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تعود بطولة البحرين الوطنية لسباقات السرعة «الدراغ» البطولة الأكثر شعبية في المنطقة لسباقات السرعة للانطلاق خلال الموسم الجديد 2024 -2025 وذلك على مضمار السرعة في حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» وذلك نهاية هذا الأسبوع.
حيث تنطلق هذا الأسبوع الجولة الأولى والافتتاحية لبطولة البحرين الوطنية لسباقات السرعة وذلك من أصل خمس جولات طوال الموسم، وذلك بفعالية الاختبار والتجهيز اليوم الثلاثاء ويوم غد الأربعاء الموافق 19 و20 نوفمبر الجاري وذلك من الساعة 6 مساء وحتى 12 مساء، وتتواصل الفعاليات يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر بانطلاق الحصص التأهيلية حيث تبدأ من 4 مساء، ويوم الجمعة 22 نوفمبر بانطلاق السباق من 4 مساء أيضا.
ومن المتوقع أن افتتاحية البطولة تنطلق بمشاركة كبيرة من السيارات والدراجات النارية وذلك من مختلف دول الخليج وتحديدا من البحرين، الكويت، السعودية والإمارات، وذلك بعد المواسم السابقة التي لاقت إقبالا منقطع النظير من حيث المشاركة والحضور.
وستشهد الجولة الأولى مشاركة كبيرة من نخبة السائقين من البحرين والمنطقة، ومن المقرر أن يتضمن موسم سباقات السرعة على عدة فئات لكل من السيارات والدراجات النارية. فئات السيارات وهي البرومود، كومبتشن 4.5، البرو 9.5، آوت لو 6 سلندر، آوت لو 4 سلندر، الاندكس 7.5، الاندكس 8.5، الاندكس 9.0 والاندكس 10.0، أما فئات الدراجات النارية وهي البرو ستريت والآوت لو.
يستمر الموسم الجديد من بطولة سباقات السرعة حتى شهر فبراير، بعد الافتتاحية لهذا الأسبوع، من المقرر أن تقام الجولة الثانية من 10 حتى 13 ديسمبر، تليها الجولة الثالثة من 21 حتى 24 يناير 2025، وستنطلق الجولة الرابعة وما قبل الأخيرة بين 11و14 فبراير، وختام البطولة سيكون في الفترة من 18 حتى 21 فبراير.
وأعلنت حلبة البحرين الدولية أسعار التذاكر التي تبلغ 3 دنانير بحرينية
لمنصة BEYON وذلك ليوم التأهيلات ويوم السباق وسعر تذكرة يومي التجارب 2 دينار بحريني، وبالنسبة للأطفال من سن 3 حتى 12 سنة نصف السعر.
وتقدم حلبة البحرين الدولية على هامش الفعالية فرصة فريدة أمام الحضور وجماهير سباقات السرعة، بتخصيص عدد من سيارات «الدراغستر» المعروفة بسرعتها الخارقة وقوتها الحصانية البالغة 1000 حصان للركوب بجانب سائق محترف يقودك في رحلة تنطلق من الصفر وحتى 100 ميل في الساعة خلال ثانية واحدة فقط لتجربة العمر وذلك بمبلغ 44 دينارا للشخص الواحد، إلى جانب العرض الذي يؤهلك لخوض التجربة مرة أخرى بنصف المبلغ.
ودعت حلبة البحرين الدولية الجماهير للحضور ومتابعة الإثارة في الجولة الأولى لبطولة البحرين الوطنية لسباقات السرعة «الدراغ».
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