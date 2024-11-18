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بدء منافسات فردي السيدات في بطولة ((جيبك)) الـ 36

11/18/2024 7:17:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تشهد‭ ‬ملاعب‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬للتنس‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬انطلاق‭ ‬مباريات‭ ‬مسابقة‭ ‬فردي‭ ‬السيدات‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬جيبك‮»‬‭ ‬الـ‭ ‬36‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬التنس‭ ‬والتي‭ ‬ينظمها‭ ‬النادي‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬الى‭ ‬26‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬برعاية‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭.‬

ومن‭ ‬أهم‭ ‬مباريات‭ ‬اليوم‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬اللاعبة‭ ‬البيلاروسيا‭ ‬ناتاليا‭ ‬أبوكوسكيا‭ ‬مع‭ ‬اللاعبة‭ ‬المصرية‭ ‬نور‭ ‬كمال‭ ‬الدين،‭ ‬واللقاء‭ ‬البحريني‭ ‬الخالص‭ ‬الذي‭ ‬تتقابل‭ ‬فيه‭ ‬اللاعبة‭ ‬هنا‭ ‬حسن‭ ‬مع‭ ‬اللاعبة‭ ‬أمينة‭ ‬عبد‭ ‬القادر،‭ ‬وفي‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساء‭ ‬تلتقي‭ ‬المصنفة‭ ‬الأولى‭ ‬اللاعبة‭ ‬الماليزية‭ ‬جويرية‭ ‬نورالدين‭ ‬مع‭ ‬اللاعبة‭ ‬البحرينية‭ ‬عائشة‭ ‬خلفان،‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬التوقيت‭ ‬تلتقي‭ ‬المصنفة‭ ‬الثانية‭ ‬اللاعبة‭ ‬الفلبينية‭ ‬هنا‭ ‬جريس‭ ‬أركو‭ ‬مع‭ ‬اللاعبة‭ ‬البحرينية‭ ‬مي‭ ‬الخال‭.‬

وضمن‭ ‬جدول‭ ‬مباريات‭ ‬اليوم،‭ ‬تقام‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬لمسابقة‭ ‬الفردي‭ ‬رواد‭ ‬سن‭ ‬55‭ ‬سنة،‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬اللاعب‭ ‬المصري‭ ‬قدري‭ ‬رزق‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني‭ ‬إبراهيم‭ ‬قائد،‭ ‬ولقاء‭ ‬اللاعب‭ ‬الهندي‭ ‬كسياس‭ ‬بريرا‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬البيلاروسي‭ ‬هيندزي‭ ‬بتشياني‭.‬

وأسفرت‭ ‬نتائج‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬لمسابقة‭ ‬الفردي‭ ‬السوبر‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬اللاعب‭ ‬حسن‭ ‬عبد‭ ‬النبي‭ ‬المصنف‭ ‬الأول‭ ‬للبطولة‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬الفلبيني‭ ‬نينو‭ ‬ريموندي‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭-‬2‭ ‬و‭ ‬6‭-‬2،‭ ‬كما‭ ‬فاز‭ ‬بطل‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬والثلاثين‭ ‬اللاعب‭ ‬الفلبيني‭ ‬جانجي‭ ‬سكوينو‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬الهولندي‭ ‬لوسيان‭ ‬هوجن‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭-‬1‭ ‬و‭ ‬6‭-‬0،‭ ‬كما‭ ‬فاز‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني‭ ‬إلياس‭ ‬عبد‭ ‬النبي‭ ‬على‭ ‬مواطنه‭ ‬اللاعب‭ ‬رضا‭ ‬حسن‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭-‬2‭ ‬و6‭-‬2،‭ ‬وكان‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني‭ ‬يوسف‭ ‬قائد‭ ‬وصيف‭ ‬البطل‭ ‬للعام‭ ‬الماضي‭ ‬والمصنف‭ ‬الثاني‭ ‬للبطولة‭ ‬قد‭ ‬تأهل‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬بسهولة‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬اللاعب‭ ‬الفلبيني‭ ‬إريال‭ ‬بلدفينو‭.‬

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