بدء منافسات فردي السيدات في بطولة ((جيبك)) الـ 36

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تشهد ملاعب نادي البحرين للتنس في الساعة السابعة من مساء اليوم انطلاق مباريات مسابقة فردي السيدات ضمن منافسات بطولة «جيبك» الـ 36 المفتوحة في التنس والتي ينظمها النادي من 12 الى 26 نوفمبر الجاري برعاية شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات.
ومن أهم مباريات اليوم اللقاء الذي يجمع بين اللاعبة البيلاروسيا ناتاليا أبوكوسكيا مع اللاعبة المصرية نور كمال الدين، واللقاء البحريني الخالص الذي تتقابل فيه اللاعبة هنا حسن مع اللاعبة أمينة عبد القادر، وفي الساعة الثامنة مساء تلتقي المصنفة الأولى اللاعبة الماليزية جويرية نورالدين مع اللاعبة البحرينية عائشة خلفان، وفي نفس التوقيت تلتقي المصنفة الثانية اللاعبة الفلبينية هنا جريس أركو مع اللاعبة البحرينية مي الخال.
وضمن جدول مباريات اليوم، تقام مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة الفردي رواد سن 55 سنة، حيث يلتقي اللاعب المصري قدري رزق مع اللاعب البحريني إبراهيم قائد، ولقاء اللاعب الهندي كسياس بريرا مع اللاعب البيلاروسي هيندزي بتشياني.
وأسفرت نتائج مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة الفردي السوبر عن فوز حامل اللقب اللاعب حسن عبد النبي المصنف الأول للبطولة على اللاعب الفلبيني نينو ريموندي بنتيجة 6-2 و 6-2، كما فاز بطل النسخة الرابعة والثلاثين اللاعب الفلبيني جانجي سكوينو على اللاعب الهولندي لوسيان هوجن بنتيجة 6-1 و 6-0، كما فاز اللاعب البحريني إلياس عبد النبي على مواطنه اللاعب رضا حسن بنتيجة 6-2 و6-2، وكان اللاعب البحريني يوسف قائد وصيف البطل للعام الماضي والمصنف الثاني للبطولة قد تأهل الى الدور قبل النهائي بسهولة بعد انسحاب اللاعب الفلبيني إريال بلدفينو.
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