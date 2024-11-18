جوالة اللجنة البحرينية للدراجات النارية يبدأون الموسم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بدأ فريق جوالة اللجنة البحرينية للدراجات النارية ( BMC ) الموسم الرياضي 2024/2025 بتنظيم جولة في شوارع مملكة البحرين إضافة إلى جولة
اكتشف جمال الجنوب بالمملكة العربية السعودية، حيث إن جولة مملكة البحرين انطلقت صبيحة يوم الجمعة الماضي من ميدان ليوان الكائن بمنطقة الهملة
ومنتهية في فندق Orang في الجفير، حيث بدأ الأعضاء بالتجمع منذ السادسة صباحاً حتى بدأ الاستعداد للجولة عند الثامنة، مستبقاً بكلمة ترحيبية لرئيس اللجنة الكابتن عيسى العوضي بحضور ضيف الشرف الكابتن عبدالعزيز الذوادي الرئيس التنفيذي للاتحاد البحريني للسيارات ( BMF ) ومن ثم شرح برامج وأنشطة فئة الجوالة للموسم للكابتن أمير إبراهيم رئيس قسم الجوالة وختمها الكابتن ناصر جمعة بشرح خط السير للجولة تبعها شرح مبسط عن اشتراطات السلامة والإشارات اليدوية الخاصة بالدراجين ولغة التفاهم فيما بينهم أثناء سياقتهم لدراجاتهم لضمان السياقة الآمنة على الطريق.
أما الجولة الثانية فقد بدأت بزيارة المناطق الجنوبية من المملكة العربية السعودية بقيادة الكابتن جاسم حاجي نائب رئيس اللجنة البحرينية للدراجات النارية، وقطع الفريق أكثر من 4500 كم، حيث بدأ بزيارة المنطقة الشرقية مروراً بالرياض وصولاً إلى الطائف والباحه وأبها وجازان والعودة إلى نجران ومن ثم الرياض مرة أخرى والعودة لمملكة البحرين.
وبهذه المناسبة صرح الكابتن عيسى العوضي رئيس اللجنة البحرينية للدراجات النارية بأن انطلاقة الموسم هذا العام كان عن طريق فئة دراجات الحلبة الذي تم في منتصف شهر أكتوبر الماضي، حيث سيكون بهذا الموسم عدد من الفعاليات والأنشطة والبرامج والتي سيتم الإعلان عنها لاحقاً، إضافة إلى عدد من الجولات والزيارات الميدانية لعدد من دول الجوار للمشاركة بفعاليات الدراجين والمقتصرة على الأعضاء.
وأضاف العوضي أنه سيكون للجنة مشاركات مجتمعية لدعم فعاليات بعض مؤسسات المجتمع المدني مثل دعم مركز البحرين لإنقاذ الحيوانات ورايد دعم أمراض الذكورة « Movember » المقرر خلال شهر نوفمبر الجاري ورايد العيد الوطني وذلك احتفاء بذكرى العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين وذكرى جلوس عاهل البلاد المعّظم حفظه الله ورعاه.
إن اللجنة البحرينية للدراجات النارية ( BMC ) هي إحدى اللجان التابعة للاتحاد البحريني للسيارات ( BMF ) وهي اللجنة المسؤولة عن تنظيم كافة البطولات والمسابقات والفعاليات المعنية بالدراجات النارية في مملكة البحرين.
MENAFN18112024000055011008ID1108899503
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.