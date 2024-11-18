جوالة اللجنة البحرينية للدراجات النارية يبدأون الموسم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بدأ‭ ‬فريق‭ ‬جوالة‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ (‬ BMC ‭) ‬الموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭/‬2025‭ ‬بتنظيم‭ ‬جولة‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬جولة‭

‬اكتشف‭ ‬جمال‭ ‬الجنوب‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬جولة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬انطلقت‭ ‬صبيحة‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬ميدان‭ ‬ليوان‭ ‬الكائن‭ ‬بمنطقة‭ ‬الهملة‭

‬ومنتهية‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬ Orang ‭ ‬في‭ ‬الجفير،‭ ‬حيث‭ ‬بدأ‭ ‬الأعضاء‭ ‬بالتجمع‭ ‬منذ‭ ‬السادسة‭ ‬صباحاً‭ ‬حتى‭ ‬بدأ‭ ‬الاستعداد‭ ‬للجولة‭ ‬عند‭ ‬الثامنة،‭ ‬مستبقاً‭ ‬بكلمة‭ ‬ترحيبية‭ ‬لرئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الكابتن‭ ‬عيسى‭ ‬العوضي‭ ‬بحضور‭ ‬ضيف‭ ‬الشرف‭ ‬الكابتن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الذوادي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭ (‬ BMF ‭) ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬شرح‭ ‬برامج‭ ‬وأنشطة‭ ‬فئة‭ ‬الجوالة‭ ‬للموسم‭ ‬للكابتن‭ ‬أمير‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الجوالة‭ ‬وختمها‭ ‬الكابتن‭ ‬ناصر‭ ‬جمعة‭ ‬بشرح‭ ‬خط‭ ‬السير‭ ‬للجولة‭ ‬تبعها‭ ‬شرح‭ ‬مبسط‭ ‬عن‭ ‬اشتراطات‭ ‬السلامة‭ ‬والإشارات‭ ‬اليدوية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالدراجين‭ ‬ولغة‭ ‬التفاهم‭ ‬فيما‭ ‬بينهم‭ ‬أثناء‭ ‬سياقتهم‭ ‬لدراجاتهم‭ ‬لضمان‭ ‬السياقة‭ ‬الآمنة‭ ‬على‭ ‬الطريق‭.‬

أما‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬فقد‭ ‬بدأت‭ ‬بزيارة‭ ‬المناطق‭ ‬الجنوبية‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بقيادة‭ ‬الكابتن‭ ‬جاسم‭ ‬حاجي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية،‭ ‬وقطع‭ ‬الفريق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4500‭ ‬كم،‭ ‬حيث‭ ‬بدأ‭ ‬بزيارة‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬مروراً‭ ‬بالرياض‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬الطائف‭ ‬والباحه‭ ‬وأبها‭ ‬وجازان‭ ‬والعودة‭ ‬إلى‭ ‬نجران‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الرياض‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬والعودة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬صرح‭ ‬الكابتن‭ ‬عيسى‭ ‬العوضي‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬بأن‭ ‬انطلاقة‭ ‬الموسم‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬كان‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬فئة‭ ‬دراجات‭ ‬الحلبة‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬سيكون‭ ‬بهذا‭ ‬الموسم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والأنشطة‭ ‬والبرامج‭ ‬والتي‭ ‬سيتم‭ ‬الإعلان‭ ‬عنها‭ ‬لاحقاً،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجولات‭ ‬والزيارات‭ ‬الميدانية‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬للمشاركة‭ ‬بفعاليات‭ ‬الدراجين‭ ‬والمقتصرة‭ ‬على‭ ‬الأعضاء‭.‬

وأضاف‭ ‬العوضي‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬للجنة‭ ‬مشاركات‭ ‬مجتمعية‭ ‬لدعم‭ ‬فعاليات‭ ‬بعض‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬مثل‭ ‬دعم‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬لإنقاذ‭ ‬الحيوانات‭ ‬ورايد‭ ‬دعم‭ ‬أمراض‭ ‬الذكورة‭ ‬‮«‬ Movember ‮»‬‭ ‬المقرر‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬ورايد‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬وذلك‭ ‬احتفاء‭ ‬بذكرى‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وذكرى‭ ‬جلوس‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعّظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭. ‬

إن‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ (‬ BMC ‭) ‬هي‭ ‬إحدى‭ ‬اللجان‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للسيارات‭ (‬ BMF ‭) ‬وهي‭ ‬اللجنة‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تنظيم‭ ‬كافة‭ ‬البطولات‭ ‬والمسابقات‭ ‬والفعاليات‭ ‬المعنية‭ ‬بالدراجات‭ ‬النارية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬