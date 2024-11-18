اليوم افتتاح البطولة الوطنية لسباقات السرعة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تعود‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬لسباقات‭ ‬السرعة‭ ‬‮«‬الدراغ‮»‬‭ ‬البطولة‭ ‬الأكثر‭ ‬شعبية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لسباقات‭ ‬السرعة‭ ‬للانطلاق‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬2024‭ -‬2025‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬السرعة‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭.‬

حيث‭ ‬تنطلق‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬والافتتاحية‭ ‬لبطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬لسباقات‭ ‬السرعة‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬خمس‭ ‬جولات‭ ‬طوال‭ ‬الموسم،‭ ‬وذلك‭ ‬بفعالية‭ ‬الاختبار‭ ‬والتجهيز‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ويوم‭ ‬غد‭ ‬الأربعاء‭ ‬الموافق‭ ‬19‭ ‬و20‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬6‭ ‬مساء‭ ‬وحتى‭ ‬12‭ ‬مساء،‭ ‬وتتواصل‭ ‬الفعاليات‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الموافق‭ ‬21‭ ‬نوفمبر‭ ‬بانطلاق‭ ‬الحصص‭ ‬التأهيلية‭ ‬حيث‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬مساء،‭ ‬ويوم‭ ‬الجمعة‭ ‬22‭ ‬نوفمبر‭ ‬بانطلاق‭ ‬السباق‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬مساء‭ ‬أيضا‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬افتتاحية‭ ‬البطولة‭ ‬تنطلق‭ ‬بمشاركة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬والدراجات‭ ‬النارية‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬وتحديدا‭ ‬من‭ ‬البحرين،‭ ‬الكويت،‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬المواسم‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬لاقت‭ ‬إقبالا‭ ‬منقطع‭ ‬النظير‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المشاركة‭ ‬والحضور‭. ‬

وستشهد‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬مشاركة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬نخبة‭ ‬السائقين‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يتضمن‭ ‬موسم‭ ‬سباقات‭ ‬السرعة‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬فئات‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬السيارات‭ ‬والدراجات‭ ‬النارية‭. ‬فئات‭ ‬السيارات‭ ‬وهي‭ ‬البرومود،‭ ‬كومبتشن‭ ‬4‭.‬5،‭ ‬البرو‭ ‬9‭.‬5،‭ ‬آوت‭ ‬لو‭ ‬6‭ ‬سلندر،‭ ‬آوت‭ ‬لو‭ ‬4‭ ‬سلندر،‭ ‬الاندكس‭ ‬7‭.‬5،‭ ‬الاندكس‭ ‬8‭.‬5،‭ ‬الاندكس‭ ‬9‭.‬0‭ ‬والاندكس‭ ‬10‭.‬0،‭ ‬أما‭ ‬فئات‭ ‬الدراجات‭ ‬النارية‭ ‬وهي‭ ‬البرو‭ ‬ستريت‭ ‬والآوت‭ ‬لو‭.‬

يستمر‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬سباقات‭ ‬السرعة‭ ‬حتى‭ ‬شهر‭ ‬فبراير،‭ ‬بعد‭ ‬الافتتاحية‭ ‬لهذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬حتى‭ ‬13‭ ‬ديسمبر،‭ ‬تليها‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬حتى‭ ‬24‭ ‬يناير‭ ‬2025،‭ ‬وستنطلق‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬وما‭ ‬قبل‭ ‬الأخيرة‭ ‬بين‭ ‬11و14‭ ‬فبراير،‭ ‬وختام‭ ‬البطولة‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬حتى‭ ‬21‭ ‬فبراير‭.‬

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‬وأعلنت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬أسعار‭ ‬التذاكر‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬3‭ ‬دنانير‭ ‬بحرينية‭

‬لمنصة‭ ‬ BEYON ‭ ‬وذلك‭ ‬ليوم‭ ‬التأهيلات‭ ‬ويوم‭ ‬السباق‭ ‬وسعر‭ ‬تذكرة‭ ‬يومي‭ ‬التجارب‭ ‬2‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬وبالنسبة‭ ‬للأطفال‭ ‬من‭ ‬سن‭ ‬3‭ ‬حتى‭ ‬12‭ ‬سنة‭ ‬نصف‭ ‬السعر‭.‬

وتقدم‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الفعالية‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬أمام‭ ‬الحضور‭ ‬وجماهير‭ ‬سباقات‭ ‬السرعة،‭ ‬بتخصيص‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬سيارات‭ ‬‮«‬الدراغستر‮»‬‭ ‬المعروفة‭ ‬بسرعتها‭ ‬الخارقة‭ ‬وقوتها‭ ‬الحصانية‭ ‬البالغة‭ ‬1000‭ ‬حصان‭ ‬للركوب‭ ‬بجانب‭ ‬سائق‭ ‬محترف‭ ‬يقودك‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬تنطلق‭ ‬من‭ ‬الصفر‭ ‬وحتى‭ ‬100‭ ‬ميل‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬خلال‭ ‬ثانية‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬لتجربة‭ ‬العمر‭ ‬وذلك‭ ‬بمبلغ‭ ‬44‭ ‬دينارا‭ ‬للشخص‭ ‬الواحد،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العرض‭ ‬الذي‭ ‬يؤهلك‭ ‬لخوض‭ ‬التجربة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بنصف‭ ‬المبلغ‭.‬

ودعت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬الجماهير‭ ‬للحضور‭ ‬ومتابعة‭ ‬الإثارة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬لبطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬لسباقات‭ ‬السرعة‭ ‬‮«‬الدراغ‮»‬‭.‬